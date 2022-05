„Ich bin erschrocken. Hagel so früh im Mai!?“ Dem Korber Wengerter Jens Zimmerle kam am Mittwochnachmittag (4.5.2022) gleich der Totalverlust vom Mai 2008 in den Sinn, als ein schlimmes Hagelgewitter so viel in den Weingärten kaputt machte. „Wir schauten deshalb gleich in den Garten zu den Pflanzen raus, ob da Blätter zerstört waren." Ähnlich wie den Zimmerles ging es anderen Wengertern im Rems-Murr-Kreis bei dem Platzregen und Gewitter am Mittwoch. Welche Schäden gab es in den Weinbergen?