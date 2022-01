Die Pegelkarte der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg blinkt am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr in Signalrot. Und zwar an sieben Messstellen. Die Nacht mit Dauerregen ist nicht ohne Nachwirkungen geblieben. Allerdings sind die gestiegenen Flusspegel einige Kilometer entfernt vom Rems-Murr-Kreis gemessen worden. Und wie schaut’s nach den stundenlangen Güssen an Rems und Murr aus? Wie in Welzheim, wo ja vor bis zu 50 Liter pro Quadratmeter gewarnt wurde?

