Klinikum Schloss Winnenden: Ehemals psychisch Kranker hilft anderen Betroffenen

Das kostet jeden Monat richtig Geld, und bislang zahlt keine Kasse. Und trotzdem ziehen's die Verantwortlichen vom Klinikum Schloss Winnenden durch. Es geht um Genesungsbegleiter für psychisch Erkrankte. Michael Jäger ist einer von aktuell zweien im Zentrum für Psychiatrie.

Michael Jäger war in seinem Leben davor 35 Jahre lang Handwerker. Metallbranche. Er arbeitete als Schlosser, als Metallbauer, als Sicherheitstechniker und so weiter. Irgendwann, sagt er, konnte er den Sinn dahinter nicht mehr finden. Es gab Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Er wollte zur Ruhe kommen. Und dann, sagt er, „hab' ich einfach aufgehört“. Quasi mit allem. Zwei Jahre lang war er krank. Er nennt die Zeit aber auch „Findungsphase“. Michael Jäger wollte begreifen, warum es ihm so ging, wie es ihm ging. Und er wollte den Weg aus der Krankheit hinaus nicht nur gehen, sondern auch verstehen.

Welche Schritte helfen auf dem Weg zurück ins Leben?

Heute hilft Michael Jäger anderen psychisch Erkrankten, sich genau so zu erkennen und die Schritte zu machen, die wieder zurück ins Leben führen. Er fragt zum Beispiel: „Wie geht’s dir?“ Vielleicht ist die Antwort: „Ich bin so ohne Hoffnung. Und keiner versteht mich. Und keiner hält’s mehr mit mir aus.“ Dann fragt er vielleicht: „Was hast du denn früher immer gern gemacht?“ Vielleicht ist die Antwort: „Einen Spaziergang“. Dann sagt Michael Jäger: „Dann geh’ doch mal wieder spazieren.“ Es kann sein, dass die Antwort „Nein“ lautet. Weil vielleicht überhaupt keine Kraft da ist, die dafür zur Verfügung steht, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Aber nur auf dem Sofa rumzuhängen und sich Tag für Tag auszuruhen, ist vielleicht auch nicht gut. Denn die Hoffnungslosigkeit verschwindet dadurch nicht. Und deshalb schlägt Michael Jäger dann vielleicht einen gemeinsamen Spaziergang vor.

Wer gemeinsam spazieren geht, kann die Natur und die Ruhe genießen. Aber beim Spazierengehen lässt es sich auch ganz aus Versehen richtig gut reden. Das passiert einfach.

Michael Jäger hatte, als er krank war, keinen Genesungsbegleiter. Er sagt, dass ihm damals ein Feedback fehlte. Jemand, der wirklich wusste, um was es geht. Kein Therapeut, sondern einer, der das alles auch schon mitgemacht hat. Er selbst, sagt er, spüre heute sehr gut, ob ein kranker Mensch erst mal ganz viel weiche Watte um sich rum braucht. Oder ob eher der Tritt in den Po helfen könnte. Michael Jäger ist auch Vermittler zwischen Patient und Therapeut. Und er hat die Freiheit, dem Therapeuten zu vermitteln, dass irgendwas gerade gar nicht gut läuft. Michael Jäger ergreift Partei.

Michael Jäger ist im Zentrum für Psychiatrie auf zwei Stationen unterwegs. Er stellt sich jedem und jeder dort vor. Manchmal erzählt er ein bisschen von sich und seiner Geschichte. Das kann Mut machen: Ah, ihm ging’s genau so. Und jetzt geht’s ihm besser. Und er hat das dafür gemacht. Vielleicht eine Möglichkeit?

Für die Ausbildung muss eine eigene Krise durchlebt worden sein

Wer als Genesungsbegleiter arbeitet, kann dies als Minijobber tun. Oder in Vollzeit, wie Michael Jäger. Sein Gehalt, sagt er, reicht ihm. Er muss allerdings keine Familie miternähren. Ein Genesungsberater braucht, um die einjährige Qualifikation zu machen, erstens eine eigene, inzwischen seit mindestens zwei Jahren bewältigte Krise und zweitens Empathie für andere Menschen. Die Qualifikation geht über zwölf Monate: Jeden Monat gibt’s drei Tage Schulung, außerdem zwei Praktika. Die Qualifikation kostet Geld. Das Zentrum für Psychiatrie finanziert gerade zwei weiteren Menschen die Ausbildung mit einem Stipendium. Die Verantwortlichen wollen diese Stellen im Haus etablieren. Das ist noch nicht üblich in deutschen Psychiatrien. Obwohl es die Ausbildung schon seit 2007 gibt, hat diese Form der Therapie-Unterstützung erst im Jahr 2019 Eingang in die Richtlinie zur Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik des Gemeinsamen Bundesausschusses gefunden.

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) „ist das höchste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen. Er bestimmt in Form von Richtlinien, welche medizinischen Leistungen die etwa 73 Millionen Versicherten beanspruchen können. Darüber hinaus beschließt der G-BA Maßnahmen der Qualitätssicherung für Praxen und Krankenhäuser“ – so die Definition auf der G-BA-eigenen Homepage.

In Bezug auf die Genesungsbegleiter veröffentlichte der G-BA im September 2019: „Außerdem wird die Bedeutung von Genesungsbegleitern für eine leitliniengerechte Patientenversorgung hervorgehoben.“ Was gut klingt, aber offensichtlich noch nicht die Finanzierung klärt und sichert. Aber, wie schon geschrieben: Die Verantwortlichen des ZfP ziehen das durch.