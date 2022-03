Starkes Herzrasen, Panik, Unwohlsein – Symptome, die wohl jeder in seinem Leben schon mindestens einmal erlebt hat. Wenn aber Situationen wie S-Bahn zu fahren, eine Präsentation zu halten oder beim Bäcker einzukaufen genau das auslösen, kann das sehr belastend und anstrengend sein. Sabine Suckrau, Therapeutin für Angststörungen und Depressionen in Rudersberg, hat diese Extremsituationen schon am eigenen Leib erfahren. Seit 2008 hilft sie anderen dabei, mit ihrer Angst umzugehen. Im Gespräch