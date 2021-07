Was für ein süßer kleiner Junge, wie er da liegt und schläft, lauter Kuscheltiere um sich herum: Herzallerliebst wirkt dieses Foto, und man ist geneigt, es anderen zu zeigen. Flugs ist das Foto per Whatsapp verschickt, auf Instagram und Facebook veröffentlicht. Ab jetzt gerät es leicht in falsche Hände, und vielleicht kursiert das Foto bereits unter Personen, die bestimmte Fotos von Kindern sexuell anregend finden.

Stefan Wünsch gehört der Ermittlungsgruppe Kinderpornografie beim