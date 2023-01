Im Rems-Murr-Kreis ist es viel zu warm: Überleben die Bienen das?

So warm wie an Silvester ist’s zwar aktuell nicht mehr, doch vom Januarfrost sind wir weit entfernt. Und die Honigbienen „fliegen wie narrisch“. Das sagt Bruno Lorinser, Bienenfachmann, Nabu-Mitglied und Sprecher des Rems-Murr-Arbeitskreises des Landesnaturschutzverbands. Wobei sich Lorinser um die Honigbienen gar keine Sorgen macht. Da gibt’s andere, denen die Wetterkapriolen den Garaus machen können.

Die Bienen fliegen aus, wenn die Sonne wärmt

Nein, auch für die Honigbienen ist es nicht üblich, in der ersten Januarwoche auszuschwärmen. Der Klimawandel, das sagt Bruno Lorinser genauso wie sein Imkerkollege Uwe Weingärtner, der dem Bezirksimkerverein Remstal vorsteht, sei längst spürbar. Wenn die Sonne warm auf den Stock scheint, denken die Tiere, dass es Frühling ist. Bienen, sagt Uwe Weingärtner, flögen immer, wenn die Tage über oder um zwölf Grad warm seien. Nur ist das halt in der ersten Januarwoche eigentlich nicht der Fall.

Aber es blüht ja zurzeit auch schon einiges: Gänseblümchen, Primeln, Lenzrosen und die verwandte stinkende Nieswurz. Auch der Winterschneeball hat noch Blüten – wobei die schon fast alle wieder abgefallen sind. Und die Haselnuss legt bereits los.

Die Bienen, sagt Bruno Lorinser, seien schlau und findig und könnten sich untereinander verständigen. Daher findet jede Futter. Und daher – Lorinser hat längst in seine Bienenstöcke geguckt – wird auch schon gebrütet. Die Bienenkönigin hat Eier gelegt, das Volk versorgt die Brut.

Was aber passiert, wenn das Wetter sich ändert und wieder solche Temperaturen herrschen, wie sie für Januar eigentlich üblich sind? Temperaturen um und unter null Grad? Den Honigbienen, sagt Bruno Lorinser, mache das nichts. Das Volk ist groß und arbeitet zusammen. Im Herbst habe sich im Stock ein Winter-Futtervorrat von 17 bis 18 Kilo angesammelt. Entweder auf natürliche Art als Honig. Oder – den Honig will der Mensch ja essen – der Imker hat zuckriges Winterfutter reingegeben. Und wenn’s gar nicht anders geht, hilft der Imker auch im Frühjahr noch mal weiter. Wird’s also kalt, stellt die Königin das Eierlegen wieder ein. Die schon existierende Brut bekäme das Volk aber wahrscheinlich durch. Das Volk balle sich zusammen, halte sich so gegenseitig warm, das Futter gehe nicht aus – alles gut. Meistens jedenfalls.

Bei einem zu großen und zu frühen Brutnest kann es passieren, dass die Honigbienen sterben

Ein zu großes Brutnest könne dazu führen, sagt Uwe Weingärtner, dass die Bienen dieses Nest bei einer mehrere Wochen anhaltenden Kälteperiode nicht aufgeben und dann womöglich den Kontakt zum Futtervorrat verlören. Der Weg vom Brutnest zum Futter sei dann zu weit. Machten sich die Bienen auf den Weg zur Nahrung, würden sie auf dem Weg erfrieren. Oder sie würden das Brutnest wegen der Kälte nicht verlassen. Dann würden sie verhungern. „Das passiert aber eher selten, weil man als Imker einen Blick darauf hat.“

So gut wie keine Chance haben bei einem plötzlichen Temperaturwechsel zum Winterwetter hin jedoch die Wildbienen. Er habe, sagt Bruno Lorinser, schon eine dicke Hummelkönigin fliegen sehen. Hummeln gehören zu den Wildbienen. Viele Wildbienenarten leben grundsätzlich alleine. Hummelköniginnen sind zumindest am Anfang der Brutsaison ohne Hilfe. Alle Wildbienen starten, anders als Honigbienen, ohne Futtervorrat in die neue Saison. Wird es warm, fliegen sie los und suchen einen geeigneten Nistplatz, in den sie ihre Eier legen können. Dann gehen sie auf Futtersuche, um die Brut zu versorgen. Wird’s dann wieder kalt, gehen die Tiere in Kältestarre. Passiert der Temperaturwechsel mehrmals, ist das für die Wildbienen sehr anstrengend. Dann kommt’s auf die Energiebilanz an. Und hier unterscheiden sich Hummeln und andere Wildbienen wieder voneinander. Hummeln legen Futtervorräte an. Hatte schon so viel geblüht, dass die Königin Nahrung einlagern konnte, ist’s gut. Wenn nein, wird sie irgendwann sterben. Andere Wildbienen leben ohne Vorratshaltung. Sie haben bei solchen Wetterkapriolen gar keine Chance.

Nicht nur Tiere werden sterben, auch der Mensch kommt nicht problemlos davon

Die viel zu warmen Wintertage, auf die dann womöglich wieder Kälteeinbrüche folgen, seien, sagt Bruno Lorinser, eine Katastrophe. Nicht nur für die Bienen, sondern auch für den Menschen. Denn tatsächlich werden sehr viele Pflanzen gar nicht von den Honigbienen bestäubt. Honigbienen sind nämlich temperaturempfindliche Sensibelchen und fliegen erst ab acht Grad aus. Für ihre Bestäubertätigkeit hätten sie gern mindestens zwölf Grad. Wildbienen dagegen arbeiten, je nach Art, schon bei deutlich unter zehn Grad! Wenn also zum Beispiel die geliebten Süßkirschen blühen, ist’s für die Honigbiene oft noch zu kalt. Hier müssen die Wildbienen ran. Aber haben sie die Winterwochen überlebt? Geht’s mit dem Wetter so weiter, werden nicht nur die Bienen, sondern auch die Menschen leiden.