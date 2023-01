Kinderfasching 2023 im Rems-Murr-Kreis: Närrische Termine für Kinder und Eltern

Bunte Verkleidungen, Luftschlangen und Konfetti: Die Faschingszeit ist im vollen Gange. Wegen Corona mussten in den letzten zwei Jahren viele Veranstaltungen ausfallen. 2023 gibt es vielerorts wieder Faschingsfeiern für Familien. Wo närrische Kids mit ihren Vätern und Müttern zum Kinderfasching gehen können und wo es Faschingsumzüge gibt, haben wir in unserer Übersicht zusammengefasst. Eine Übersicht über alle Faschingstermine im Rems-Murr-Kreis finden Sie hier.

Sonntag, 29. Januar: Umzug in Burgstetten

Spatzen-Umzug des Faschingsvereins Burgstetten

Der Faschingsverein Burgstetten lädt zum Umzug mit dem Motto "Gangster, Gauner und Ganoven". Mehr Infos und die Umzugsstrecke gibt es auf der Facebookseite des Faschingsvereins.

Wann: Ab 14.11 Uhr

Wo: Ortsmitte, 71576 Burgstetten

Samstag, 11. Februar: Veranstaltungen in Beinstein, Birkmannsweiler und Althütte

Kinderfasching des TB Beinstein

Wann: Samstag, 11. Februar, Einlass ab 13.45 Uhr, Beginn um 14.11 Uhr

Wo: Beinsteiner Halle, Quellenstraße 14, 71334 Waiblingen

Eintritt: 1 Euro

Inklusive Faschingsparty der Elefantis

Eine Faschingsparty für Menschen mit und ohne Behinderung und für jung und alt veranstalten die Elefantis in Birkmannsweiler. Verschiedene Faschingsvereine aus der Region Stuttgart treten auf. Es gibt außerdem eine närrische Tombola "mit Gewinngarantie".

Wann: Samstag, 11. Februar, Einlass ab 15 Uhr, Beginn um 16.11 Uhr

Wo: Birkmannsweiler-Halle, Talaue 25, 71364 Winnenden

Eintritt: 6 Euro, für Betreuer und Kinder bis 3 Jahre ist der Eintritt frei

Narrensprung in Althütte

Wer einen guten Platz an der Umzugsstrecke ergattern will, sollte sich beeilen: Zahlreiche Gäste werden zum Faschingsumzug in Althütte, Narrensprung genannt, erwartet. Narrenzünfte und Gruppen kommen laut Veranstalter inzwischen auch aus der Schweiz und Frankreich.

Wann: Samstag, 11. Februar ab 14.31 Uhr

Wo: Rathausplatz 1, 71566 Althütte

Sonntag, 12. Februar: Kinderfasching in Alfdorf

Kinderfasching in Alfdorf-Pfahlbronn

Wann: Sonntag, 12. Februar ab 14.04 Uhr

Wo: Bürgerzentrum Pfahlbronn, Schulstraße 21, 73553 Alfdorf

Freitag, 17. Februar: Kinderfaschingsdisco in Schwaikheim

Kinderfaschingsdisco in Schwaikheim

Wann: Freitag, 17. Februar ab 17 Uhr

Wo: Gemeindesaal der Katholischen Kirche, Blumenstraße 27, 71409 Schwaikheim

Samstag, 18. Februar: Waiblinger Faschingsumzug

Faschingsumzug in Waiblingen

Der große Umzug durch die Waiblinger Innenstadt darf 2023 wieder starten. Infos zu Parkplätzen und zur Route finden Sie auf der Webseite der 1. Waiblinger Faschingsgesellschaft.

Wann: Samstag, 18. Februar ab 14.30 Uhr

Wo: Innenstadt Waiblingen

Sonntag, 19. Februar: Kinderfasching in Fellbach

Kinderfasching des FCC

Wann: Sonntag, 19. Februar, Einlass ab 14 Uhr, Beginn um 15.11 Uhr

Wo: Alte Kelter Fellbach, Untertürkheimer Straße 33, 70734 Fellbach

Eintritt: 4 Euro; Kartenvorverkauf im i-Punkt Fellbach

Montag, 20. Februar: Viel los für Kinder am Rosenmontag

Kinderfasching des BKC

Wann: Montag, 20. Februar ab 14 Uhr

Wo: Stadthalle Backnang, Jahnstraße 10, 71522 Backnang

Kinderumzug und Kinderfasching in Murrhardt

Wann: Montag, 20. Februar ab 13.30 Uhr

Wo: Marktplatz; Festhalle, Helmut-Götz-Straße 3, 71540 Murrhardt

Kinderfasching der Carnevalsfreunde Württemberg

Wann: Montag, 20. Februar ab 13.37 Uhr

Wo: Gemeindehalle Rudersberg, Bronnwiesenweg 12, 73635 Rudersberg

Dienstag, 21. Februar: Der Faschingsdienstag im Rems-Murr-Kreis

Faschingsumzug mit Hallenfasnet in Sulzbach

Wann: Dienstag, 21. Februar ab 14 Uhr

Wo: Ortsmitte Sulzbach; Festhalle, Jahnstr. 10, 71560 Sulzbach an der Murr

Kinderfasching der Schatzkiste

Wann: Dienstag, 21. Februar ab 14.30 Uhr

Wo: Auerbachhalle Urbach, Seebrunnenweg 15, 73660 Urbach

Eintritt: Kinder 3 Euro, Erwachsene 4,50 Euro, Kinder bis 3 Jahre frei. Karten gibt es im Vorverkauf am 31.01. von 16 bis 20 Uhr im Jugendhaus Urbach. Pro Person maximal sechs Karten.

Kinderfasching im Bürgerzentrum

Wann: Dienstag, 21. Februar ab 14.30 Uhr

Wo: Bürgerzentrum Waiblingen, An der Talaue 4, 71334 Waiblingen