Klinikseelsorge im Rems-Murr-Kreis schenkt Zuwendung, nicht nur zu Weihnachten

Die ganz große Kunst ist, keine Lösung parat haben zu wollen. Die Dinge so auszuhalten, wie sie sind. Zuhören. Schweigen, wenn Schweigen angebracht ist. Sich hineinspüren in die Gefühlswelt eines anderen Menschen und eingehen auf das, was sich dieser Mensch wünscht.

„Man muss mit allem rechnen. Auch mit dem Schönen.“ Der Spruch passt eigentlich gar nicht ins Krankenhaus. Außer auf der Entbindungsstation überwiegt dort meist nicht das Schöne. Guntram Rixecker hat die Postkarte mit diesem Spruch gar nicht selbst im Büro der Krankenhausseelsorge platziert. Doch fällt ihm sofort vieles ein, was seine Arbeit Schönes mit sich bringt.

Das Schöne in die Dienstzimmer bringen

Bald zieht Guntram Rixecker in andere Räume um, und ob die Postkarte im neuen Büro Platz findet, wird man sehen. Rixecker hat in der Krankenhausseelsorge in Schorndorf die Nachfolge von Pfarrer Hans Gerstetter angetreten, der in den Ruhestand gegangen ist. Zusammen mit seiner katholischen Kollegin Margarete Schauaus-Holl und einer Schar engagierter Ehrenamtlicher bringt er nun das Schöne in Form von Zeit und Zuwendung in die Kranken- und Dienstzimmer.

Er klopft vorher an und checkt die Lage: Hallo, ich bin von der Klinikseelsorge. Möchten Sie, dass ich reinkomme? Es kann sein, ein Mensch liegt da im Krankenbett, der gar nicht mehr groß reden kann oder will. Oder es sitzen Angehörige am Bett, und dann entsteht ein Gespräch zu dritt. Oder es signalisiert jemand, sorry, aber momentan hätte ich lieber meine Ruhe.

Die ganz großen Fragen beginnen meist mit „Warum?“

In Gesprächen mit Patientinnen und Patienten unterhält man sich vielleicht über Alltagsdinge – oder es kommen die ganz großen Fragen auf, und die beginnen meist mit „Warum?“. Guntram Rixecker hat zwar eine Reihe von Fortbildungen im Fachbereich Seelsorge besucht, er hat ein Grundstudium in Theologie absolviert, ist Diakon, hält Gottesdienste, begleitete Beerdigungen, war viele Jahre in der Jugendarbeit tätig, dann als Gemeindediakon für Seniorenarbeit und Seelsorge in Altenpflegeheimen in Schorndorf zuständig – aber eine gesicherte Antwort auf die Frage, warum Gott das Leid zulässt und die Not, hat er in all den Jahren nicht gefunden.

Jede(r) weiß, es gibt diese Antwort nicht. Vielleicht gibt’s nicht mal Gott, selbst das wär’ denkbar. Das Warum bleibt, und wenn dann jemand da ist, der Fragenden mit einem offenen Ohr begegnet, der Gedanken dazu einbringt, der die Frage aushält und auch die Klage und das Leid und die Not – dann hat das Schöne Einzug gehalten, und sei es nur für diesen einen Moment.

Es spielt überhaupt keine Rolle, ob jemand Kirchensteuer zahlt oder nicht

„Alle Begegnungen sind eine Bereicherung“, sagt Rixecker. Ihm tut es gut, wenn Menschen ihm mit Offenheit begegnen und ihm Vertrauen schenken. „Alles darf sein“, sagt er, und es spielt überhaupt keine Rolle, ob der Mensch im Krankenbett Kirchensteuer zahlt, ob er sich als Christ sieht oder Moslem oder ob dieser Mensch einem anderen Glauben folgt oder keinem. Das Team der Krankenhausseelsorge ist für alle da.

Auch fürs medizinische Personal. Als Guntram Rixecker im November seinen Dienst antrat in der Schorndorfer Klinik, begleitete er eines frühen Morgens eine Schicht. Für das, was Pflegepersonal und Ärzteschaft leisten, fällt ihm spontan das Wort „gigantisch“ ein. „Ich habe gestaunt, sie bewundert, die Not gespürt“ – die Not in Form von Stress, erzählt Guntram Rixecker. Er kann zwar nicht die Personaldecke dicker machen oder die Rahmenbedingungen ändern, unter welchen Klinikpersonal arbeitet. Doch er kann sein Herz öffnen für die Belange der Menschen, Respekt und Wertschätzung spiegeln. Das setzt der 59-jährige Familienvater auch in Gottesdiensten um, die er am Spittler-Stift mit an Demenz erkrankten Menschen feiert. Sie seien voll und ganz im Augenblick präsent, „das schätze ich sehr an dementen Menschen“.

Revue passieren lassen, was die Menschen bewegte

Man muss, wenn man als Seelsorger arbeitet oder als Krankenpflegerin, als Notärztin oder als Polizist, Mechanismen entwickeln, damit einen das Leidvolle nicht überwältigt. Guntram Rixecker lebt „nach Ritualen“, wie er sagt. Am Abend versäumt er es nie, noch in der Kapelle im Krankenhaus vorbeizuschauen. Es ist ein guter Ort, um noch einmal Revue passieren zu lassen, was der Tag brachte, welche Anliegen die Menschen hatten, was sie bewegte.

Bevor der Seelsorger die Klinik verlässt, trifft er eine bewusste Entscheidung: All das, was heute war, bleibt jetzt in der Klinik. Dann geht er los, und das ist wörtlich zu nehmen. Im Gehen bewegt man sowohl den Körper als auch sinnbildlich das, was die Seele bewegt. „Das tut mir gut“, sagt Guntram Rixecker. Nicht ohne Grund schreibt der Karikaturist und evangelische Pfarrer Werner Tiki Küstenmacher „Gehbet“ mit „h“.

Es ist immer jemand erreichbar

Losgehen muss Rixecker hin und wieder auch nachts. Die Rufbereitschaft teilen sich sieben Kolleginnen und Kollegen, das heißt: Der oder die Diensthabende lädt abends noch mal das Handy, denn es bleibt die ganze Nacht und auch am Wochenende auf Empfang. Die Krankenhausseelsorge ist sieben Tage die Woche rund um die Uhr erreichbar. Auch an Weihnachten.

Es klingelt nicht andauernd, beruhigt der 59-Jährige, und er könne selbst zu Bereitschaftszeiten gut schlafen: „Dafür bin ich dankbar.“ Dasselbe gilt für seine „sinnstiftende und erfüllende“ Arbeit in der Seelsorge: Nirgends, sagt der gebürtige Saarländer, kann man so viel übers Leben lernen wie in einem Krankenhaus.