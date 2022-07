Karina und Kristina aus der Ukraine: Wie geht’s heute?

Karina und Kristina, die beiden Frauen aus Saporischschja in der Ukraine, kämpfen mit der Müdigkeit. War ihr Leben in Schwaikheim bis Ende Mai von viel zäher Freizeit geprägt, geht’s jetzt rund. Sie arbeiten Schicht. Die Frühschicht beginnt morgens um 6 Uhr. Wer Spätschicht hat, kommt erst gegen Mitternacht nach Hause. Doch obwohl die Verleihung des Diakonie-Journalistenpreises bis in den Abend hinein geht, und obwohl die beiden Frauen kein Wort verstehen von den vielen Reden, die dort gehalten werden, sind sie mit dabei. Es ist ein Fest, ein Tag der Freude.

Karina und Kristina sollen auf die Bühne: Wie war es am Anfang in Deutschland?

Die Diakonie-Journalistenpreisverleihung auf dem Theaterschiff am Cannstatter Neckarufer: Sekt zum Empfang, ein dunkler Saal mit einer im Licht der Scheinwerfer strahlenden Bühne. Viele schicke Menschen, von denen einige lange Reden halten. Es ist feier-festlich. Karina drückt mir einen Kuss auf die Wange. Kristina fragt, ob sie denn auch richtig angezogen sei. Sie freuen sich über die Musik, lachen mit, wenn wir anderen lachen, lassen sich von Dolmetscherin Kateryna Garkava helfen. Auf die Bühne sollen sie. Erzählen, was sie fühlten, als sie frisch in Deutschland angekommen waren. Wie war es? „Sehr, sehr herzlich“, sagt Karina. Und mir, ganz privat, sagt sie: „Du bist mein Engel!“ Ich könnt’ heulen. Und ich freue mich.

Wir haben miteinander harte, anstrengende Zeiten geschafft. Ämtergänge, Angst vor der ungewissen Zukunft, noch viel größere Angst um Karinas Tochter, die nach wie vor in der Ukraine lebt und die Bomben fallen hört. Geweint hat Karina. Schon viele Male.

Die zwei Frauen gehen arbeiten: Jeden Monat kommt ein richtiges Gehalt aufs Konto

Aber es gibt auch Grund zur Freude. Die beiden Frauen haben eine entzückende kleine Dachwohnung gefunden. Die Vermieterin ist eine Seele von Mensch. Längst dürfen die zwei Frauen auch im Garten sitzen. Wenn sie denn Zeit dafür haben. Denn sie gehen arbeiten. Tag für Tag. Acht Stunden lang. Jeden Monat kommt ein richtiges Gehalt aufs Konto. Das ist so toll. Und so schwierig. Wir leben in Deutschland ...

Karina und Kristina kommen aus ganz anderen Lebensverhältnissen. Sie haben, hatten sie ganz am Anfang unserer gemeinsamen Zeit erzählt, in der Ukraine auf dem Markt gearbeitet. Verkauft. Und am Abend gab’s den Lohn bar. Hier gibt’s kein Geld auf die Hand. Hier landet es im Irgendwo und ein Bankomat spuckt es aus. Oder auch nicht mehr, wenn das Konto leer ist. Was dann? Kristina fühlt sich wohl nur sicher, wenn sie ihr Geld bei sich trägt. Sie holt immer alles. Aber das geht bei uns nicht. Auf dem Konto muss was drauf bleiben. Denn hier wird die Miete überwiesen.

Was genau ist eigentlich eine Überweisung? Kristina sieht: Da verschwindet ihr hart erarbeitetes Geld. Und warum soll sie eigentlich jetzt für Strom zahlen? Es ist Sommer, sie braucht kein Licht, kocht nur selten.

Erklärt "mit Händ' und Füß'"

Über eine Stunde saß sie an einem Abend mit ihrer Vermieterin. „Mit Händ’ und Füß’“, sagt diese, haben sie geredet. Der Handy-Übersetzer muss heißgelaufen sein. Bildchen wurden gemalt, Rechnungen auf Papier geschrieben, ein Gang zur Wasseruhr zeigte, wie das hier in Deutschland funktioniert mit der Nebenkostenabrechnung. Und warum – Kristina zeigte dann auch noch verzweifelt ihre Gehaltsabrechnung vor – warum wird vom Verdienten gleich wieder so viel weggenommen? „Das ist für die Krankenkasse. Und für den Staat“, hat ihre Vermieterin erklärt: zum Beispiel für Menschen wie euch, Karina und Kristina. Menschen, die dringend Hilfe brauchen. Ihr habt die Rolle gewechselt. Jetzt helft Ihr.

Aber seien wir ehrlich, den Schmerz beim Blick auf die monatlichen Steuerzahlungen kennt jeder. Schlimm nur: Damit hört’s nicht auf. Ab September gibt’s kein 9-Euro-Ticket mehr. Die beiden Frauen müssen aber mit der S-Bahn zur Arbeit nach Neustadt fahren. Eine Station ist das. Das Einzelticket kostet 2,80 Euro. Sind 5,60 Euro pro Tag. Viel Geld bei einem Gehalt, das okay, aber nicht großdimensioniert ist. Nehmen sie eine Monatskarte, ist es – rational durchgerechnet – günstiger. Aber dann werden regelmäßig und auf einen Schlag 72,20 Euro fällig. Via Abbuchung. Für zwei mal zwei Minuten S-Bahn-Fahrt am Tag. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll.

Für diese Artikel habe ich so viel Vertrauen geschenkt bekommen wie noch nie zuvor

Egal jetzt, da denke ich noch ein bisschen drüber nach. Dieser Tag gehört den schönen Dingen. An diesem Tag werden meine Artikel gelobt. Artikel, die ohne Karina und Kristina nie entstanden wären. Artikel, für die mir so viel Vertrauen geschenkt wurde wie selten in meiner bisherigen Laufbahn. Karina und Kristina haben einfach „Ja“ gesagt zur Frage, ob ich schreiben darf. Dabei konnten sie nicht mal prüfen, was ich da veröffentliche. Sie können die Zeitung ja nicht lesen.

Was sie sich für ihre Zeit hier noch wünschen, werden die beiden beim Fest und auf der Bühne noch gefragt. „Es soll nirgendwo auf der Welt mehr Krieg sein“, sagen sie.