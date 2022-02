Andreas Raether schlägt das dicke Buch auf seinem Schoß auf und beginnt zu lesen. „Die Bremer Stadtmusikanten“, gedruckt in altdeutscher Schrift und mit schwarz-weißen Zeichnungen illustriert. Seine Zuhörer kennen die Schriftzeichen, denn er liest an diesem Tag nicht etwa Kindern das Märchen der Gebrüder Grimm vor, sondern Senioren. In der Klinik für Alterspsychiatrie und Psychotherapie des Klinikums Schloss Winnenden ergänzt die Märchentherapie seit rund einem halben Jahr die