„Liebe Gäste, die Ära Goldberg wird am 02.07.2022 zu Ende gehen.“ Das steht auf der Homepage des im jüngsten Michelin mit zwei Sternen ausgezeichneten Restaurants Goldberg in Fellbach. Und auch die Tage der Rauschenberger-Bewirtung von Veranstaltungen in der Schwabenlandhalle sind gezählt. Nicht nur die Fellbacher Oberbürgermeisterin bedauert dies. Jörg Rauschenberger zu den Hintergründen der Entscheidungen.

„Ich habe nicht von mir aus alleine die Entscheidung getroffen, mich jetzt