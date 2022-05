„Ich wog nur noch 28 Kilogramm“ – Claudia G. über ihren Weg aus der Magersucht

Triggerwarnung: Im nachfolgenden Text geht es um Essstörungen wie Magersucht und Bulimie.

„Die Magersucht ist eine falsche Freundin. Man denkt, man hätte die Kontrolle, aber eigentlich ist es die Krankheit, die die Oberhand hat. Sie bestimmt, was man denkt, was man isst, was man tut“. Claudia G., 31 Jahre, litt jahrelang an Magersucht. Fast hätte sie den Kampf gegen die tödliche Krankheit verloren. Ein Gespräch über den Kampf zurück ins Leben und das Weitermachen mit einer Stimme im Kopf, die mal laut und mal leise ist.

Der Anfang kommt schleichend

Wenn sie an den Anfang ihrer Magersucht denkt, kann sie kein genaues Datum festmachen. Es sei ein schleichender Prozess, sagt sie. Bereits als Kind hatte sie Probleme mit dem Essen. Mit 14 Jahren war Claudia stark übergewichtig. 106 Kilogramm wog sie. Um abzunehmen, sich in ihrem Körper wieder wohler zu fühlen, fing sie an, ihr Essen zu erbrechen.

Sie rutschte zunächst in die Bulimie, um mit ihren Problemen besser klarzukommen. Das Essen habe sie gebraucht, denn es war ein Anker, eine Art Schutzwall, den sie sich aufgebaut hatte: „In meinem Kopf dachte ich, die Bulimie wäre ein guter Weg, weil ich dann immer noch essen konnte“, sagt sie.

Angst vor Kalorien entwickelt

Mit 16 dann bemerkte sie die Aufmerksamkeit, die ihr wegen des Abnehmens zuteilwurde. Sie kam damit ihrem eigentlichen Ziel, „besser auszusehen“, immer näher. So rutschte sie von einer Essstörung in die nächste. Irgendwann sagte sie sich: „Nein, ich höre jetzt auf mit dem Spucken!“ Doch aus einem anderen Grund, als man vielleicht denken möchte.

Sie hatte eine regelrechte Angst vor Kalorien und dem Zunehmen entwickelt: „Ich hatte Angst, nicht mehr alles ausspucken zu können, und habe es mir dann verboten.“ Stattdessen begann Claudia G., weniger zu sich zu nehmen. Von diesem Augenblick an fiel sie immer weiter in die Abgründe der Magersucht und fand auch zunächst ihren Weg nicht mehr heraus.

Sie weiß noch genau, wie ihr Alltag in dieser Zeit aussah. Er bestand aus immer denselben drei Komponenten: Kalorienziel für den Tag berechnen, Kalorien zählen und Sport. „Es ging tatsächlich mehrere Jahre nur um Essen und Sport – nichts anderes.“ Vor ihrer Familie und Freunden versuchte sie so gut es ging, ihre Krankheit zu verstecken, und erfand deshalb auch immer neue Ausreden, warum sie nicht essen konnte.

„Es war superschwierig, weil man dieses Lügenkonstrukt permanent aufrechterhalten muss“, sagt sie. Man müsse sich auch immer merken, wem habe ich was gesagt und wie komme ich aus welcher Situation wieder raus. Das sei das Erschöpfende an der Krankheit. „Die Magersucht ist wie eine zweite Stimme in deinem Kopf“, sagt sie. „Ich sage auch immer, ich habe die gesunde und die kranke Claudia in mir.“

„Irgendwann war ich bei maximal fünf Kalorien am Tag angelangt“

2007 spürte Claudia, die ursprünglich aus Oppenweiler kommt, das erste Mal körperliche Symptome, die von der Magersucht herrührten: Sie fiel in der Schule in Ohnmacht und konnte nicht mehr am Sportunterricht teilnehmen, weil ihr Körper zunehmend versagte. „Irgendwann war ich bei maximal fünf Kalorien am Tag angelangt“, erzählt sie. „Getrunken habe ich auch nicht genug, aus Angst, es könnte etwas im Wasser sein.“ Im Sommer 2007 kam sie dann in eine Klinik am Chiemsee. Den Ernst der Lage habe sie aber da noch nicht begriffen. Neun Wochen verbrachte sie dort.

Als sie entlassen wurde, wusste sie, dass sie nicht stabil war. „Ich bin mit dem Gedanken wieder nach Hause gegangen, was ich dort zugenommen hatte, direkt wieder abzunehmen“, meint sie. Und das schaffte sie auch. Sie erlebte einen Rückfall: „Ich wog nur noch 28 Kilogramm; das war dann erst die richtige Magersucht.“

Nur wenige Monate später musste Claudia ins künstliche Koma versetzt werden. Ihre Schwester, erzählt sie, konnte sich die Situation nicht länger mit ansehen und rief den Krankenwagen. „Im Krankenhaus meinten sie, meine Organe hätten nicht mehr lange mitgemacht. Meine Schwester hat mir damit das Leben gerettet!“

Durch ambulante Therapie wieder neuen Lebenswillen entwickelt

Im Laufe der Corona-Pandemie konnten Expert/-innen einen Anstieg von Essstörungen beobachten. Bei vielen Betroffenen träte während dieser isolierenden Zeit voller Lockdowns auch ein Rückfall auf. Das Hilfsangebot, wie auch das Leben drum herum, gerieten durch Covid ins Stocken. Wenn man so lange auf einen Klinik- oder Therapie-Platz warten müsse, sei es nicht unwahrscheinlich, wenn die Betroffenen an Magersucht sterben oder dann bereits zu tief drinstecken, denkt Claudia.

In so einer Situation sei es viel schwerer, aus seinen alten Mustern herauszukommen. „Wenn ich magersüchtig bin und nicht ins Büro muss, habe ich mehr Zeit, um nichts zu essen und Sport zu machen“, sagt sie darüber, wie es vermutlich in den Köpfen anderer Betroffenen in dieser Zeit aussieht. „Mich sieht schließlich niemand, wenn ich daheim bin.“

Auf die Frage hin, ob sie auch heute noch Angst vor einem Rückfall hat, antwortet sie mit: „Ja, definitiv!“ Durch ihren Partner und sein Kind aus erster Ehe sowie ihre Schwester bezweifelt sie aber, wieder in diese extreme Magersucht hineinzurutschen. Sie ist zweifache Tante geworden, die beiden Kinder seien ihre Motivation des Lebens. „Dadurch, dass jetzt Kinder in meinem Leben sind, möchte ich ein gutes Vorbild sein, aber die Angst ist schon da“, merkt sie an. Vor allem kritische Situationen, wie beispielsweise der Verlust eines geliebten Menschen, schüren in ihr die Angst.

Früher, als sie noch 28 Kilogramm wog, sah sie nicht, wie abgemagert sie aussah. Erst mit der Zeit wurde es besser. "Mein Verstand sagte mir: "Du musst zunehmen", und die Krankheit sagte: "Die Knochen sind doch schön!" Heute kann sie sich so sehen, wie sie ist, und so, wie die Außenwelt ihr das auch spiegelt. Sie weiß, dass die Magersucht vermutlich für immer ein Teil ihres Lebens bleiben wird. Man lerne aber, wieder gesund zu sein und wieder alles zu essen. "Es ist aber ein Kampf", sagt sie.

In einem zweiten Anlauf, in der Therapie mit Sabine Suckrau, habe sie erst ihre Stärken herausfinden können. Sie habe durch ihre Hilfe wieder einen Lebenswillen entwickelt. „Ich habe mich wie ein Phönix aus der Asche zurück ins Leben gekämpft“, sagt sie über diese Zeit in ihrem Leben. Mit 16 Jahren wurde sie krank, mit 25 Jahren erreichte sie wieder ein Normalgewicht. Die erfolgreiche zweifache Geschäftsführerin hat nicht aufgegeben. Sie hat ihr Abitur und eine Ausbildung nachgeholt – und beides mit 1,0 abgeschlossen. „Wenn man so eine tödliche Krankheit überwunden hat und man sich wieder aus dem Koma zurückkämpft, wirft einen so schnell nichts mehr aus der Bahn“, sagt sie.