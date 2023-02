In sechs Monaten zum Halbmarathon: Lauf-geht's-Programm startet wieder

Der Beweis ist tausendfach erbracht: Selbst wer sich an seine letzte sportliche Aktivität nicht mehr erinnert und Jahr für Jahr mit zwei, drei neuen Kilos kämpft – kann einen Halbmarathon laufen. Nicht einfach so und nicht allein und nicht in zwei Stunden. Inmitten einer Schar motivierter Leute und begleitet vom sechsmonatigen, ausgeklügelten Lauf-geht’s-Trainings- und Ernährungsprogramm – wird’s klappen.

Seit Monaten schon purzelt eine Anfrage nach der anderen ins Postfach von Jacqueline Wehaus, die beim Zeitungsverlag Waiblingen das Lauf-geht’s-Programm managt und das Marketing-Team leitet: Wann geht’s wieder los? Gibt’s 2023 eine Lauf-geht’s-Neuauflage?

Auftakt im Waiblinger Bürgerzentrum

Mittlerweile sind alle Vorarbeiten erledigt, die Termine stehen, die Trainer/-innen sind an Bord. Jacqueline Wehaus gibt also grünes Licht: Für die Lauf-geht’s-Auftaktveranstaltung am Dienstag, 28. Februar, 19 Uhr, hat sie den großen Saal im Waiblinger Bürgerzentrum reserviert. Kommen kann jede und jeder, die oder der sich für die Details interessiert und schon immer mal wissen wollte, was man eigentlich tun muss, um unbeschadet eine Strecke von 21,0975 Kilometern Länge laufend zu bewältigen.

Am 28. Februar kommt Lauf-geht’s-Miterfinder Wolfgang Grandjean ins Bürgerzentrum. Er lobt gern den sportwissenschaftlichen Lauf-geht’s-Leiter Dr. Wolfgang Feil als „Rampensau“, doch in Wahrheit ist er selbst eine. Ein vergnüglicher Abend droht in jedem Fall, und an den Tagen danach gilt’s eine Entscheidung zu treffen: Anmelden? Oder nicht?

Mehrere Trainingseinheiten pro Woche einplanen

Die wichtigste Voraussetzung für ein beherztes Ja: Um den Trainingsplan gewissenhaft zu absolvieren, braucht man Zeit. Jede Woche treffen sich die Trainingsgruppen. Das allein reicht aber nicht. Zwei, drei weitere Trainingseinheiten pro Woche sieht der Plan vor, wobei eine davon in wenigen Minuten erledigt, doch dafür umso schweißtreibender ist.

Schaff’ ich nicht, kann ich nicht, und allein komm’ ich eh nicht vom Sofa hoch: Wer so denkt, ist bei Lauf geht’s goldrichtig. Denn so viele nette Leute, die alle keine Sportskanonen sind, aber jetzt endlich den Kreislauf in Schwung bringen wollen und dasselbe Ziel vor Augen haben, trifft man nicht alle Tage. Aus den Gruppentreffen heraus bilden sich stets Zweier- oder Mehr-Personen-Cliquen, die sich außerhalb der Fixtermine zum Training zusammenfinden. Das war bis jetzt immer so, und wie man so hört, soll es im Nachgang des Lauf-geht’s-Programms vereinzelt zu Hochzeiten gekommen sein.

Einmal laufen - immer laufen

Über eine weitere Sache sollte sich klar sein, wer den Anmeldebutton zu klicken plant: Nach den ersten Erfahrungen von Glück und Stolz und Freude und nach dem Halbmarathon wird nichts mehr sein wie zuvor. An Lauf-Hotspots im Rems-Murr-Kreis, irgendwo in den Weinbergen oder mitten im Wald trifft man heute noch laufend Leute, die sich 2019 oder coronabedingt abgespeckt 2020 schon ins Lauf-geht’s-Abenteuer gestürzt hatten. Sie können’s partout nicht lassen – und laufen immer noch. Weil sie’s können – und genießen.

Genuss statt Leistungsdruck

Um Genuss geht’s bei diesem Laufprogramm an erster Stelle. Mit Leistungsdruck quält sich die Menschheit schon an anderer Stelle genug; bei Lauf geht’s hat Leistungsdruck keinen Platz. Wer gleich zum Start glaubt, losrennen zu müssen, bis die Sohle glüht, wird sich die eine oder andere Mahnung aus der Trainerriege anhören müssen: „Langsam“, raten die Trainerinnen und Trainer am laufenden Band – und selbst nach ein paar Monaten Lauferfahrung folgt regelmäßig der Hinweis: Ihr seid zu schnell. Lauft langsamer. Für den Halbmarathon gilt das ganz besonders. Nicht gleich durchstarten wie blöd, sonst fehlt zum Schluss die Puste.

Teilnehmende werden mit Blick auf die Puste ganz unterschiedlich drauf sein. Dem trägt das Lauf-geht’s-Programm selbstverständlich Rechnung: Unter drei Leistungsstufen wählen alle eine passende aus, wobei ein Wechsel jederzeit möglich und problemlos umsetzbar ist.

Mehrere Online-Vorträge und Webinare zählen zum Programm

Darüber hinaus tauchen während der sechs Trainingsmonate eine Reihe von Fragen auf, und zugegeben: Zwischendurch plagt sich fast jede und jeder mit Zweifeln, ob das Halbmarathon-Ziel nicht doch eine Nummer zu groß gewählt sein könnte. Die Lauf-geht’s-Macher kennen all das, denn das Programm ist jahrelang erprobt und hat mittlerweile Tausenden eine Menge Laufspaß vermittelt. In einer Reihe von Online-Vorträgen und Webinaren vermitteln der Sportwissenschaftler Wolfgang Feil und Lauf-geht’s-Kenner Wolfgang Grandjean grundlegendes Wissen: Um Training „mit Sinn, Spaß und Verstand“ geht es beispielsweise, ferner um Motivationstipps für die Praxis, Fettverbrennung, Stressmanagement und Regenerationsförderung.

Zur „Meilensteinkontrolle“ treffen sich alle Beteiligten nach ein paar Wochen, um zusammen einen Fünf-Kilometer-Lauf zu absolvieren und sich schon mal ans Feeling heranzutasten, das mit großen Laufveranstaltungen verbunden ist – bevor dann am 24. September der Halbmarathon folgt.

Sowohl Neu- als auch Wiedereinsteiger/-innen sowie Gelegenheitsläufer/-innen dürfen sich angesprochen fühlen – und außerdem alle, die es einfach satt haben, reglos und schlecht gelaunt auf dem Sofa dem Bauchspeck beim Wachsen zuzusehen.