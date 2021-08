Was würden Sie gerne an sich selbst verändern?

Als Jugendlicher habe ich mich schon in der Kommunalpolitik engagiert – für eine solidarische Gesellschaft und Klimagerechtigkeit. Zukünftig möchte ich mich mehr in der Bundespolitik engagieren, am liebsten als Bundestagsabgeordneter für Waiblingen.

Wofür nehmen Sie sich zu wenig Zeit?

Es fehlt mir an der Zeit zum Lesen und zum Stöbern in Büchereien. In Büchern findet sich das gesamte Wissen der Menschheit, und es gibt