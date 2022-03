Was ist das Wichtigste für einen Menschen, der die Heimat verloren hat und in einem so fremden Land gestrandet ist, dass der Unterschied zu einem Aufenthalt auf dem Mond nicht mehr groß scheint? Das Smartphone. Doch Karina und Kristina und alle anderen Menschen aus der Ukraine müssen auch andere wichtigste Dinge bewältigen. Die Anmeldung im Rathaus zum Beispiel.

Karina telefoniert. Sie hat das Handy am Ohr und es wirkt, als ob sie um das Gerät herum schmilzt. Sie beugt sich tief,