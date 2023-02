In immer mehr Hauswänden gibt der Porenbeton nach: „Materialpfusch von großem Ausmaß“

Nicht jeder Porenbeton, aber zumindest die mangelhaften Porenbetonsteine bestimmter Tranchen eines bestimmten Herstellers, sorgen gerade dafür, dass für die Bewohner von über 20 Immobilien in Baden-Württemberg der „Traum vom Eigenheim zum Albtraum“ geworden ist. Das Zitat stammt von Georg Bruder, dem Moderator der 19.30-Uhr-Nachrichtensendung SWR Aktuell Baden-Württemberg.

Zweimal berichtete unsere Zeitung bereits über Betroffene aus dem Schorndorfer Raum, die von dem Bausachverständigen Hans-Peter Illner betreut und unterstützt werden, weil sie trotz ganz offensichtlicher Baustoff-Materialmängel nur wegen verstrichener Gewährleistungsfristen auf teuren Sanierungskosten sitzenbleiben. Am 25. August nun nahm sich also der SWR der Thematik an. Auch Illner trat in dem Nachrichtenbeitrag auf.

Ein Immobilienobjekt mit Versprießungen im Innenbau ist bei der Anmoderation des Fernsehbeitrags als Foto hinter Georg Bruder zu sehen. „Das hier ist kein Rohbau, in dieser Wohnung leben Menschen. Eigentlich. Denn sie mussten ausziehen“, so Bruder. „Erst mal nur Risse, irgendwann brach der Putz auf; und jetzt akute Einsturzgefahr. Der Grund: Porenbeton. Also diese weißen Steine, auf die in den vergangenen Jahren viele Häuslebauer bauten. (...) Doch in letzter Zeit häufen sich Fälle, bei denen im Bau offensichtlich Billigware zum Einsatz kam.“

Anschließend besucht der SWR-Journalist Markus Frank Porenbeton-Pfusch-Geschädigte in Altbach im Landkreis Esslingen und lässt sie zu Wort kommen. Durch die Materialprüfungsanstalt Stuttgart untersuchte Porenbetonsteinproben ergaben: „Der Stein hatte gerade einmal die Hälfte der Druckfestigkeit, die der Gesetzgeber fordert und die der Stein auch haben muss“, so der Hausbesitzer. Wegen akuter Einsturzgefahr mussten erst Notsprieße eingezogen und dann Eisenstützen eingebaut werden. Ähnliche Probleme mit bröseligem Porenbeton gibt es laut SWR in einem Mehrfamilienhauskomplex in Eislingen/Fils.

Und ähnliche Probleme gibt es auch bei den beiden in dieser Zeitung vom 16. März und 12. August beschriebenen Fällen im Schorndorfer Raum. Insgesamt betreut Hans-Peter Illner zusammen mit dem Stuckateurmeister und Bausachverständigen Bernhard Adolf aus Wernau im Landkreis Esslingen mittlerweile Immobilienbesitzer von über 20 einsturzgefährdeten Häusern im Land Baden-Württemberg. Und es werden immer mehr.

So eine Notsanierung wegen bröseligen Porenbetons kann schnell 70 000 Euro oder mehr kosten. Auf den Kosten bleiben die Hausbesitzer höchstwahrscheinlich sitzen – was für weitverbreitete Empörung sorgt.

Ein Rechtsanwalt prüft die strafrechtliche Relevanz

„Wenn jemand Porenbeton verbaut hat, aber noch keine Risse in den Wänden sieht, muss er sich erst mal keine Sorgen machen“, sagte Illner am Freitag dieser Zeitung gegenüber. „Ein Hausbesitzer in einem Waiblinger Teilort zum Beispiel hatte sich gemeldet, bei einem Vor-Ort-Termin stellte sich aber heraus, dass es bei ihm zwar auch Risse in den Wänden gibt, diese aber andere Gründe haben und vorerst kein akuter Handlungsbedarf besteht. In Pleidelsheim jedoch haben wir einen neuen Fall aktuell dazubekommen. Da werden Ende September ebenfalls Stahlstützen eingebaut werden müssen.“

Und: Materialuntersuchungen für zwei weitere Gebäude in Winterbach und in Obersontheim stünden noch aus, so Illner.

In dem SWR-Beitrag spricht Journalist Markus Frank von einem so wörtlich „Materialpfusch von großem Ausmaß“, gegen den der Bausachverständige etwas unternehmen wolle. Daraufhin kommt Illner im Beitrag zu Wort: „Ich habe Pläne über einen Rechtsanwalt, den ich bereits eingeschaltet habe, die Sache auf strafrechtliche Relevanz zu prüfen.“

Und von der Politik würde er gerne fordern, die Gewährleistung für in Häusern verbaute fehlerhafte Baustoffe „höher zu treiben“, also zu erweitern und von den Fristen her zu verlängern. Damit, wenn die Baustoffe versagen, der Hersteller „auf jeden Fall in die Haftung genommen wird“, so Illner im SWR.

Wann handeln der Gesetzgeber und die Zulassungsbehörde DIBt?

Im Nachgang zur Sendung sagte Illner dieser Zeitung, er habe den Eindruck, dass sich etwas tut auf mehreren Ebenen. „Das kann ja auch nicht mehr so weitergehen. Die Geschädigten werden einfach allein gelassen.“ Er stehe zum Beispiel im Kontakt mit einem Professor des Instituts für Baustoffe der Leibniz-Universität Hannover. Dieser habe versprochen, die Problematik mangelhafter Porenbetonsteine bestimmter Tranchen eines bestimmten Herstellers in einer kommenden Sitzung des Sachverständigenausschusses des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zur Diskussion zu stellen. Das DIBt ist die zentrale deutsche Bauprüf- und -zulassungsbehörde. In ihre Zuständigkeit fallen auch Baumaterialien.

Bereits 2002 hatte das Institut für Baustoffe der Universität Hannover das „Dauerstandverhalten von Mauerwerk aus Porenbeton-Plansteinen mit Rohdichten < 0,4 kg/dm“ festgestellt: „Zwei Steinsorten ergaben von den anderen beiden auffällig abweichende schlechte Ergebnisse.“

Ein infolge vom DIBt angestoßenes Forschungsvorhaben über die „Dauerhaftigkeit von Porenbeton-Plansteinen unter realitätsnahen Bedingungen“ identifizierte Porenbetonsteine eines Herstellers, die „nach 18-monatiger Außenlagerung eine Halbierung der Druckfestigkeit aufwiesen“. Im Schlussbericht vom September 2012 wurde dieser Hersteller so wie alle anderen anonymisiert und als „Werk 3“ bezeichnet. Zwei Hersteller, die Firma Xella und die Rodgauer Baustoffwerke GmbH & Co KG, ließen sich darauf hin vom DIBt öffentlichkeitswirksam bestätigen: Das „Werk 3“ ist keines ihrer Werke.

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr seitens der Behörden blieben offenbar dennoch aus. Nun, fast 20 Jahre später, im Jahr 2020 nehmen die Fälle von Häusern, die wegen bröseligen Porenbetons einer gewissen Firma Risse im Mauerwerk bekommen haben und wegen Einsturzgefahr saniert werden müssen, weiter zu. Illner ist nicht der Einzige, der sich fragt: Wann handelt die Zulassungsbehörde DIBt, wann handelt der Gesetzgeber endlich?

In Kontakt ist Illner darüber hinaus mit der Bauwirtschaft Baden-Württemberg e. V. „Vertreter des Verbands haben signalisiert, dass sie sich mit mir treffen und vor Ort in einsturzgefährdeten Häusern ein Bild von den mangelhaften Porensteinen machen wollen. Wir bleiben also an dem Thema dran auf mehreren Ebenen“, sagt Illner.

Auch die Neue Württembergische Zeitung (NWZ) in Göppingen hat wiederholt berichtet. Jüngst am 8. September über das betroffene Mehrparteienhaus in Eislingen/Fils. Die NWZ zitiert Illner mit den Worten: Das für die Betroffenen größte Problem seien die Gewährleistungsfristen und die Kosten, die durch einen solchen Fall entstehen. „Dies kann so weit gehen, dass die Menschen traumatisiert sind und psychologische Hilfe benötigen.“