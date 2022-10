Info-Veranstaltung im Rems-Murr-Klinikum: Wer kennt jemanden, der Parkinson hat?

Ob Präsident, Papst, Prinz, Hollywood-Star oder der frühere Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel: Parkinson hat schon viele Prominente betroffen, doch das ist nicht der einzige Grund, warum sich so viele Menschen so intensiv für dieses Thema interessieren. Fast jeder kennt jemanden, der an diesem neurologischen Leiden erkrankt ist, heißt es in einer Mitteilung der Rems-Murr-Kliniken. Bei einer Infoveranstaltung kam es zu einem regelrechten Ansturm von Menschen, die mehr wissen wollten über Behandlungschancen und Folgen der Erkrankung.

Parkinson hat viele Gesichter: Bewegungsstörungen von Einfrieren bis Zittern, Sprechblockaden, Schmerzen, schwindender Geruchssinn, Probleme mit Blase und Darm sowie Depressionen oder Konzentrationsstörungen können zu den Symptomen zählen. „Anziehen, essen, Knöpfe zumachen, ein Schubfach aufschließen, ein Buch aufschlagen: Alles dauert sechsmal so lange“, zitiert Dr. Thomas Trottenberg, Parkinson-Spezialist und Leitender Oberarzt der Neurologie am Rems-Murr-Klinikum Winnenden, den ersten prominenten Parkinson-Kranken der Geschichte, den Philosophen Wilhelm von Humboldt.

Ursachenforschung ist nicht abgeschlossen

„Ich glaube, bei mir hat Herr Parkinson auch schon angeklopft“, sagte ein Teilnehmer halb im Scherz und halb in Sorge, als er sich für eine Vortragsveranstaltung zur Parkinson-Komplextherapie im Rems-Murr-Klinikum anmeldete, die binnen eines Tages ausgebucht war – ein Zeichen, wie brisant diese Problematik für die Menschen im Rems-Murr-Kreis ist. Das liegt laut der Mitteilung auch daran, dass Parkinson meist bei 40- bis 60-Jährigen erstmals anklopft, also bei der aktuell zahlenstarken Baby-Boomer-Generation, und als lästiger Schatten bis ans Lebensende folgt: Drei Prozent der über 80-Jährigen leiden an Parkinson. Die Ursachen sind noch nicht vollständig erforscht; „man kennt auch genetische Ursachen insbesondere bei jüngeren Patienten“, sagt Dr. Trottenberg.

Sein Wissen fließt in die Parkinson-Komplexbehandlung ein, welche die neurologische Abteilung in Winnenden nach eigenen Angaben als eine der wenigen Kliniken in der Region anbietet – mit einem großen Team, denn die intensive, multimodale Therapie sei so vielschichtig wie die Probleme der Patientinnen und Patienten. Im Rems-Murr-Kreis sind, schätzt Dr. Trottenberg, fast 1000 Menschen betroffen. Bundesweit rechnet man heute mit weit mehr als 200.000 Parkinson-Erkrankten.

Zumindest lassen sich Verschlechterungen aufhalten

Heilbar ist Parkinson nicht – so weit die schlechte Nachricht. Die gute: Die Lebenserwartung von Parkinson-Patienten ist weitgehend normal. Frühzeitig behandelt, lässt sich der Krankheitsverlauf aufhalten und die Lebensqualität verbessern. Basis dafür sei die individuelle medikamentöse Einstellung des Patienten mit der passenden Wirkstoff-Kombi gegen die unterschiedlichen Symptome der Erkrankung.

Je nach Beschwerden kommen zur medikamentösen Behandlung weitere Hilfen hinzu, etwa Physiotherapie, Ergotherapie, physikalische Therapien, Sporttherapie, Logopädie und Soziotherapie.

Die Ernährung hat Einfluss auf die Entstehung und den Verlauf der Parkinson-Erkrankung, das weiß man heute. So sind bei Flüssigkeitsmangel im Körper der Bewegungsapparat, die Darmperistaltik und die Hirnfunktionen stark beeinträchtigt. Ältere Menschen trinken häufig zu wenig, was mit geringem Durstgefühl oder auch Vergesslichkeit zu tun hat. „Unbedingt 1,5 bis zwei Liter pro Tag trinken“, rät Dr. Trottenberg deshalb, „dazu ballaststoffreiche Kost wie Vollkorn, Haferflocken, Leinsamen. Wenig Kohlenhydrate, kleine Mahlzeiten, grünen Tee, fünf Portionen Obst und Gemüse, außerdem Joghurt und Probiotika für den Darm.“