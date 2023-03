König Seltsam bei Kurt Krömer: Thomas Hornauers müder TV-Auftritt

Thomas Hornauer war bei Kurt Krömer zu Gast, in der genialen Fernsehsendung „Chez Krömer“. Nach der Aufzeichnung rührte Krömer via Instagram die Antiwerbetrommel für die Ausstrahlung – Rat ans potenzielle Publikum: Anstatt das anzuschauen, möge man lieber „zur Wurzelspitzenresektion“ gehen. So schlimm?! Da haben wir’s natürlich erst recht geguckt ...

Gäbe es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nichts außer „Chez Krömer“– die GEZ-Gebühr wäre allein dafür schon gerechtfertigt. Das Prinzip der Show: Krömer sitzt in einem Verhörraum und grillt 30 Minuten lang einen Gast; berlinert ihn schräg von der Seite an, haut ihm Einspieler-Filme um die Ohren, quält ihn mit gemeinen Fragen.

Es beginnt immer mit dem Satz: „So, dann wolln wa mal sehen, watt die Katze uns heute vor die Tür jelegt hat.“ Und endet mit den Worten: „Macht’s jut, Nachbarn.“ Dazwischen ist alles möglich.

Petry, Teddy, Höller, Sträter, Oettinger: Jede Sendung anders

Beim Gespräch mit Frauke Petry ergriffen Verachtung so unabweisbar von Krömer Besitz, dass er sich bereits während des Abspanns einfach trollte und die Frau allein vor der Kamera stehenließ wie bestellt und nicht abgeholt. Von der menschenfreundlichen Weisheit des Comedians Tedros Teclebrhan ließ er sich so rühren, dass er seinen Kopf auf die Schulter des Gastes bettete: „Kann ick heut bei Dir schlafen?“ Den dubiosen Motivationsguru Jürgen Höller malträtierte er derart entlarvend, dass der, als die Kamera ausging, umgehend grußlos aus dem Studio gestürmt sein soll. Mit Kabarett-Kollege Torsten Sträter unterhielt er sich lebensklug und tröstend über ihrer beider Depressionskrankheiten.

Die Schlacht mit Günther Oettinger: eine Sternstunde. Krömer konfrontierte den Politiker mit seinen Lobbyisten-Jobs, bis der auf den Tisch haute und „unverschämt“ zischte; wenn sich der Gastgeber aber bei einer seiner Attacken verzettelte, grinste Oettinger mephistophelisch und befahl: „Krömer, konzentrieren!“

Jede einzelne Folge gibt einem den Glauben zurück, dass Fernsehen auch anders als berechenbar und dröge sein kann. Über die Sendung mit Thomas Hornauer indes schrieb Krömer vorab auf Instagram: Der Gast habe die Ausstrahlung „eigentlich durch einen Anwalt verhindern lassen“ wollen – schade, dass ihm das nicht gelungen sei. Denn schon „während der Sendung dachte ich, ich würde jetzt lieber ein Glas Eiter trinken, als dem Honk weitere Fragen stellen zu müssen.“ Krömer versah seinen Insta-Post mit einem Hagel von Hashtags: #griffinsklo #nahtoderfahrung #fremdschämen #unterirdisch #gästebesserauswählen.

Oha. Blenden wir uns ein in die montagabendliche Online-Premiere auf Youtube. Könnte lustig werden – schließlich versteht sich Hornauer doch als Entertainer.

König Seltsam, König Ratlos: Eine Show voller Schweigepausen

Allein, es wird dann eher traurig. So fulminant Hornauers Optik auch ist, so viel Hoffnung das schräge Outfit aus Maske, weißer Brille, Indiana-Jones-Hut auch macht auf eine turbulente Gaga-Show – seine Antworten kommen zermürbend langsam, und was ihnen vollkommen abgeht, ist das geringste Spurenelement von Schlagfertigkeit, Witz, Esprit.

Am Anfang versucht Krömer, dem Affen Zucker zu geben: Wie redet man seine Heiligkeit an – „kann ich sagen, Herr König?“ Hornauer empfiehlt: „Majestät Thomas.“

Und ist der König eigentlich „ein Multimillionär“? Antwort: „In Cash schon lange nicht mehr“; er habe, erklärt Hornauer, nämlich ein „Lichtkristallzentrum gebaut“.

Krömer sagt: „Ach so.“ Und fährt tastend fort: Ein „König ohne Land und ohne Volk, wa?“ Hornauer erklärt schleppend, sein Reich sei „territorisch nicht festgelegt.“

Und was ist eigentlich dieser „Christbuddhismus“, den Hornauer lehre? Seine Heiligkeit erzählt von „zusammengefassten Lebenserfahrungen“ und der „Reinheit der deutschen Sprache“. Krömer, der allzu breit schwadronierenden Gästen sonst rabiat ins Wort fällt, hört geduldig zu und bilanziert: „Watt is die Botschaft? Wer sitzt denn jetzt vor mir grade? Man lädt sich nen König ein und dann kommt gar nix. König Seltsam. König Ratlos vielleicht auch.“

Hornauer räumt ein: „Ich hab mir’s auch n bisschen flüssiger vorgestellt.“

Krömer hakt nach: Wie war das mit der "Stöhnfabrik"?

Nun geht Krömer das Übliche durch: Hornauers frühes Geld mit einer „Stöhnfabrik“, 0190er-Nummern – habe er nicht „junge Frauen bei der Selbstbefummelung gefilmt“? Und sie nicht auch selber „FSK16-mäßig angefasst“? Hornauer wird jetzt wehleidig: Schuld sei die SPD, die habe private Filmschnipsel von ihm zu einem „Porno zusammengeschnitten“, das seien „mafiöse Methodiken“.

So zieht und zieht sich das. Krömer, sonst einer von der rasend schnellen Truppe, redet ungewohnt langsam – zur Antwort erhält er immer wieder langes Schweigen. „Jetzt wären Sie dran“, sagt er. „Die Frage wäre jetzt bei mir zu Ende.“

Einmal begehrt Hornauer auf: „Dafür werden Sie noch Konsequenzen bekommen“, und zwar „an Ihrer Seele“. Krömer: „Das tut mir fast schon ein bisschen leid, dass ihr Leben is, wie es is.“

Ein letztes Mal versucht Krömer, so etwas wie Temperament aus seinem Gegenüber zu kitzeln: Habe Hornauer dafür, dass er bei einer Querdenker-Kundgebung auftreten durfte, tatsächlich 5000 Euro an Michael Ballweg bezahlt? „Wer hat da wen verarscht, Eure königliche Naivität?“

Schweigen. Krömer flüstert: „Jetzt könnten Sie antworten. Die Frage ist gestellt.“ Aber Hornauer hat „keine Lust“ mehr.

„Ick fand das streckenweise“, resümiert Krömer, „gar nicht mal so interessant“. Und jetzt, „geht’s zurück ins Auenland, oder wie ist der Plan?“

Von Thomas Hornauer aber kommt nichts mehr. Müden Schrittes geht er ab.