Was würden Sie gerne an sich selbst verändern?

Mehr Gelassenheit beim Streben nach der besten politischen Lösung. Im Sinne des Gebets: Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann.

Wofür nehmen Sie sich zu wenig Zeit?

Für Familie und Freunde: In der politischen Arbeit in Berlin und im Rems-Murr-Kreis kommt die Familie oft zu kurz, häufig auch an Wochenenden. Meine Frau und die inzwischen erwachsenen Kinder erleben mich selbst dann