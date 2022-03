Corona und der Ukraine-Krieg scheinen den Feinschmeckern den Appetit nicht zu verderben. Wer sich in einem der Sterne-Restaurants im Remstal an einem Wochenende ein Menü der Spitzenklasse gönnen möchte, muss etwas Geduld aufbringen. Wer auf die Schnelle keinen Tisch bekommt, kann sich jetzt schon einmal den Mund wässrig lesen. Der Guide Michelin hat in dieser Woche seine Sterne für 2022 verliehen, ehrt fünf Spitzen-Gaststätten zwischen Rems und Murr - und hebt eine besonders hervor