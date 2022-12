Hitler-Bilder im Chat: Die Reaktion der Polizei ist ein Witz (Kommentar)

In Baden-Württemberg wird aktuell gegen Polizeibeamte ermittelt, die sich in Chats Hitler- und Hakenkreuz-Bilder geschickt haben sollen. Betroffen ist wohl auch das für den Rems-Murr-Kreis zuständige Polizeipräsidium in Aalen. Wer auf offiziellem Weg an Informationen zu den Ermittlungen kommen will, stößt auf eine Mauer des Schweigens. Kein Einzelfall – in doppelter Hinsicht, kommentiert unser Redakteur Alexander Roth.

„Wo 35.000 Menschen arbeiten, passieren auch Fehler“, sagte Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz am Mittwoch (15. 12.) nach einer Sitzung des Innenausschusses im Landtag. Es ging dabei um die Ermittlungen gegen Polizeibeamte wegen rechtsextremer Symbolik in Polizeichats.

Rechtsextreme Symbole: Hakenkreuze sind kein „Fehler“

Diese Reaktion – das muss man so offen sagen – ist ein Witz. In wenigen Worten wird damit ein ernstes Problem verharmlost und die Gesellschaft mit einer unterkomplexen Analyse für dumm verkauft. Das zeigt sich an zwei zentralen Punkten.

Erstens: Rechtsextreme Symbolik zu verwenden ist kein „Fehler“. Wir sprechen hier nicht von pubertierenden Schülern, die mit Hakenkreuzen provozieren wollen. Wir sprechen von Männern und Frauen, in deren Händen das staatliche Gewaltmonopol liegt. Entsprechend sollten hier andere Maßstäbe gelten.

Polizei: Kein Spiegel der Gesellschaft

Immer wieder wird in der Debatte um rechtsextreme (Verdachts-)Fälle so getan, als sei die Polizei ein Spiegel der Gesellschaft. Ergo seien rechte und rassistische Einstellungen ebenso häufig wie im Rest der Gesellschaft vertreten. Nur stimmt das weder, noch sollte es eine Rolle spielen.

Polizeibeamte bilden nicht die Gesellschaft ab. „Die Polizei zieht vorwiegend autoritäre Charaktere an, die einen festen Begriff von Ordnung vertreten“, schreibt der Journalist Aiko Kempen in seinem Buch „Auf dem rechten Weg?". Kempen bezieht sich dabei auf zahlreiche Gespräche mit Soziologen, Kriminologen und Polizeiforschern. Die Polizei sei auch noch immer eine Männerdomäne, auch wenn der Frauenanteil steige.

Reichsbürger-Razzia: Polizisten beteiligt

Doch schon die Grundannahme ist falsch. Selbst wenn Menschen mit extremistischen, rassistischen oder anderen problematischen Einstellungen in unserer Gesellschaft vertreten sind – in der Polizei sollte es sie nicht geben

Die Polizei hat die hoheitliche Aufgabe, die Bevölkerung zu schützen. Sie hat Zugang zu Waffen und sensiblen Informationen, die ihr das ermöglichen sollen. Sie hat das Gewaltmonopol. Um zu verhindern, dass diese Macht missbraucht wird, müssen Polizeibeamte mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Unabhängig vom Rest der Gesellschaft.

Wie wichtig das ist, zeigen beispielsweise jüngste Entwicklungen. An den Plänen einer mutmaßlichen Reichsbürger-Terror-Gruppe sollen sich auch aktive und ehemalige Polizisten beteiligt haben. Darunter ein Beamter des Landeskriminalamts Niedersachsen, der im Bereich Staatsschutz ausgerechnet für Rechtsextremismus zuständig gewesen sein soll, wie t-online berichtet. Und ein ehemaliger Polizeibeamter, der in seiner aktiven Zeit für den Schutz jüdischer Gemeinden im Raum Hannover zuständig war.

Einzelfall? Das ist blanker Hohn

Man kann sich vorstellen, wie stark solche Vorfälle das Vertrauen von Menschen in die Polizei erschüttern. Hier von Einzelfällen zu sprechen ist der blanke Hohn. Rechtsextreme (Verdachts-)Fälle bei der Polizei gibt es seit Jahrzehnten immer wieder. Aufgearbeitet wurde das wenig, dabei wäre es dringend geboten um strukturelle Probleme zu erkennen und aus der Welt zu schaffen. Stattdessen schottet die Polizei sich ab, womit wir beim zweiten Punkt der Argumentationslinie der Landespolizeipräsidentin wären.

Zweitens: Um mit Statistik argumentieren zu wollen, wie es Stefanie Hinz ansatzweise versucht, müsste man Statistiken haben, mit denen sich argumentieren lässt. Die Debatte braucht dringend mehr Fakten, weniger Behauptungen. Aber das Erstellen brauchbarer Statistiken zu diesem Thema wird seit Jahren verhindert – auch von der Polizei selbst.

PR statt klarer Worte: Angst vor dem Wort „Rechtsextremismus“

Das geht schon beim Umgang mit Begrifflichkeiten los. Im vergangenen Jahr gab es schon einmal einen Fall von Ermittlungen gegen Polizeibeamte wegen Chat-Nachrichten in der Region Stuttgart. Es ging dabei nach Informationen unserer Redaktion auch um rechtsextreme Inhalte. Nur: Die Polizei weigerte sich partout, diese Information zu bestätigen. Verfassungsfeindliche Symbolik, das ja, aber aus welchem Spektrum – das wollte man lieber nicht sagen.

Statt von Rassismus war in einer Pressemitteilung außerdem von „fremdenfeindlichen Inhalten“ die Rede. Die Ermlittungen wurden später eingestellt. Offene Fragen blieben.

Und auch im aktuellen Fall sucht man das Wort „Rechtsextremismus“ vergeblich in der Pressemitteilung von Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft Ulm. Als wären Hakenkreuze und Hitler-Bilder nicht klar zuzuordnen.

Statistik: Nicht gerade die Stärke der Polizei

Eine Statistik lebt von guten Daten. Die Begriffe, die Teil der Statistik sind, müssen trennscharf sein, präzise. PR-Sprech und Verharmlosung haben dort keinen Platz. Eine Statistik muss wissenschaftlichen Ansprüchen genügen – Nachvollziehbarkeit beispielsweise. Die Methodik muss transparent sein. Wer sich einmal länger als fünf Minuten mit Kriminalitätsstatistiken der Polizei beschäftigt hat, weiß, dass Statistik nicht unbedingt eine Stärke der Behörden ist.

Es wäre so einfach: Unabhängige Forschende könnten sich mit den Einstellungen von Polizeibeamten befassen. Sie könnten unvoreingenommen herausfinden, wo Polizistinnen und Polizisten politisch stehen, welche Probleme möglicherweise bestehen, und in welchem Ausmaß.

Horst Seehofer: Die „Rassismus“-Studie, die nicht so heißen durfte

Eine Forderung, die nicht neu ist. Angesichts von Rechtsextremismus-Skandalen hatte der ehemalige Innenminister Horst Seehofer 2020 sogar eine Studie in Auftrag gegeben. „Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten“, so der Titel. Statt unabhängiger Forschender wurde allerdings die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster beauftragt. Träger: die Innenministerien und –senatoren in Bund und Ländern.

Für Baden-Württemberg spielt das aber ohnehin keine Rolle: Das Bundesland beteiligt sich nicht an der Studie. Warum, dazu gibt es bis heute keine befriedigenden Antworten. Aber es passt ins Bild.

„Generalverdacht“: Eine alberne Verteidigungslinie

Wann immer Probleme mit Rechtsextremismus in der Polizei diskutiert werden, rufen Polizeigewerkschaftler und Politiker laut „Generalverdacht“. Man würde Polizisten unterstellen, dies oder jenes zu sein, wenn man Untersuchungen dazu anstelle. Das ist selbstverständlich albern. Aber die Geschlossenheit dieser albernen Verteidigungslinie verstellt den „Generalverdacht“-Rufern offenbar den Blick auf das, was sie anrichten.

Die Polizei macht im Umgang mit dieser Problematik einen fatalen Eindruck. Sie verharmlost, mauert aus falschem Korpsgeist, verhindert aktiv sinnvolle Maßnahmen. Geschützt werden damit problematische Strukturen, nicht all jene Polizeibeamte, die sich vorbildlich verhalten. Wenn es so etwas wie einen Rechtsextremismus-„Generalverdacht“ geben sollte, dann wohl in erster Linie wegen der ungenügenden Aufarbeitung vergangener Skandale.

Umso schneller die Verantwortlichen das einsehen, umso besser. Denn jeder weitere Rechtsextremismus-(Verdachts-)-Fall, jedes Hakenkreuz- oder Hitler-Bild im Chat beschädigt das Vertrauen in die Institution nachhaltig. Doch auch diesmal wirkt es so, als kehre die Polizei nur Scherben zusammen – statt sich endlich mal zu fragen, warum sie eigentlich dort liegen.