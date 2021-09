Kind oder Hund bei Hitze im Auto gelassen: Wie reagiere ich als Passant richtig?

Der letzte Juli-Tag am Freitag (31.07.) soll der bislang heißeste Tag des Jahres 2020 in Deutschland werden. Auch im Rems-Murr-Kreis werden Temperaturen von bis zu 35 Grad erwartet. Am Samstag bleibt es heiß mit Temperaturen von bis zu 34 Grad. Wer Hunde und Kleinkinder bei diesen Temperaturen "nur mal kurz" im Auto lässt, bringt diese in Lebensgefahr. Aber darf ich einfach die Autoscheibe einschlagen? Und was dann? Wir erklären, wie sie helfen können.

Die Gefahr, die von einem in der Sonne geparkten Auto ausgehen kann, wird nach wie vor unterschätzt. Bei 36 Grad Außentemperatur wird es im geschlossenen Pkw bereits nach 30 Minuten unerträgliche 52 Grad heiß. Nach einer Stunde sogar 62 Grad. Die starke Hitze ist für Kleinkinder und Hunde besonders gefährlich. Bei Kindern ist die Temepraturreglung noch nicht so leistungsfähig wie bei Erwachsenen. Hunde regulieren ihre Wärme durch Hecheln und schwitzen nur an Pfoten und Nase. Wird es zu warm, reicht das nicht mehr aus, um die Temperatur auszugleichen. Der Körper überhitzt, die Organe werden nicht mehr richtig durchblutet. "Der qualvolle Todeskampf hat begonnen", heißt es dazu auf einem Flyer der Polizeihundeführerstaffel. "Schock, Kollpas, Organversagen, Herzstillstand - TOD!".

Schnelles Handeln kann Leben retten

Wer ein eingeschlossenes Kind oder einen eingeschlossenen Hund in einem Auto entdeckt, sollte deshalb schnell handeln. Zunächst muss überprüft werden, ob akute Lebensgefahr besteht. Das geht zum Beispiel durch Klopfen an die Scheibe. Reagiert der Eingeschlossene noch, sollte man erst einmal versuchen, den Fahrzeughalter zu kontaktieren. Im Supermarkt kann man diesen zum Beispiel ausrufen lassen. Findet man den Fahrzeughalter nicht, verständigt man über 110 die Polizei. Das sollte man auch sofort tun, wenn Lebensgefahr besteht. Im Zweifel kann einen die Polizei am Telefon beraten, ob und wie das Auto vom Helfer aufgebrochen werden soll oder auf die Einsatzkräfte gewartet werden kann. Besteht für Kinder oder Hunde Lebensgefahr, macht sich der Helfer bei einem Aufbruch nicht strafbar. Die Polizei rät, die Situation im Fahrzeug als Beweismittel zu fotografieren.

Sofort erste Hilfe leisten

Wer ein Kind aus einem übehitzten Auto befreit, muss sofort erste Hilfe leisten. Ist das Kind bewusstlos, muss es in die stabile Seitenlage gebracht werden. Dann gilt es, die Körpertemperatur zu senken. Dazu entfernt man Kleidung und macht großflächig kalte Umschläge. Das Kind sollte nicht allein gelassen werden, bis der Notarzt eintrifft.

Wenn man einen Hund aus einem überhitzten Auto befreit, sollte man bedenken, dass der Hund vermutlich Angst hat und beißen könnte. Ist der Hund aus dem heißen Auto geschafft, gilt es, den überhitzten Körper zu kühlen. Am besten wickelt man das Tier in nasse Tücher und lässt es kleine Mengen Wasser trinken. Das Wasser sollte dabei nicht eiskalt sein. Sobald der Hund transportfähig ist, sollte man ihn zum Tierarzt bringen.