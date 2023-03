In 6 Monaten zum Halbmarathon: Lauf-geht's-Training im Rems-Murr-Kreis beginnt

Es geht wieder los! Das Gesundheitsprogramm „Lauf geht’s“ führt Wiedereinsteiger, Gelegenheitsläuferinnen und alle, die fit werden wollen, anhand eines ausgeklügelten Plans in sechs Monaten zum Halbmarathon. Der Zeitungsverlag Waiblingen hat schon Erfahrung als Veranstalter gesammelt – und nun, nach drei Pandemiejahren, startet das Programm wieder. Diese Woche (28. und 29.03.) hat das Training begonnen. Susann Haul macht mit und berichtet von ihren Erfahrungen:

Es liegt Spannung in der Luft beim ersten Lauftreff in Winterbach. Bin ich hier richtig? Werde ich es als Anfänger wirklich schaffen, in sechs Monaten 21 Kilometer zu laufen? Bin ich dafür nicht viel zu unfit? Was werden die Trainer sagen, wenn jemand wie ich hier auftaucht? Solche oder ähnliche Zweifel sind einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Anfang des ersten Lauftreffs ins Gesicht geschrieben. Doch sie verfliegen nach wenigen Minuten. Freundliche, aufmunternde Gesichter machen klar: Wir sind alle hier für ein Ziel, den Halbmarathon, und unterstützen uns auf dem Weg dahin gegenseitig.

Regel: „Niemand überholt den Trainer“

Jeder kommt in seinem Tempo an dieses Ziel. „Die wichtigste Regel: Es bleibt niemand zurück“, erklärt Trainerin Lisa Huttelmaier den Latte Macchiatos, also der Anfängergruppe, und: „Niemand überholt den Trainer.“ Da das Lauf- beziehungsweise Walkingtempo auch innerhalb der Anfängergruppe recht unterschiedlich ist, stellen diese zwei Regeln sicher, dass keine(r) auf der Strecke verloren geht. Und: Wer hinten läuft, muss sich nicht schlecht fühlen. Die Vorderen laufen einfach eine Schleife, bis alle eingesammelt sind. „Es braucht circa zwei bis drei Termine, bis sich alles einspielt und jeder seinen Platz gefunden hat“, erklärt Trainerin Lisa Huttelmaier. „Manche werden zu den Cappuccinos wechseln und andersherum. Das ist völlig normal.“ Für Wechsel zwischen der Espresso- und Cappuccino-Gruppe gilt das gleichermaßen. Die Bezeichnungen stehen für die Gruppen, die je nach Fitnessgrad etwas schneller oder etwas langsamer starten.

Die Lauftreffs sind zum einen dafür da, Tipps und Anleitung von den Trainerinnen und Trainern zu bekommen. Zum anderen dienen sie dazu, Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. „Redet miteinander“, bestärkt Trainerin Lisa Huttelmaier alle, „denn wenn ihr euch nebenher unterhalten könnt, lauft ihr ihm richtigen Tempo“.

Wann, wenn nicht jetzt?

Eine der Teilnehmerinnen ist Christine Winke, 54 Jahre. Sie macht mit, weil sie sich sportlich mehr betätigen möchte. „Nicht nur Rad fahren, sondern auch mal laufen.“ Sie wollte schon vor Jahren mitmachen, es ist aber nie dazu gekommen. Auch diesmal war es knapp: Sie war in Reha, hat sich dort sehr viel bewegt. Den Aufruf zu Lauf geht’s hat sie gerade noch rechtzeitig in dieser Zeitung entdeckt – und sich gleich angemeldet. Motto: „Jetzt oder nie!“ Sie startet bei den Cappuccinos.

Jens-Peter Schmidt, 55 Jahre alt, hat im Jahr 2019 schon einmal mitgemacht. Damals war es das erste Mal. „Die Gruppe war einfach toll und es hat Spaß gemacht.“ Er hätte damals nie gedacht, dass er es schafft, von null auf 21 Kilometer zu trainieren. Dieses Jahr hat er wieder Zweifel, aber auch einfach Lust. Seine Devise: Einfach durchkommen, die Zeit ist Nebensache: „Packen wir es an!“

Krankheit überwunden, jetzt folgt Bewegung

Roland Lechner, 58 Jahre, möchte einfach mal einen Halbmarathon laufen. Kondition dürfte nach eigener Einschätzung kein Problem sein. Als Handwerker fühlt er sich recht fit. Aber der Halbmarathon, der reizt ihn. Er läuft sporadisch und startet bei den Cappuccinos. Sein Ziel: „Ich habe vor kurzem eine Bekannte getroffen, die letztes Jahr zwei Stunden 30 gelaufen ist. Also muss ich auf jeden Fall drunter bleiben“, sagt er und lacht.

Gerlinde Jenner, 56, hat erst gezögert. Sie wollte bereits 2019 mitlaufen. Eine Krankheit hat ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie dachte, sie könne nie wieder auf so ein Ziel hin trainieren. Jetzt geht es ihr wieder richtig gut. In der Reha hat sie sich bereits sehr viel bewegt. Als sie den Aufruf in der Zeitung entdeckte, hat sie sich gleich angemeldet: „Ich möchte mir einfach beweisen, wie viel Kraft in mir steckt.“

Wie lief's beim Trainingsstart in Winnenden?

Bereits einen Tag, bevor die Gruppen in Winterbach starteten, fand das erste Training in Winnenden statt. Es ist kurz vor 19 Uhr am Dienstag und recht frisch, gepaart mit etwas Abendsonne, als sich der Platz vor der Alfred-Kärcher-Halle mit Menschen in farbiger Sportkleidung füllt. Vom Laufanfänger bis zum Wiedereinsteiger quer durch die Generationen ist alles dabei, als die Trainer das Startkommando zum gemeinsamen Dehnen und Warmmachen geben. Die 63-jährige Bärbel Mindermann will nach längerem Pausieren „endlich wieder den Hintern hochbekommen“. Das sagt eine, die einmal wöchentlich schwimmt, dreimal im Fitnessstudio Kräfte mobilisiert und sich dazu noch regelmäßig aufs Rad schwingt. Laufen fehle ihr noch. „Walker überholen mich, wenn ich jogge“, das wolle sie nun ändern. Martina Schnaithmann (59 Jahre) will das Joggen als neue Bewegungsart neben Wandern und Spazierengehen kennenlernen. „Wenn ich es jetzt nicht mache, wann dann?“ Die 40-jährige Kathrin Stiefel aus Rudersberg will fit werden. Was spricht für Laufen? „Ich kann es immer und überall machen und brauche nicht viel dafür.“

"Ich merke, dass ich fauler werde"

Auch Petra Siebholz aus Waiblingen macht sich jetzt zum Frühlingsbeginn keinen faulen Lenz. Sie tummelt sich bei der Gruppe der Laufanfänger ohne Vorerfahrung – den „Latte Macchiatos“. Bis vor zehn Jahren sei sie gejoggt, nie leistungsorientiert, aber regelmäßig. Seitdem habe sich ihr Bewegungseifer auf „etwas Walken und Gassigehen mit dem Hund“ reduziert. „Ich merke, dass ich fauler werde, und um was dagegen zu unternehmen, brauche ich ein höhergestecktes Ziel“, sagt sie. Spezielle Durchhaltestrategien hat sich die 57-Jährige nicht zurechtgelegt. „Aber vom Laufen in einer Gruppe verspreche ich mir Motivation und Kontinuität.“ Kurz vor dem Start reiht sie sich kurzentschlossen doch noch bei den fortgeschrittenen „Cappuccino“-Läufern ein. „Ich trau’ mich einfach, aber ohne Muss-Anspruch.“ Bei allem Ehrgeiz – es muss auch Spaß machen.

Monika Höhne aus Korb unternimmt den zweiten Anlauf. „Dieses Mal möchte ich durchhalten“, erklärt die 62-Jährige. Beim ersten „Lauf geht’s“-Versuch sei sie aus dem Rhythmus gekommen. Schuld war nicht der innere Schweinehund, sondern ihre reale und heute 13 Jahre alte Hündin Aimy, die schlappgemacht habe. „Sie ist am Anfang schön mitgelaufen, mit ihr konnte ich mich immer aufraffen, doch dann ging es ihr gesundheitlich nicht mehr gut“. Vor den 21 Kilometern habe sie unverändert gehörigen Respekt. „Aber mit dem Programm soll es ja funktionieren, weil man peu à peu hingeführt wird.“ Auch zeitlich gebe es kurz vor ihrer Altersteilzeit keine Entschuldigung mehr: „Jetzt kann ich dranbleiben und mich voll darauf konzentrieren – hoffentlich“, sagt sie lachend.

Wie schaufelt man sich die Zeit fürs Training frei?

Wiederholungstäter ist auch Lars Donna aus Winnenden. „Beim ersten Versuch musste ich krankheitshalber aufhören“, sagt er. Dieses Mal macht die Gattin Chrisanthi Donna mit. „Die Herausforderung reizt mich, es so weit zu schaffen.“ Sie sei immer gern gelaufen, aber über acht Kilometer nie hinausgekommen. Eine Strategie, um sich Zeit freizuschaufeln für das intensive Training brauche sie nicht. „Die Zeit hat man definitiv, wenn man sich dafür entscheidet und es wirklich will.“ Ihre größte Herausforderung sieht sie bei den Essenszeiten und einigen Ernährungsgewohnheiten. „Als Griechin esse ich anders und gerne abends – das muss ich eben nun eine Zeit lang umstellen“, kündigt sie an.