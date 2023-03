Heuschnupfen: Warum geht das jetzt schon los und was hilft?

Niesattacken, Fließschnupfen und Augenjucken: Diese typischen Beschwerden plagen Betroffene von Heuschnupfen inzwischen mitunter schon sehr früh im Jahr. Bei einigen Pflanzen hat sich die Blütezeit aufgrund des Klimawandels und der in der Tendenz gestiegenen Temperaturen deutlich ausgedehnt, so dass Pollenflug bereits im Januar möglich ist, heißt es in einer Mitteilung der AOK.

Die Gesundheitskasse verweist auf Informationen des Robert-Koch-Instituts (RKI), wonach etwa zwölf Millionen Menschen in Deutschland an Heuschnupfen leiden. Das entspreche rund 15 von 100 Personen. Bei Kindern sei ein ähnlicher Trend zu beobachten: Die jüngsten Daten einer Studie des RKI zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland zeigen laut AOK, dass neun von 100 Heranwachsenden aktuell an Heuschnupfen leiden.

Im Rems-Murr-Kreis sind immer mehr Menschen wegen Heuschnupfens in ärztlicher Behandlung. Laut einer Auswertung der Gesundheitskasse ist die Zahl der betroffenen AOK-Versicherten im Landkreis zwischen 2017 und 2021 pro Jahr im Durchschnitt um 3,6 Prozent gestiegen.

Pollenallergie kann Lebensqualität stark beeinträchtigen

Bei einer Pollenallergie bekämpft das körpereigene Immunsystem übermäßig stark die normalerweise harmlosen Eiweiße, die in den jeweiligen Pollen enthalten sind. Viele Betroffene sind dann nicht voll leistungsfähig, schlafen schlecht und sind erschöpft.

Eine Pollenallergie kann die Lebensqualität stark beeinträchtigen und zu schwerwiegenden gesundheitlichen Belastungen führen. Weitet sich die allergische Entzündung auf die Bronchien aus, sind chronische Atembeschwerden und dauerhafte Umbauvorgänge in den Bronchien und der Lunge möglich. Bei etwa einem von drei Pollenallergikern entwickele sich im Laufe des Lebens Asthma.

Luftschadstoffe spielen eine Rolle

„Wissenschaftliche Untersuchungen kommen zu dem Schluss, dass Luftschadstoffe wie Stickoxide und Dieselruß das Auftreten von Allergien, darunter auch Pollenallergien, direkt und indirekt beeinflussen. Die Schadstoffe aus dem Straßenverkehr können dazu beitragen, dass die Schleimhäute durchlässiger werden und dadurch Allergene leichter in den Körper eindringen können. Aktuelle Studien liefern zudem immer deutlichere Hinweise darauf, dass sogenannter oxidativer Stress, der beim Einatmen winziger Schadstoffpartikel entsteht, die Zahl allergischer Atemwegserkrankungen erhöht und diese Erkrankungen zudem verschlimmert“, wird Dr. med. Sabine Hawighorst-Knapstein, Ärztin bei der AOK Baden-Württemberg, in der Mitteilung zitiert.

Menschen mit Heuschnupfen leiden den Angaben zufolge häufig auch unter einer Allergie gegen bestimmte Nahrungsmittel. Beispielsweise können rohe Äpfel oder Haselnüsse bei Betroffenen einer Birkenpollen-Allergie zu Juckreiz im Rachen oder Schwellungen im Mund führen. Diese sogenannten Kreuzallergien entstehen, weil die Eiweiße mancher Nahrungsmittel bestimmten Eiweißen in Pollen ähneln. Das bereits durch die Pollen sensibilisierte Immunsystem stuft deshalb auch bestimmte Obst- oder Gemüsesorten sowie Nüsse oder Gewürze als potenziell gefährlich ein und löst eine allergische Reaktion aus.

Pollen möglichst aus dem Schlafzimmer verbannen

Das Wichtigste bei einer Allergie sei, den Auslöser zu meiden. Bei Pollenallergien sei das jedoch nur sehr eingeschränkt möglich. Um die gesundheitliche Belastung im Alltag zu verringern, nennt die AOK eine Reihe von Tipps: Das Schlafzimmer sollte möglichst pollenarm gehalten werden, also die Fenster beim Schlafen am besten geschlossen lassen. Weil Pollen auch an der Kleidung und in den Haaren haften, sollte getragene Kleidung außerhalb des Schlafzimmers abgelegt werden. Hilfreich kann es zudem sein, die Bettwäsche häufiger zu wechseln.

Wann die Luft besonders stark mit Pollen belastet ist, unterscheidet sich je nach Wohnort. In der Stadt ist die Pollenkonzentration in der Zeit zwischen 6 und 8 Uhr morgens besonders niedrig, auf dem Land zwischen 18 und 24 Uhr. Das sind damit auch die günstigsten Zeiten zum Lüften und für Outdoor-Aktivitäten wie zum Beispiel Joggen.

„Zudem können verschiedene Medikamente eingesetzt werden, um die Beschwerden zu lindern. Heilen können diese Arzneimittel die Allergie jedoch nicht“, so Dr. Hawighorst-Knapstein. Eine Behandlungsmöglichkeit, die an den Ursachen der Pollenallergie ansetzt, ist die spezifische Immuntherapie, auch Hyposensibilisierung oder Desensibilisierung genannt. Der Patient bekommt immer stärkere Dosen des Allergieauslösers über einen längeren Zeitraum verabreicht. Dadurch gewöhnt sich das Immunsystem an den Stoff. Die Reaktionen schwächen ab oder verschwinden ganz.

Asthma möglichst verhindern

In vielen Fällen könne eine Hyposensibilisierung bei Pollenallergikern auch den sogenannten Etagenwechsel, also die Entwicklung von einer Pollenallergie zum allergischen Asthma, verhindern. Die Therapie der Hyposensibilisierung dauert bis zu drei Jahre. „Grundsätzlich gibt es jedoch auch bei konsequenter Einhaltung der Therapie keine Erfolgsgarantie“, heißt es weiter in der Mitteilung der AOK: Bei einigen Menschen könne die Therapie die Beschwerden nicht lindern.