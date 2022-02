Polizisten haben am Sonntag (06.02.) zwei Männer in Mühlheim an der Ruhr festgenommen. Sie stehen im Verdacht, für einen Einbruch in Kernen-Rommelshausen in der Nacht zum 18. Dezember verantwortlich zu sein.

Riesige Schadenssumme

Dabei wurden laut Polizei und Staatsanwaltschaft Stuttgart in einen Firmenkomplex in der Siemensstraße Präzisionswerkzeuge im Wert von über 300.000 Euro gestohlen. Laut aktueller Pressemitteilung hätten die Männer in der Tatnacht zudem "immensen