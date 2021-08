Was würden Sie gerne an sich selbst verändern?

Ich empfinde mich als fortwährend lernenden Menschen. Mit jeder Veränderung in meinem Leben, ob privat, ob beruflich, reflektiere ich mich neu. Somit befinde ich mich in einem ständigen Veränderungsprozess. Ich bin zufrieden und dankbar mit dem, was mir das Leben bisher geschenkt hat.

Wofür nehmen Sie sich zu wenig Zeit?

Ich habe mich bewusst dafür entschieden, sehr früh Mutter zu werden, und gleichzeitig immer meine