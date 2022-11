Ist der Rems-Murr-Kreis auf Stromausfälle vorbereitet? Es fehlt noch an vielem

Sind unsere Städte und Gemeinden auf einen Blackout, einen längeren Stromausfall, vorbereitet? Eine ZVW-Umfrage offenbart: Nun ja – das sieht von Ort zu Ort recht unterschiedlich aus. Wir haben aus den Rathäusern oft sehr ausführliche, teilweise aber auch auffällig knappe Antworten erhalten. Was ebenfalls ins Auge sticht: Sehr oft heißt es, Notstromaggregate seien „bestellt“. Was eine gute und eine schlechte Nachricht enthält. Die gute: Der Bedarf ist erkannt. Die schlechte: Derzeit fehlt es noch an vielem ... (Hier und hier auch Bestandsaufnahmen des Landkreises aus dem Frühjahr.)

Bei der Auswertung haben wir uns besonders auf folgende Fragen konzentriert:

Gibt es genug Notstromaggregate?

Wie lange könnte die Trinkwasserversorgung aufrechterhalten werden?

Wie lange wäre die Abwasserentsorgung gewährleistet?

Alfdorf: Vieles ist derzeit „in Beschaffung“

Bei Blackout träte die Taskforce im Feuerwehrhaus zusammen. Notstromaggregate? „Wir haben beschafft und werden noch weitere beschaffen.“ Ziel: das Feuerwehrhaus als Lageraum und das Kultur- und Sportzentrum inklusive Schule und alter Halle autark halten zu können, um im Notfall Aufenthaltsräume einrichten zu können. Satellitentelefone sind ebenfalls „in Beschaffung“.

Trinkwasserversorgung: „Hier sind wir mit dem Wasserverband Menzlesmühle sehr gut aufgestellt“ – der Zweckverband hat genug Notstromaggregate, um die Versorgung in seinem Zuständigkeitsgebiet zu sichern. Die Menzlesmühle beliefert unter anderem auch Kaisersbach und Welzheim.

Abwasserentsorgung: „je nach Witterungslage ein bis zwei Tage“. Bei längerem Stromausfall „müsste mit mobilen Notstromaggregaten gearbeitet werden. Prüfungen hierzu laufen.“

Berglen: Kläranlagen-Notbetrieb zehn Stunden

Einen eigenen Krisenstabsraum im Rathaus gibt es zwar nicht und auch keine IT-Notstromversorgung. Das Feuerwehrhaus Süd in Steinach hat aber einen Leitstellenraum mit Aggregat. Über weitere Geräte verfügen die Feuerwehr und das Sandwerk Hößlinswart. Satellitentelefone? Nein.

Trinkwasserversorgung: Man könne zwei Tage lang auf den Speicherplatz der Hochbehälter zurückgreifen. Die Eigenwasserversorgung selbst (in Berglen über 90 Prozent) falle aber flach, weil das Wasser ja von den Quellen zu den Hochbehältern gepumpt werden muss; und dafür braucht es Strom.

Abwasserentsorgung: Notbetrieb über die Dauer von zehn Stunden sei möglich.

Fellbach: Mindestens drei Tage Trinkwasser

Einen Krisenstabsraum im Rathaus gibt es, nebst Notstromaggregat; die IT „ist abgesichert“. Die Stadtwerke haben ebenfalls Aggregate – und auch Satellitentelefone; „in der Verwaltung sowie der Feuerwehr wird die Anschaffung momentan geprüft.“

Trinkwasserversorgung: Eine unbeeinträchtigte Versorgung ist „für drei Tage sichergestellt“, eine „etwas eingeschränkte auch über einen längeren Zeitraum“.

Abwasserentsorgung: „Auch hier gibt es ein Notstromaggregat. Außerdem erzeugen wir mit dem Faulturm und einer PV-Anlage selbst Strom“, so dass die Kläranlagen „mindestens zwei Tage“ weiterlaufen.

Kaisersbach: Aggregate sind „bestellt“

Der Krisenstab würde gegebenenfalls im Feuerwehrhaus tagen, wo es auch ein Notstromaggregat gibt und IT-Arbeitsplätze eingerichtet werden könnten. Weitere Aggregate „sind bestellt“.

Trinkwasserversorgung: Sobald die bestellten Notstromaggregate da sind, „wäre die Trinkwasserversorgung aus Kaisersbacher Quellen dauerhaft möglich, da vom Wasserturm aus alle Teilorte ohne elektrische Anlagen erreicht werden können“. Obendrein gibt es die Vorsorgemaßnahmen des Zweckverbandes Menzlesmühle – siehe dazu Welzheim und Alfdorf.

Abwasserentsorgung: „Wir versuchen, Notstromaggregate zu beschaffen, um den Betrieb so lange wie möglich zu sichern.“

Kernen: Einkaufsoffensive läuft

Kernen verfügt sowohl im Rathaus als auch andernorts über Räume für einen Krisenstabs. Die Rathaus-IT könnte momentan allerdings nicht weiter betrieben werden.

Derzeit steht der Gemeinde über ein privates Angebot ein mobiles Notstromaggregat zur Verfügung, die Beschaffung von zwei weiteren Geräten zur Ausstattung der beiden Feuerwehren ist angeleiert. Ein Gutachten empfiehlt zudem weitere Aggregate für Hallen und das Bürgerhaus.

Satellitentelefone: sollen noch dieses Jahr angeschafft werden.

Trinkwasserversorgung: zwei Tage. Dazu kann der Tiefbrunnen Hangweide per Notstromaggregat eine Versorgung mit Grundwasser sicherstellen; es hätte allerdings keine Trinkwasserqualität.

Abwasserentsorgung: Die bakterielle Reinigungsleistung in den Kläranlagen nimmt etwa sechs Stunden nach Stromausfall langsam ab. Es kann Abwasser in der Größenordnung eines Tages zwischengespeichert werden. Spätestens nach zwei Tagen läuft die Brühe ungereinigt in den Vorfluter Richtung Rems. Eine Notstromversorgung der Kläranlagen gibt es nicht.

Korb: Vieles erst in Prüfung

Derzeit klärt die Gemeinde ab, welche Gebäude mit Notstromaggregaten aufgerüstet werden sollten. Für das Rathaus gibt es momentan nur eine sogenannte „unterbrechungsfreie Stromversorgung“, die bei Störungen dazu führt, dass Daten vor dem Runterfahren gesichert werden.

Trinkwasserversorgung und Abwasserversorgung seien „gesichert und über einen längeren Zeitraum verfügbar“.

Leutenbach: Lieferschwierigkeiten beim Aggregat

Im Notfall würde Leutenbach den Krisenstabsraum im Gerätehaus Weiler zum Stein einrichten – schon „Anfang dieses Jahres“ sei der Auftrag ergangen, das Gebäude „mit einem großen und fest verbauten Notstromaggregat“ auszustatten. „Der Aufbau hat sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten leider verzögert, soll aber noch dieses Jahr abgeschlossen sein.“ Die Gemeinde verfügt über ein „mittleres mobiles Notstromaggregat“, bei der Feuerwehr gebe es kleinere Geräte. Auf Satellitentelefone zur Notkommunikation mit anderen Behörden verzichten die Leutenbacher „mangels möglicher Anrufpartner“, da ja die meisten Stellen auch keines hätten. Der Austausch laufe im Krisenfall wohl besser „über den Funk der Feuerwehr“. Zu Trink- und Abwasser macht die Verwaltung keine konkreten Angaben.

Plüderhausen: Verbesserungsbedarf erkannt

Das Feuerwehrhaus verfügt über eine eigene Notstromversorgung; von der das Rathaus aber größtenteils abgetrennt ist. Telefon und Internet für die Feuerwehr wiederum ... hängen vom Rathaus ab. Die Verwaltung will deshalb die beiden Gebäude koppeln. Längerfristig sei eine bessere Versorgung des Rathauses notwendig, und das Aggregat im Feuerwehrhaus müsse getauscht werden.

Die Wasserbehälter der Gemeinde verfügen nicht über Notstromversorgung. Im Katastrophenfall kommt über die Landeswasserversorgung in verringerter Kapazität noch Wasser an. Die Tankkapazität reiche für einen Betrieb von bis zu drei Tagen.

Remshalden: Knackpunkt Abwasserentsorgung

Im Ernstfall tagt der Krisenstab im Feuerwehr-Gerätehaus. Dort gibt es mobile Notstromaggregate und ein Satellitentelefon.

Trinkwasserversorgung: kann drei bis vier Tage aufrechterhalten werden, allerdings bei eingeschränkter Menge.

Abwasserentsorgung: Die Kläranlage könnte im Notbetrieb einige Stunden lang weiterlaufen, maximal einen Tag.

Rudersberg: „Wir prüfen derzeit“

In manchen Bereichen – offenbar aber nicht im Rathaus – gebe es bereits Notstromaggregate, für andere würden gerade Blackout-Konzepte erstellt.

Trinkwasserversorgung: Von den Hochbehältern aus wird ohne Strom versorgt – und ein voller Behälter kann sein Gebiet in der Regel ein bis zwei Tage versorgen.

Abwasserentsorgung: Ein Blockheizkraftwerk könnte den Stromausfall für eine gewisse Zeit auffangen, für „längerfristige Ausfälle prüfen wir derzeit den Einsatz von Notstromaggregaten“.

Schorndorf: Keine Panik, alles top secret

Einzelne Gebäude in der kritischen Infrastruktur seien notstromversorgt – die Stadt will aber „im Einzelnen keine weiteren Details veröffentlichen“.

Trink- und Abwasser: Um „keine Panik zu schüren“, möchte die Stadt Fragen dazu auch nicht beantworten.

Satellitentelefone? Keine.

Schwaikheim: Das Feuerwehrhaus ist schon autark

Im Fall der Fälle trifft sich der Schwaikheimer Krisenstab im neuen Feuerwehrgerätehaus, das komplett energieautark ist, weil es über ein großes Notstromaggregat verfügt. Kleinere gibt es auch im Bauhof. „Außerdem haben wir zwei kleinere mobile Aggregate bestellt und verhandeln gerade über die Anschaffung eines größeren für Anfang 2023, das die Gemeindehalle für den Notfall versorgen soll.“ Satellitentelefon: bestellt.

Trinkwasserversorgung: Die Nordostwasserversorgung, die Schwaikheim beliefert, sei präpariert für einen längeren Stromausfall. Die Menge würde dann aber reduziert, die Bevölkerung müsste sparen.

Abwasserentsorgung: Die Kläranlage verfügt über ein Notstromaggregat „und über ausreichend Kraftstoffkapazitäten, um die Abwasserentsorgung sicherzustellen“.

Urbach: Satellitentelefone zu teuer

Der Sitzungssaal des Rathauses würde zum Krisenstabsraum, die IT-Versorgung dort ist gesichert. Bisher hat die Gemeinde zwei mobile Notstromaggregate angeschafft für Rathaus und Atriumhalle; und ein stationäres für die Kläranlage. Weitere sollen folgen. Satellitentelefone? Die Anschaffung sei „nicht vorgesehen – sehr hoher Preis mit hohen laufenden Kosten“.

Trinkwasserversorgung: mindestens 48 Stunden; die Entkeimungsanlagen funktionieren bei Stromausfall allerdings noch nicht, weshalb das Wasser vor dem Trinken abgekocht werden müsste. Die Beschaffung von zwei Aggregaten zur Aufrechterhaltung der Trinkwasserqualität ist geplant.

Abwasserentsorgung: mehrere Tage lang, dank Notstromaggregat, Blockheizkraftwerk und 2000 Liter Dieselvorrat.

Waiblingen: Am zweiten Tag wird's hart

Es gibt im Rathaus einen Krisenstabsraum, allerdings keine Notstromversorgung, sondern nur eine sogenannte „unterbrechungsfreie Stromversorgung“, die kurze Störungen auffängt und bei Blackout zum „kontrollierten Herunterfahren“ der IT führt. Satellitentelefone gibt es nicht.

Trinkwasserversorgung: In den Wasserbehältern der Stadtwerke ist die Menge für einen Tagesbedarf gespeichert. „Je nach Entnahmeverhalten der Endkunden“ sei eine Versorgung „mindestens 12 bis 24 Stunden“ gesichert. Die Ausspeisung aus den Wasserbehältern erfolge „aufgrund des natürlichen Gefälles auch bei Stromausfall“.

Abwasserentsorgung: Das Speichervolumen der Rückhaltebecken reicht, um etwa einen Tag zu überbrücken. „Die Kläranlage ist ein sehr stromintensiver Betrieb. Für die Größe gibt es keine Aggregate, die den Strombedarf decken können.“

Weinstadt: Geordnet runterfahren klappt

Die Stadt „ist derzeit in der Beschaffung“ zweier mobiler Notstromaggregate für Feuerwehr und Stadtverwaltung, unter anderem, um die IT-Systeme am Laufen zu halten. Momentan gibt es nur Zwischenpuffer, über die bei einem kurzen Stromausfall die Systeme „geordnet herunterfahren können“. Satellitentelefone gibt es nicht.

Trinkwasserversorgung: ist „bis zu 48 Stunden“ gewährleistet, „je nach Wasserabgabemenge“. In einzelnen Gebieten würde, weil Pumpen zum Einsatz kommen, die Versorgung allerdings „sehr schnell unterbrochen werden“.

Abwasserentsorgung: An der Kläranlage gibt es ein Notstromaggregat, das den Weiterbetrieb „bis zu zwei Tage“ sichert – „mit vorhandenem Treibstoff auch entsprechend länger“. In manchen Gebieten können Abwässer auch in Regenüberlaufbecken zwischengeparkt werden. „Bei Trockenwetter reicht das Volumen etwa zwei Tage.“

Welzheim: Bestellt, zugesagt, eingeplant

Bei einem Blackout würde die Feuerwache zur Einsatzzentrale. Das dafür nötige Notstromaggregat fehlt noch, soll aber „noch dieses Jahr angeliefert“ werden.

Das Aggregat für das Rathaus, um die IT abzusichern, ist „auf das erste Quartal 2023 zugesagt“, weitere Geräte „sind für 2023 eingeplant“.

Die Stadtverwaltung hat zwei Satellitentelefone.

Trinkwasserversorgung: Welzheim wird vom Zweckverband Menzlesmühle gut versorgt – mehr dazu im Eintrag „Alfdorf“.

Abwasserentsorgung: ist aktuell je nach Witterungslage ein bis zwei Tage gewährleistet – und irgendwann ab 2023, wenn Notstromaggregate für Kläranlage und Regenrückhaltebecken da sind, auch länger.

Winnenden: Es gibt noch viel zu tun

In Winnenden ist Feuerwehr-Kommandant Yosh Dollase aktuell damit befasst, einen Notfallplan zu entwickeln. Nach einer ersten Erhebung fehlen für den Notfall rund 15 Notstromaggregate, unter anderem im Rathaus. Satellitentelefone gibt es nicht, zunächst sollen immerhin digitale Meldeempfänger („Piepser“) beschafft werden.

Was die Verantwortlichen offen zugeben: Noch träfe ein größerer Blackout Winnenden ziemlich unvorbereitet. (Details dazu auch hier.)

Winterbach: Trinkwasser rationieren

Es gibt mehrere Notstromaggregate, zum Beispiel in Kläranlage, Lehenbachhalle, Bauhof und Feuerwehrhaus. In der Kläranlage trifft sich der Krisenstab, solange im Feuerwehrhaus noch Baustelle ist.

Trinkwasserversorgung: Sie funktioniert bei einem Stromausfall nur noch wenige Stunden, bis die Hochbehälter leergelaufen sind. Sobald das absehbar sei, rationiere man das Wasser. „Das Wasser der eigenen Quellen wäre aber immer nutzbar.“

Abwasserentsorgung: Das Notstromaggregat dort kann die Kläranlage für mindestens 72 Stunden am Laufen halten. So lange reicht auch der gelagerte Diesel.