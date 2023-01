Hospiz in Backnang: Wie geht man mit Angst und mit Sterbewunsch um?

Wir sterben alle sowieso. Aber erst irgendwann, denkt man, und stolpert weiter durchs Leben.

Das mach’ ich dann, wenn’s so weit ist: Diese Antwort liefern 80-Jährige, die zwar Begriffe wie „Patientenverfügung“ oder „Generalvollmacht“ durchaus schon gehört haben, sich aber partout dem Thema nicht stellen wollen. Heinz Franke, Vorstand der Hospizstiftung Rems-Murr, lächelt dann sein verschmitztes Lächeln und sagt ernste Sachen: Woher sollen’s denn Angehörige wissen, was im Fall der Fälle zu tun ist, wenn man vorher nie darüber spricht? Mit welchem Recht mutet man seinen Kindern, dem Partner oder der Partnerin unerträglich schwierige Entscheidungen zu, obwohl man, als man’s noch konnte, die Dinge hätte regeln können? Und dann, wenn man nach einem Unfall, einem Schlaganfall oder warum auch immer selbst nichts mehr entscheiden kann – entzweit sich die ganze Familie?

Vermutlich schieben Menschen diese Sache mit der Patientenverfügung dauernd vor sich her, weil sie nicht so genau wissen, was sie eigentlich verfügen wollen und weil es einfach überhaupt gar keinen Spaß macht, diesem vermaledeiten Tod so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Womöglich lugt tief aus dem Unbewussten eine unbestimmte Angst hervor, der Sensenmann könnte sich gerufen fühlen, sobald man extra viel über ihn nachdenkt.

Ein Plädoyer für die Patientenverfügung

Er kommt eh früher oder später. Doch übers Wie und Wo des Sterbens entscheidet womöglich eine wildfremde Person nach Aktenlage, ein gesetzlicher Betreuer oder eine Betreuerin – sofern nichts anderes schriftlich fixiert ist. Jede und jeder kann in einer Patientenverfügung auch lediglich die Personen benennen, die Entscheidungsbefugnisse erhalten sollen. Alles Weitere lässt sich später ergänzen, nach und nach und zu gegebener Zeit. Solch eine Verfügung bleibt nie in Stein gemeißelt; sie lässt sich laufend anpassen. Die Hospizstiftung Rems-Murr bietet Beratung zu vorsorgenden Papieren an.

An dieser Stelle des Gesprächs erzählen Heinz Franke und Hospizreferentin Susanne Stolp-Schmidt diese Geschichten, die einem kalte Schauer über den Rücken jagen. Von einem Mann, der sehr lange schon im Wachkoma lag beispielsweise. Dessen Frau hätte ihm gewünscht, er könne sterben, weil sein Körper mehr und mehr zerfiel und sicher war, er kann nicht mehr zurück ins Leben. Doch der Fall landete bei einem Gericht, und die Sache zog sich über Jahre hin.

Das wichtigste Projet unter allen: das Hospiz

Im stationären Hospiz in Backnang duftet’s unterdessen nach Mittagessen. Am Tisch sitzen ein Mann und eine Frau. Beide nehmen dieses Essen vielleicht ganz anders wahr als früher. Menschen schätzen Rares viel mehr als unbegrenzt Vorhandenes, und wer im Hospiz lebt, für den ist die noch verbleibende Lebenszeit ein rares Gut geworden.

„Wir versuchen, die geschenkte Zeit mit Leben zu füllen“, sagt Heinz Franke. Er hat in seinem Leben eine Menge Projekte auf den Weg gebracht, viele Leute genervt mit seiner Beharrlichkeit, Konflikte ausgetragen – doch das Hospiz, das ist das wichtigste Projekt unter allen, sagt er. Franke arbeitete in einem Alter, da man sich für unsterblich hält – das war in seinem Fall in den 70er Jahren – nachts in einem Pflegeheim. Als junger Mann musste er dort auch Sterbende aus Mehrbettzimmern ins Bad verlegen.

Wer trägt die Kosten für den Aufenthalt im Hospiz?

Es hat sich eine Menge getan seitdem; vieles hat sich zum Besseren gewendet. Doch wofür ein Hospiz gut ist, dass ein solches im Rems-Murr-Kreis ansässig ist und vor noch gar nicht langer Zeit ein neues Haus mit jetzt zwölf Zimmern statt bisher nur acht bezogen hat – das wissen viele immer noch nicht, diese Erfahrung machen Heinz Franke und Susanne Stolp-Schmidt immer wieder. Jede und jeder unheilbar Kranke, dessen Lebenserwartung begrenzt ist, kann einen Platz im Hospiz erhalten. Die Kosten tragen weitgehend die Krankenkassen, die Hospizstiftung übernimmt den Abmangel aus Spenden.

Übers Thema Sterbehilfe gilt’s zu sprechen. Bundestagsabgeordnete zerbrechen sich darüber schon länger den Kopf – weil sie müssen. Das Bundesverfassungsgericht spricht jedem Menschen ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben zu, und dazu gehört, dass man Zugang zu Hilfe haben muss. Die Rede ist hier nicht von Leuten, die frustgeplagt und entnervt einfach nicht mehr wollen. Die Rede ist von Menschen, die schon lange leiden, die, zermürbt von ihrer Krankheit, die Ungewissheit der noch verbleibenden Zeit und oft auch die Angst nicht mehr ertragen können und ihr Leben lieber beenden wollen. Man spricht von assistiertem Suizid, der in naher Zukunft vom Bundestag im Detail zu regeln ist.

Schmerz lindern und Menschen Ängste nehmen

An dieser Stelle rutscht Susanne Stolp-Schmidt leicht nervös auf ihrem Stuhl hin und her. Da muss man jetzt wirklich sehr gut aufpassen, was man sagt und wie man’s formuliert, damit kein falscher Eindruck entstehen kann. Denn ins Hospiz kommen Menschen aus zwei Gründen: um zu leben. Und um zu sterben. Manche blühen vor ihrem Tod noch einmal richtig auf, weil sie im Hospiz ihre letzte Lebenszeit auf eine wohltuende Art und Weise erleben und sich auf ein würdevolles Sterben vorbereiten können. Manche konfrontieren Pflegende und Ärzt/-innen aber auch mit der Bitte, lasst mich endlich gehen. Macht etwas, damit ich gehen kann.

Der eigentliche Wunsch, das finden Betreuende im Gespräch mit Menschen in der letzten Lebensphase ganz oft heraus, lautet anders: Macht was, damit ich keine Schmerzen habe, damit mich keine Atemnot quält, damit ich nicht leiden muss.

Im Hospiz wird alles Menschenmögliche getan, um diesen Wunsch zu erfüllen.

In den allermeisten Fällen, berichten Heinz Franke und Susanne Stolp-Schmidt, schafft es die Palliativmedizin, Schmerzen zu nehmen oder sie mindestens auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Dasselbe gilt für Atembeschwerden. Wenn Sterbende fürchten, sie könnten qualvoll ersticken, „dann kann man diese Angst nehmen“, sagt Heinz Franke.

Bald auch ein Tages- und ein Nachthospiz?

Und dann sieht man weiter. Jeden Tag aufs Neue. Zwar muss die Politik nun Regeln festlegen, wie das Recht auf selbstbestimmtes Sterben umzusetzen ist. All diese Fragen „kann man aus ethischen Gründen sehr kontrovers diskutieren“, sagt Heinz Franke. Doch am Bett eines sterbenden Menschen geht es um die Frage, „was braucht dieser Mensch jetzt?“, so formuliert es Susanne Stolp-Schmidt. Es kann sein, dieser Mensch braucht eine höhere Dosis Schmerzmittel – oder eine niedrigere. Oder dieser Mensch braucht, und das mag jetzt pietätlos klingen, ist es aber grade nicht – einen Laugenweck mit Schinken. Tatsächlich kommen solche Wünsche auf im Hospiz, und dann zieht jemand die Jacke an und die Straßenschuhe und zieht los, einen Laugenweck mit Schinken holen.

Spüren, was in welchen Momenten angebracht ist

Das Sterben ist ein Prozess, der keinen fixen Regeln folgt. Was während dieses Prozesses dem einen wohltut, kann dem anderen missfallen. Im Hospiz treffen Menschen in ihrer letzten Lebensphase auf Fachkräfte und auf ehrenamtlich Engagierte, die ein Gespür dafür entwickelt haben, was im jeweiligen Moment angebracht sein könnte. Schweigen. Oder Beten. Oder Zuhören. Oder eine liebevolle Berührung.

Wenn dann das Tor durchschritten ist, der Atem nicht mehr fließt, das Herz zu schlagen aufgehört hat – dann zünden sie im Hospiz Kerzen an. Eine im Flur neben dem Gästebuch. Und eine im Windlicht auf der Fensterbank, sichtbar für Passanten draußen. Die Kerze brennt eine ganze Weile. Im Hospiz darf man, wenn man zu atmen aufgehört hat, noch bis zum folgenden Tag bleiben. Und dann wird man, darauf legt Heinz Franke Wert, zur selben Tür hinausgetragen, zu welcher man hereingekommen ist.

Ein Gästebuch mit emotionalen Botschaften

Der Flur und die Zimmer, die Küche und der Aufenthaltsraum, der Raum der Stille und das Angehörigenzimmer – alles wirkt fast ein bisschen wie ein Hotel. Nur im obersten Stockwerk des Hospizes in der Bonhoefferstraße 2 in Backnang sieht’s noch arg nach Baustelle aus. Heinz Franke wäre nicht Heinz Franke, hätte er nicht diverse Pläne, wie sich die Räume sinnstiftend nutzen ließen. Nicht alle unterstützen diese Vorhaben, doch das kennt der 73-Jährige schon, davon lässt er sich nicht beirren.

Zeitnah könnte, so hofft Heinz Franke, im obersten Stockwerk ein Tages- und eventuell auch ein Nachthospiz eingeweiht werden, welches Menschen betreut, die noch etwas mobil sind und deren Versorgung zu Hause gesichert ist.

Unterdessen bleibt im Hospiz das Gästebuch aufgeschlagen. Es sind dort Fotos hinterlegt und Botschaften für Menschen und von Menschen, die das Hospiz als das erlebt haben, was es sein möchte: ein Ort zum Ankommen, zum Bleiben. Und zum Gehen.