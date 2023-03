Hitler-Bilder und Kinderpornos: Ermittlungen gegen Polizisten weiten sich aus

Die Staatsanwaltschaft Ulm ermittelt seit Ende 2022 gegen mehrere Polizisten in Baden-Württemberg. Ging es anfangs um Hitler-Bilder und Hakenkreuze in Chatgruppen, weiteten sich die Ermittlungen im Januar 2023 aus. Nun stand auch der Verdacht des Besitzes von Kinderpornografie im Raum. Eine Anfrage unserer Redaktion zeigt nun das Ausmaß der Ermittlungen – die auch das für den Rems-Murr-Kreis zuständige Polizeipräsidium in Aalen betreffen.

Warum wird gegen die Polizisten ermittelt?

Laut dem Ulmer Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger wird aktuell gegen 15 Polizistinnen und Polizisten ermittelt. „Insgesamt ermittelten wir gegen acht Beschuldigte wegen des Vorwurfs des Besitzes bzw. der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte, gegen sechs Beschuldigte wegen Volksverhetzung, gegen zwei Beschuldigte wegen Gewaltdarstellung und gegen einen Beschuldigten wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz“, so Bischofberger. „Gegen manche Beschuldigte werden auch mehrere Vorwürfe erhoben.“

Welche Polizeipräsidien sind betroffen?

Bereits im Dezember berichteten wir, dass auch gegen einen Polizeibeamten des Präsidiums in Aalen strafrechtlich ermittelt wird. Der Vorwurf lautet nach unseren Informationen: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Eine offizielle Bestätigung bekamen wir damals nicht – weder aus Aalen noch von der Staatsanwaltschaft in Ulm.

Nun bestätigte Oberstaatsanwalt Bischofberger: Die Beschuldigten sind bei den Polizeipräsidien Aalen, Ulm, Reutlingen, Pforzheim und dem Präsidium Einsatz mit Hauptsitz in Göppingen beschäftigt. Wie sich die Beschuldigten auf die Präsidien verteilen, wollte der Oberstaatsanwalt auf Nachfrage nicht beantworten.

Um welche Vorwürfe geht es in Bezug auf das Polizeipräsidium Aalen?

Wird nun gegen einen oder mehrere Polizisten des Präsidiums in Aalen ermittelt? Und wegen welcher Vorwürfe konkret? Haben darüber hinaus Polizisten des Präsidiums, gegen die nicht strafrechtlich ermittelt wird, an den Chats teilgenommen? Wurde im Zusammenhang mit den Ermittlungen das Präsidium selbst oder im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums durchsucht? Welche disziplinarrechtlichen Maßnahmen wurden ergriffen?

Von Seiten der Behörden ist dazu aktuell nichts zu erfahren. Das LKA verweist auf die Staatsanwaltschaft Ulm, die Staatsanwaltschaft Ulm gibt keine weiteren Auskünfte. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Aalen hat am Freitag (24.03.) in Aussicht gestellt, dass das Präsidium im Laufe der nächsten Woche Stellung nehmen werde. Aus mehreren internen Gründen sei es schneller nicht möglich.

Wie kamen die Ermittler den Polizisten auf die Spur?

Bereits Ende Oktober 2022 ermittelten Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft Ulm gegen einen 28-jährigen Polizisten. Er wurde der Volksverhetzung und der Verbreitung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verdächtigt. Konkret soll er mehrere Bilder von Adolf Hitler und Hakenkreuzen über verschiedene Chatgruppen verbreitet haben.

Anfang November 2022 weiteten sich die Ermittlungen aus. Es habe sich ein Anfangsverdacht gegen weitere fünf Polizisten ergeben, hieß es damals. Das Landeskriminalamt schaltete sich ein und prüfte laut Innenministerium „annähernd 6000 Chatgruppen“, von denen 13 „strafrechtlich relevante Inhalte“ enthalten hätten. Stand Dezember 2022 waren „rund 70 Polizeibedienstete von zehn Polizeipräsidien und Einrichtungen der Polizei des Landes“ als Teilnehmer dieser Chatgruppen identifiziert worden.

Anfang Januar 2023 dann die nächste Ausweitung: Man ermittle nun auch gegen fünf Polizeibeamte, die kinderpornografische Inhalte besessen haben sollen, hieß es in einer Pressemitteilung. Konkret gehe es um ein Video, das den Beamten bereits im Sommer 2019 von einem Polizisten über eine Chatgruppe zugeschickt worden sein soll. Am 16. Dezember seien deswegen Räumlichkeiten durchsucht und Speichermedien sichergestellt worden.

Wo stehen die Ermittlungen? Immer noch vieles unklar

Wo stehen die Ermittlungen heute? Wurden mittlerweile weitere Polizistinnen und Polizisten als Chatgruppen-Teilnehmer ausgemacht? Wo wurde im Dezember durchsucht? Warum wurden die beteiligten Präsidien so lange verschwiegen und selbst auf Nachfrage nicht genannt? Selbst auf wiederholtes Nachfragen wollte der Oberstaatsanwalt dazu keine Auskünfte erteilen.

Was wir in Erfahrung bringen konnten: Die Ermittlungen liegen nicht mehr alleine bei der Staatsanwaltschaft Ulm und dem LKA Baden-Württemberg. Fünf der 15 Ermittlungsverfahren "wurden bereits an andere Staatsanwaltschaften abgegeben", so Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger.