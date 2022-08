Keine Waffe für mutmaßlichen Reichsbürger: Landratsamt Waiblingen greift ein

Das Landratsamt Waiblingen hat einem mutmaßlichen Reichsbürger die waffenrechtliche Erlaubnis entzogen. Das teilte eine Sprecherin auf Nachfrage mit. Der Betroffene habe bei der Korrespondenz mit dem Landratsamt „entsprechende Unterlagen, die auf Reichsbürgertum hindeuten, beigelegt".

Der Widerruf der Waffenbesitzkarte des mutmaßlichen Reichsbürgers fand laut der Sprecherin bereits im Frühjahr 2022 statt. Die Waffe, die der Mann besaß, habe er verkauft.

Was das Landratsamt schildert, ist kein Einzelfall – und geht nicht immer so glimpflich aus. Welche Gefahr droht aus der Reichsbürger-Szene? Welche Rolle spielen Waffen dabei? Und was wird dagegen getan, dass Extremisten Waffen in die Hände bekommen?

„Auffällige Formulierungen“: Waffenbesitzer unter Reichsbürger-Verdacht

Im Rems-Murr-Kreis gab es in den letzten zwei Jahren keinen weiteren Fall, in dem eine waffenrechtliche Erlaubnis auf Grundlage von Hinweisen auf einen extremistischen Hintergrund entzogen wurde. Das ergab eine Umfrage unserer Redaktion bei den waffenrechtlichen Behörden. In der Region sieht es anders aus.

Erst im Mai nahm die Polizei in Stuttgart einem mutmaßlichen Reichsbürger mehrere Gewehre, Kurzwaffen und Messer wegen „waffenrechtlicher Unzuverlässigkeit“ ab. Laut Stuttgarter Nachrichten hatte er diese legal besessen. Auch dieser mutmaßliche Reichsbürger habe sich durch „auffällige Formulierungen in einem Brief an die Behörden selbst verraten“.

Schießerei in Boxberg: Riesiges Waffenarsenal

Dass so etwas auch ganz anders ablaufen kann, hatte zuvor ein Fall im Raum Heilbronn gezeigt. In Boxberg-Bobstadt (Main-Tauber-Kreis) lieferte sich ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei ein mehrere Minuten andauerndes Feuergefecht mit einem mutmaßlichen Reichsbürger. Ein Polizist wurde dabei angeschossen.

Der mutmaßliche Reichsbürger hatte nach dem Entzug seiner Waffenbesitzkarte seine Waffen nicht abgeben wollen. Bei einer anschließenden Durchsuchung stießen die Ermittler auf ein riesiges Waffenarsenal.

Reichsbürger-Szene: Zuwachs in der Corona-Krise

Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) rechnet in Baden-Württemberg 3800 Menschen der Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter zu. Diese „leugnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland, ihrer Institutionen sowie des dazugehörigen Rechtssystems“. Die Personenzahl, die von der Behörde geschätzt wird, stieg zwischen 2020 und 2021 um 500. Das hat nicht zuletzt mit der zentralen Rolle zu tun, die Reichsbürger in der Corona-Protestszene spielen.

Das Milieu ist heterogen. Es gibt Gruppierungen, die laut LfV selten offen zu Gewalt aufrufen, aber überwiegend besteht es aus Einzelpersonen. Die ebenso nicht einheitliche Ideologie, die sich aus Verschwörungserzählungen, rechtsextremen Elementen und Antisemitismus zusammensetzt, biete „grundsätzlich eine Rechtfertigung“ für „körperliche Gegenwehr“.

„Schätzungsweise zehn Prozent der bekannten ‚Reichsbürger‘ und ‚Selbstverwalter‘ befürworten den Einsatz von Gewalt“, so das LfV im aktuellen Jahresbericht. Während der Corona-Krise hätten Lehrkräfte Drohungen erhalten, in denen teilweise mit der Todesstrafe gedroht wurde. Anhänger des Milieus hätten eine „erhöhte Waffenaffinität“.

Festnahme in Weissach im Tal: „Todesurteile“ eines Reichsbürgers

Im Dezember 2021 wurde in Weissach im Tal ein selbsternannter Major festgenommen und später verhaftet. Er hatte seit dem Frühjahr 2020 Hunderte „Todesurteile“ über öffentliche Kanäle wie den Messenger-Dienst Telegram verhängt. T-Online hatte zuerst über den Fall berichtet.

Der falsche Major begriff sich als Befehlshaber von „SHAEF“. Bei SHAEF handelt es sich um das Oberkommando der alliierten Kräfte in Nordwest- und Mitteleuropa. Es bestand während des Zweiten Weltkriegs und wurde Mitte 1945 aufgelöst. Reichsbürger behaupten, es bestünde fort. Die Abkürzung SHAEF steht für „Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force“.

Unter den Anhängern des falschen Majors wurde laut T-Online eine Datei herumgereicht, die Adressen von über 10.000 Bürgermeistern enthielt. Er „verurteilte“ Menschen zum Tod durch Hängen, Erschießen, eine Giftspritze – und teilte ihnen das anschließend mit.

„Vereinte Patrioten“: Terrorpläne mit Reichsbürger-Bezug

Im April 2022 wurden die Pläne einer Gruppe von Reichsbürgern und Querdenkern bekannt. Sie sollen den Ermittlern zufolge Sprengstoffanschläge und die Entführung Karl Lauterbachs geplant haben. Ziel sei es gewesen, einen politischen Umsturz herbeizuführen. Einer der Verdächtigen, Sven B., hat mittlerweile über seinen Anwalt ein Geständnis abgelegt. Der Generalbundesanwalt ermittelt.

Im Zuge der Ermittlungen war auch die Wohnung eines Querdenkers aus Waiblingen durchsucht worden, der unseren Recherchen zufolge mit Sven B. über Telegram Kontakt hatte. Der Mann steht nach aktuellem Kenntnisstand nicht unter Verdacht, er wird keines Verbrechens beschuldigt. Bei der Durchsuchung wurde ein Server sichergestellt. Der Inhalt – unklar.

Bereits im April hatten wir den Querdenker zu der Durchsuchung befragt. Dabei ging es auch um Dokumente, die zeitweise auf der Website des Mannes zum Download zur Verfügung standen. Die PDF-Dateien trugen Titel wie: „Was sind Reichsbürger und was wollen sie“ und „BRD ein Verbrecherstaat“. Was stand darin? Der Waiblinger antwortete bislang auf keine unserer Anfragen.

Verschärfung des Waffenrechts: Keine Waffen für Extremisten

Was tun, um zu verhindern, dass Reichsbürger sich bewaffnen?

Im Jahr 2020 wurde das Waffenrecht bundesweit verschärft, um Extremisten den Zugang zu Waffen zu erschweren. Hintergrund war eine Änderung der Feuerwaffenrichtlinie der EU nach den islamistischen Terroranschlägen von Paris im Jahr 2015, bei denen 130 Menschen starben.

Waffenbehörden sind seitdem verpflichtet, sogenannte Regelabfragen beim Verfassungsschutz durchzuführen. Ist der Mensch, der gerade einen Waffenschein oder eine Waffenbesitzkarte beantragt, möglicherweise als Extremist bekannt?

Weitere Verschärfung geplant: Ist das umsetzbar?

Auch Menschen, die bereits eine waffenrechtliche Erlaubnis erteilt bekommen haben, sollen regelmäßig überprüft werden. „Damit soll verhindert werden, dass Verfassungsfeinde legal in den Besitz von Waffen kommen bzw. diese behalten können“, schreibt das Bundesinnenministerium.

Wie der Deutschlandfunk im Juni berichtete, arbeitet die Bundesregierung bereits an einer weiteren Verschärfung des Waffenrechts. „Worauf diesmal besonders geachtet werden soll: Dass zum einen keiner an Waffen kommen kann, der politisch radikalisiert ist.“ Auch psychische Erkrankungen sollen stärker berücksichtigt werden.

Kritik gibt es an dem Vorhaben schon jetzt – wegen fehlenden Personals und mangelnder Digitalisierung bei den Ämtern.