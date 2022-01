Die Inzidenz im Rems-Murr-Kreis hat am Freitag (14.01.) zum zweiten Mal in Folge den Grenzwert von 500 überschritten. "Mit der zweimaligen Überschreitung schreibt die aktuelle Corona-Verordnung des Landes eine Verschärfung der geltenden Corona-Regelungen vor", teilte das Landratsamt daraufhin am frühen Abend mit.

Nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte

Damit gilt ab Samstag, den 15. Januar, 0 Uhr, eine nächtliche Ausgangssperre für Nicht-Immunisierte. "Das zweimalige