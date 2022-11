Isolationspflicht fällt weg: Wie Baden-Württemberg die Corona-Regeln ändern will

Zusammen mit drei weiteren Bundesländern will Baden-Württemberg die Isolationspflicht für Corona-Infizierte abschaffen. Das teilte das Sozialministerium am Freitag (11.11.) mit. Wer positiv getestet wird, muss sich damit künftig nicht mehr absondern – aber Regeln soll es trotzdem weiter geben.

Wie sollen die Corona-Regeln dann konkret aussehen? Und ab wann gilt das alles?

Corona-Test positiv: Was ändert sich?

Wer per offiziellem Schnelltest oder PCR-Test positive auf das Coronavirus getestet wird, soll sich nicht mehr wie bislang häuslich absondern müssen. Stattdessen sollen "verpflichtende Schutzmaßnahmen" gelten. Das geht aus den Empfehlungen der Länder hervor.

Wie sehen die Schutzmaßnahmen aus?

Maskenpflicht: Menschen ab 6 Jahren sollen außerhalb der eigenen Wohnung einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Welche Masken dabei konkret ausreichend sein werden, geht aus dem Dokument nicht hervor. Wer sich im Freien aufhält und einen Mindestabstand von 1,5 Meter zu seinen Mitmenschen einhält, muss dagegen laut Entwurf keine Maske tragen.

Betretungsverbote: Positiv Getestete sollen keine medizinischen oder pflegerischen Einrichtungen wie Krankenhäuser und Pflegeheime besuchen dürfen. Dasselbe gilt auch für "Massenunterkünfte" wie Obdachlosenunterkünfte oder Heime für Asylbewerber.

Berufsverbot: Positiv getestete Mitarbeiter in medizinischen Berufe, der Pflege oder Massenunterkünften dürfen für die Dauer der Schutzmaßnahmen ihren Beruf nicht ausüben.

Welche Maßnahmen sind noch geplant?

Darüber hinaus sollen Menschen, die in den oben genannten Einrichtungen untergebracht sind, durch weitere Maßnahmen geschützt werden. Dazu soll beispielsweise ein Verbot der Teilnahme an gemeinschaftlichen Veranstaltungen zählen.

Die Länder können von diesen Empfehlungen im Einzelnen abweichen. Darüber hinaus sollen zusätzlich zu dem bestehenden Entwurf noch Empfehlungen/Verpflichtungen zu den Bereichen Selbstisolation, Homeoffice, Hygiene sowie zum Besuch öffentlicher Veranstaltungen und der Gastronomie ergänzt werden.

Wie viele Tage gelten diese Schutzmaßnahmen?

Die Maßnahmen "werden für mindestens 5 Tage angeordnet", heißt es in den Empfehlungen. "Die Fortführung kann angeordnet werden, bis 48 Stunden Symptomfreiheit besteht, maximal jedoch für 10 Tage."

Ab wann gelten die Regeln?

Einen genauen Termin für die Regel-Änderungen gibt es bislang nicht. In der Mitteilung des Sozialministeriums ist von "zeitnah" die Rede. Sobald die geänderten Corona-Regeln in Kraft sind, sollen sie unmittelbar auch für Menschen gelten, die sich zu diesem Zeitpunkt noch in Isolation befinden.

Warum werden jetzt die Corona-Regeln geändert?

"Die Bundesländer berufen sich bei ihrem gemeinsamen Vorgehen unter anderem auf Erfahrungen aus Nachbarländern wie Österreich, wo es seit Sommer 2022 absonderungsersetzende Schutzmaßnahmen gibt", heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Negative Erfahrungen mit diesen Lockerungen seien aus diesen Ländern nicht bekannt. Dazu kämen rückläufige Infektionszahlen, eine hohe Basisimmunität in der Bevölkerung, wirksame Medikamente und "in der Regel keine schweren Krankheitsverläufe".

„Wir läuten eine neue Phase im Umgang mit der Pandemie ein", sagt der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). Es sei Zeit für mehr Eigenverantwortung. Wer krank ist, solle aber weiter zuhause bleiben.