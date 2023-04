Herzinfarkt: Hier gibt's im Rems-Murr-Kreis frei zugängliche Defibrillatoren

Irgendwo auf der Straße steht ein Mensch – und plötzlich kippt er um. Oder er greift sich an die Brust, schmerzgepeinigt – und dann kippt er um. Jetzt geht’s um Minuten. Notarzt rufen, wiederbeleben, im Idealfall zum Defibrillator greifen. Aber wo ist einer? Tatsächlich: Es gibt eine Karte, in der jeder Standort der öffentlich zugänglichen Defis im Rems-Murr-Kreis verzeichnet ist.

376 Defibrillatoren sind im Rems-Murr-Kreis zugänglich

Die Internetadresse der Internetadressen, wenn’s um einen Herz-Notfall geht, lautet: www.kardioverein.de – und dann auf den roten Button rechts oben klicken „Defi-Karte aktuell“. Dann taucht der Rems-Murr-Kreis auf. Und der ist gepflastert mit dem Piktogramm für jene Schock-Maschinen, die ein Herz wieder in Gang bekommen.

Das Zeichen für einen Defibrillator ist grün, hat ein großes weißes Herz drauf, in dem ein grüner Blitz zuckt, in der rechten oberen Ecke ist noch ein kleines, weißes Kreuz. Hier, sagt die Karte, ist der Lebensretter. Hier kannst du ihn holen. In Alfdorf gibt’s 16, in Waiblingen 26, in Kaisersbach drei, in Schorndorf 40 und so weiter.

Jetzt darf ein allererster Ersthelfer, der direkt beim leblosen Patienten steht, mitnichten das Smartphone zücken, die Karte suchen, den nächsten Defi finden und loslaufen, um das Gerät zu holen. Beim Herzanfall geht’s um Minuten. Bleibt das Herz stehen, existiert der Blutkreislauf nicht mehr. Innerhalb von acht Sekunden, sagt Kardiologe Dr. Thomas Eul, ist das Gehirn ohne Sauerstoff, spätestens nach fünf Minuten fangen die Hirnzellen an abzusterben.

Die Reihenfolge-Regel für Ersthelfer lautet so:

Liegt ein Mensch am Boden, sprechen Sie die Person an: „Hören Sie mich?“

Keine Reaktion? Schütteln Sie die Person an den Schultern.

Keine Reaktion? Achten Sie auf die Atmung: Keine normale Atmung?

Rufen Sie die Notrufnummer 112 an. Oder veranlassen Sie eine andere Person, den Notruf abzusetzen.

Beginnen Sie sofort mit der Herzdruckmassage! Machen Sie den Brustkorb frei. Legen Sie die Handfläche auf die Mitte der Brust, die zweite Hand auf die erste Hand. Halten Sie die Arme gerade und gehen Sie senkrecht mit den Schultern über den Druckpunkt. Drücken Sie das Brustbein fünf bis sechs Zentimeter nach unten. Und zwar 100- bis 120-mal pro Minute. Keine Pausen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes!

Keine Angst vor brechenden Knochen! Egal, was passiert: Sie können dem Menschen, der da liegt, nur helfen!

Übrigens: Laien müssen keine Beatmung durchführen. Im Blut, sagt Dr. Thomas Eul, ist noch so viel Sauerstoff, dass bei schneller Herzdruckmassage das Hirn ausreichend versorgt wird.

Kommt ein zweiter Helfer hinzu, kann der sich von der Rettungsleitstelle zum nahe gelegenen Defibrillator leiten lassen. Die Rettungsleitstelle hat die Karte des Kardiovereins auch vorliegen. Wer sich in seinem Heimatort oder dort, wo die Arbeitsstelle liegt, einfach nur zur Sicherheit vorher schlaumachen will, kann sich die Karte jederzeit privat anschauen.

Dass Ersthelfer so gut und so schnell reagieren, ist die Rettung für Herzanfall-Patienten. Denn der Notarzt – oft innerhalb kurzer Zeit vor Ort – kann bei aller Eile nicht so schnell sein. Innerhalb von zehn bis 15 Minuten, so die politische Vorgabe in Baden-Württemberg, soll ein Notarzt beim Patienten ankommen. Das ist zu lange fürs Gehirn. Doch wenn's länger als fünf Minuten dauert, kann der Patient zwar vielleicht wiederbelebt werden. Aber, sagt Fachmann Thomas Eul, das Hirn trägt wohl schwere Schäden davon. Das Leben danach wird ein traurig anderes sein.

Öffentlich zugängliche Defibrillatoren sind im Übrigen so gemacht, dass jeder, der Deutsch versteht, sie anwenden kann. Sie sprechen nämlich. Schritt für Schritt erklärt das Gerät, was zu tun ist.

Mit der Herzmassage fortfahren, bis der Defi dazu auffordert, aufzuhören

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) führt Interessierte gut verständlich in die Nutzung eines Defibrillators ein. Sehr wichtig im Notfall: Der eine Ersthelfer muss mit der Herzmassage weitermachen, bis der zweite Helfer die beiden Elektroden-Pflaster auf den nackten Oberkörper der bewusstlosen Person geklebt hat. Das Gerät gibt Schritt für Schritt Anweisungen. Die Herzdruckmassage muss so lange fortgeführt werden, bis das Gerät dazu auffordert, sie zu unterbrechen.