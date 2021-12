Kompostierbare Kunststoffbeutel in Biotonne ab dem 1. Januar 2022 verboten

Ab 1. Januar 2022 ist die Verwendung von im Handel als „kompostierbare Kunststoffbeutel“ erhältlichen Bioabfall-Tüten in der Braunen Tonne untersagt. Das teilte die Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) am Dienstagnachmittag (14.12.) mit.

„Bioabfall darf nicht in Kunststoffbeuteln oder -folien, selbst wenn diese als biologisch abbaubar deklariert sind, in den Bioabfallbehälter eingefüllt werden“, heißt es in der überarbeiteten Abfallwirtschaftssatzung für den Rems-Murr-Kreis.

Plastiktüten und Störstoffe erhöhen die Entsorgungskosten

Um als „biologisch abbaubar“ zertifiziert zu werden, müssen kompostierbare Kunststoffbeutel innerhalb von zwölf Wochen zu mindestens 90 Prozent in maximal zwei Millimeter große Teile zerfallen. Die Verweilzeit der Bioabfälle in der AWRM eigenen Biovergärungsanlage in Backnang-Neuschöntal fällt mit rund fünf Wochen jedoch deutlich kürzer aus. Daher müssen die nicht abgebauten Kunststofffragmente aufwendig aus dem Kompost aussortiert werden.

Hinzu kommt, dass große Teile der kompostierbaren Beutel bereits bei der Vorsortierung des Bioabfalls gemeinsam mit den herkömmlichen Plastiktüten abgesondert werden. Die kompostierbaren Beutel müssen anschließend kostenintensiv in der Müllverbrennung entsorgt werden. Plastiktüten und anderweitige Störstoffe erhöhen die Entsorgungskosten. Es besteht die Gefahr, dass Mikroplastik über den Kompost unerwünscht in die Umwelt gelangt.

Alternativen zu kompostierbaren Bioabfallbeuteln

Eine gute Wahl sind Papiertüten, in denen Küchenabfälle ebenso gut gesammelt werden können. Sie lassen sich problemlos kompostieren. Eine günstigere Alternative ist Zeitungspapier. Papiertüten und Zeitungspapier verringern im Winter außerdem das Risiko, dass der Inhalt an der Biotonne bei Frost anhaftet und im Sommer, dass üble Gerüche auftreten.