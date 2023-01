"Hello Fiber" stellt Glasfaserausbau ein: Wer springt im Rems-Murr-Kreis ein?

Für Rudersberg, Berglen und die anderen betroffenen Kommunen im Rems-Murr-Kreis kam die Nachricht wie ein Paukenschlag: „Hello Fiber“ stellt den Glasfaserausbau in ganz Deutschland ein. In Rudersberg hatte das Liberty-Networks-Unternehmen bereits mit dem Bau gestartet. Es war die erste Kommune in Deutschland, in der der Anbieter eigenwirtschaftlich den Glasfaserausbau vorantreiben wollte. Auch in Berglen lief schon die Vorvermarktung und die Kreis-Gemeinden Althütte, Auenwald und Weissach im Tal wollten ebenfalls mit dem Unternehmen kooperieren. Wir haben mit Hans-Jürgen Bahde, Geschäftsführer der Gigabit-Region Stuttgart, darüber gesprochen, wie es nun mit dem Glasfaserausbau in den betroffenen Kommunen weitergehen könnte – und vor allem wann.

„Es sind insgesamt 15.000 Glasfaseranschlüsse in der Gesamtregion betroffen, die eigentlich in 2022 und 2023 gebaut hätten werden sollen“, sagt Hans-Jürgen Bahde über die Ankündigung von „Hello Fiber“. In der Region war der Anbieter zum Beispiel auch im Raum Esslingen aktiv. Im Gegensatz zu den betroffenen Kommunen habe die Gigabit-Region Stuttgart tatsächlich schon vor Weihnachten von offizieller Seite die Nachricht bekommen, dass „Hello Fiber“ den Glasfaserausbau einstellt, und dann auch die Gemeinden informiert. Die Gründe für den Schritt seien nicht bekannt.

„Wir waren alle komplett überrascht“, sagt Hans-Jürgen Bahde. Insgesamt habe sich aber seine generelle Meinung bestätigt, dass in den nächsten Jahren eine Konsolidierung am Glasfasermarkt stattfinden wird. „Das wird nicht der letzte Fall sein“, prophezeit er. Besonders die Unternehmen, die neu in den Markt eingetreten sind, müssten sich erst einmal beweisen. Bei den bestehenden Partnern der Gigabit-Region Stuttgart schätzt er das Risiko, dass es so kommen könnte wie bei „Hello Fiber“, aber gering ein. Liberty Networks beziehungsweise „Hello Fiber“ habe schließlich noch keine Gemeinde tatsächlich ausgebaut gehabt, die anderen Partner seien alle schon erfahrener und größer.

Gespräche mit der Telekom aufgenommen

„Die Kommunen hatten alle Erwartungen, dass in 2023 der Baustart oder in Rudersberg schon der erweiterte Ausbau stattfindet“, sagt Hans-Jürgen Bahde auf die Frage, was das nun für den Glasfaserausbau in den betroffenen Kommunen im Kreis bedeutet. „Das ist jetzt erst mal auf null.“ Im Zeitplan werden die Kommunen, die mit „Hello Fiber“ kooperieren wollten, nun also natürlich zurückgeworfen. Hans-Jürgen Bahde zeigt sich trotzdem optimistisch, was die Chancen für einen Glasfaserausbau in den Kommunen angeht.

„Wir haben jetzt schon Gespräche aufgenommen mit dem Hauptpartner Deutsche Telekom“, sagt er. In Rudersberg ist die Telekom beim Glasfaserausbau ohnehin schon aktiv, für Bahde würde es Sinn machen, wenn sie ihren Ausbauumfang dort nun erweitern würde. Auch mit den anderen Unternehmen, die beim Glasfaserausbau in der Region aktiv sind, unter anderem zum Beispiel die Deutsche Glasfaser oder die GVG Glasfaser, will die Gigabit-Region Stuttgart nun wieder Gespräche aufnehmen. Die Telekommunikationsunternehmen hätten teilweise ja durchaus schon Interesse am Glasfaserausbau in einigen Orten bekundet, waren dann aber wieder zurückgetreten, weil die Gemeinderäte der Kommunen sich entschieden hatten, lieber mit „Hello Fiber“ zusammenzuarbeiten.

Wie lange dauert es jetzt mit dem Ausbau?

Mit eben diesen Unternehmen soll jetzt noch einmal Kontakt aufgenommen werden, allerdings weist Bahde auch darauf hin, dass sie weitere Ausbaumöglichkeiten erst einmal in ihre Kapazitätsplanung einbringen müssten und es auch in der Baubranche weiterhin Engpässe und Preissteigerungen gibt. So sei bei Projekten zum Beispiel schon der Teer nicht zeitnah geliefert worden, um Oberflächen wiederherzustellen. In der ersten Hälfte 2023 werde in den betroffenen Kommunen nun wohl erst einmal nicht gebaut werden. „Ich möchte nicht ausschließen, dass der eine oder andere Ausbau in der zweiten Hälfte 2023 beginnen kann“, sagt Bahde aber.

Springt die Telekom ein?

Auf eine Anfrage bei der Telekom, ob das Unternehmen in Rudersberg oder Berglen nach der Aufgabe von „Hello Fiber“ nun vielleicht einspringen wolle, antwortet das Unternehmen, dem der „Hello Fiber“-Geschäftsführer Christian Böing einmal vorwarf, es habe den Glasfaserausbau in Deutschland verschlafen: „Im Rahmen des Kooperationsvertrages mit der Gigabit-Region Stuttgart haben wir uns auf eine rollierende Ausbauplanung verständigt.“ Das heiße, dass die Telekom in den Kommunen die Glasfaserleitungen in mehreren Bauabschnitten verlegt, damit in allen Landkreisen und Kommunen das Glasfasernetz wachse. „Das ist eine gewaltige Aufgabe und wir können nicht überall gleichzeitig bauen“, so eine Sprecherin. Über den Zweckverband könnten die Kommunen Vorschläge einbringen, auf welche Ausbaugebiete ein besonderes Augenmerk gelegt werden soll. Die Ausbaupläne habe das Unternehmen dem Landkreis und den Kommunen im vergangenen Jahr vorgestellt, an den Plänen werde festgehalten.