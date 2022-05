Home-Office im Ausland: Was Arbeitnehmer beachten müssen

Seit etlichen Monaten im Home-Office und der letzte Urlaub liegt gefühlt eine Ewigkeit zurück – da kann einem schon mal die Decke auf den Kopf fallen. Warum nicht den Arbeitsplatz für einige Zeit an einen Urlaubsort verlegen?

Aufgrund der Corona-Pandemie haben viele Menschen ohnehin schon Monate im Home-Office verbracht. Die Aufgaben, die sie zu Hause erledigt haben, lassen sich genauso gut von einem anderen Ort bewältigen – wenn der Arbeitgeber einverstanden ist.

Was Arbeitnehmer, die sich dafür entscheiden, beachten müssen, erklärt Dirk Kuhn, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Waiblingen. „Zunächst einmal muss jedem Arbeitnehmer klar sein, dass man keinen Anspruch auf diese Option hat“. Will jemand seinen Arbeitsplatz für einige Zeit ins Ausland verlegen, muss er das von seinem Arbeitgeber genehmigen lassen.

Erreichbarkeit zuvor mit dem Arbeitgeber abklären

Als Nächstes gilt es, die Frage der Erreichbarkeit zu klären, so der Jurist. Im Home-Office besteht für gewöhnlich die Möglichkeit, sich seine Arbeitszeit freier einzuteilen. Arbeitet man jedoch mit Kunden, hat man normalerweise feste Zeiten. „In diesem Fall sollte man vorab mit dem Chef klären, von wann bis wann man erreichbar sein muss“, sagt Dirk Kuhn. Zudem sollten Arbeitnehmer sich schriftlich ein Recht auf Rückkehr bestätigen lassen und abklären, für wie lange sie ihren Arbeitsplatz ins Ausland verlegen dürfen.

Zu klären ist auch, welches Sozialversicherungsrecht gilt – das von Deutschland oder vom Ausland. Das ist wiederum abhängig von der Dauer des Aufenthalts. Grundsätzlich gilt das Sozialversicherungsgesetz des Ortes, an dem ein Arbeitnehmer seine Arbeit erbringt. Wenn man aber vorübergehend im Ausland im Home-Office arbeitet (bis 24 Monate), gilt laut der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherungen Ausland weiter das bisherige Sozialversicherungsrecht. In jedem Fall und zur eigenen Sicherheit sollte dies mit der zuständigen Einzugsstelle abgeklärt werden. Das ist in der Regel die Krankenkasse.

Steuerrechtlich sieht es anders aus. Hier gilt eine 183-Tage-Regelung. Das bedeutet: Ist der Arbeitnehmer länger als 183 Tage im Ausland tätig, muss er dort Steuern zahlen. Bei einem Aufenthalt unter 183 Tagen ist das nicht nötig. Hält sich ein Arbeitnehmer weniger als 183 Tage, aber mehrfach im selben Jahr im Ausland auf, müssen diese Tage addiert werden.

Wird nach dem deutschen Arbeitsrecht oder nach dem ausländischen gearbeitet?

Hat ein Arbeitnehmer vor, über einen längeren Zeitraum im Ausland zu arbeiten, rät der Fachanwalt, auf jeden Fall abzuklären, nach welchem Arbeitsrecht man arbeiten wird. Arbeitet der Arbeitnehmer weiterhin nach dem deutschen Arbeitsrecht oder nach dem ausländischen? Je nachdem, ob er sich für das ausländische Arbeitsrecht entscheidet, kann es zum Beispiel vorkommen, dass er mehr Arbeitstage hat. Das ist dann der Fall, wenn es im Zielland weniger Feiertage gibt.

Was immer gilt, selbst wenn der Arbeitnehmer sich auf das deutsche Arbeitsrecht festgelegt hat: „Wenn es im Ausland bessere Schutzbestimmungen für den Arbeitnehmer gibt, gehen diese vor“, so Dirk Kuhn. Dagegen können sich deutsche Arbeitgeber nicht wehren.

Eine zeitliche Begrenzung für den Aufenthalt gibt es übrigens – bis auf die steuerrechtliche 183-Tage-Regelung – nicht.

Der Arbeitgeber kann aus Fürsorgepflicht bis zu einem gewissen Grad mitbestimmen, in welches Zielland sein Mitarbeiter reist. Bei Ländern, in denen Gefahr für das Leben der Mitarbeiter besteht, kann der Arbeitgeber diesen Arbeitsort ausschließen. In jedem Fall muss der Arbeitgeber seine Entscheidung begründen können.

Was, wenn man ohne Zustimmung des Arbeitgebers ins Ausland reist?

Doch was ist, wenn der Arbeitgeber das Arbeiten im Ausland ablehnt und der Arbeitnehmer trotzdem verreist? Kommt der Arbeitgeber dahinter, droht eine Abmahnung. Eine Abmahnung bekommt ein Arbeitnehmer allerdings für ein Fehlverhalten. „Wenn man seine Arbeit jedoch auch im Ausland ganz normal erbringt, kann ihm theoretisch kein Fehlverhalten vorgeworfen werden“. Dirk Kuhn sieht daher keinen Grund für eine Abmahnung oder eine Kündigung.

Ein Grund für eine Abmahnung dürfte laut Dirk Kuhn allenfalls in der unterlassenen Meldung liegen. Anders wäre der Fall, so Kuhn, zu beurteilen, wenn der Arbeitgeber durch die Tätigkeit im Ausland in seinem eigenen Interesse beeinträchtigt oder gefährdet wäre.

Mobiles Arbeiten, davon ist Dirk Kuhn überzeugt, wird in Zukunft immer mehr zunehmen. „Aus meiner Erfahrung legen junge Menschen heutzutage mehr Wert auf Lebensqualität und freiere Zeiteinteilung.“ Arbeitnehmer werden letztlich gezwungen sein, Home-Office anzubieten. Wer sich dem verschließt, wird sich schwerer tun, attraktiv für Fachkräfte zu sein.