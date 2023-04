Kreis-Förster Bek: Wenn der Wolf in den Rems-Murr-Kreis kommt, wird das "nicht konfliktfrei sein"

„Platz für ein Rudel Wölfe ist im Rems-Murr-Kreis da, aber wenn sie kommen, wird ihre Anwesenheit nicht konfliktfrei sein“, sagt Hans-Joachim Bek. Er ist Förster und ehrenamtlicher Wildtierbeauftragter des Landkreises. Die letzte mutmaßliche Wolf-Sichtung bei Rudersberg 2019 konnte nicht bestätigt werden. „Aber genau kann man es nicht sagen, da Wölfe meist ohne aufzufallen sich fortbewegen. Es kann also durchaus einer durch den Kreis gewandert sein, ohne dass er gesichtet wurde.“

Bislang keine DNA-Spuren von Wölfen im Rems-Murr-Kreis gefunden

Zu Hans-Joachim Beks Aufgaben gehört, einen „Management-Plan Wolf“ zu erstellen und Ansprechpartner und Berater für Nutztierhalter zu sein. „Bei Übergriffen oder Rissen von Nutztieren bin ich vor Ort, um Speichelproben zu nehmen. Gesammeltes genetisches Material wird dann zur Analyse ins Labor geschickt. So könnte man die Route eines Wolfes verfolgen.“

Bislang gibt es aber keine DNA-Spuren von Wölfen im Rems-Murr-Kreis (bis heute ungeklärt ist die angebliche Sichtung eines Wolfes 2019 bei Rudersberg). Und in Baden-Württemberg insgesamt gelten gerade mal drei Einzelgänger als ansässig, und zwar im Schwarzwald: Alle drei sind Rüden. Als sesshaft gilt ein Wolf, wenn ein eindeutiger DNA-Nachweis auch nach sechs Monaten gefunden wird. Wobei es neuerdings mehrere Hinweise auf ein mögliches Wolfspaar im Raum Schluchsee im Südschwarzwald gibt.

Sichtungen von Einzeltieren mit späteren DNA-Belegen gibt es darüber hinaus immer mal wieder im Ländle. Jüngst in der Region um Karlsruhe. Wolf-Genmaterial wurde auf einem gerissenen Lamm am 9. Februar festgestellt und wenig später auch an einem gerissenen Damwild-Alttier bei Stutensee. Laut Umweltministerium stammt dieser Rüde aus dem Rudel Annaburger Heide in Sachsen-Anhalt.

Wölfe wandern aus Polen und der Alpenregion ein

Nach ihrer Ausrottung hierzulande Mitte des 19. Jahrhunderts wandern Wölfe seit den 1990er Jahren wieder in Deutschland ein. „Wir haben den nordwestlichen Flachland-Wolf im Norden aus Polen kommend und den italienischen Wolf im Schwarzwald. Dieser wandert aus Italien, der Schweiz oder auch aus dem Elsass zu uns“, sagt Bek.

Mittlerweile leben rund 161 Wolfsrudel, 43 Paare und 21 Einzeltiere in Deutschland. Die meisten Tiere aktuell in Brandenburg, Sachsen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.

Die Größe des Territoriums eines Rudels wird maßgeblich von der Beutetierdichte (Menge der Beutetiere auf der Fläche) bestimmt. Je höher die Beutetierdichte ist, desto kleiner kann daher das Revier sein. In Mitteleuropa sind Reviergrößen von 100 bis 350 Quadratkilometer bekannt. Das teilt die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) mit.

Im Rems-Murr-Kreis macht die Waldfläche 40 Prozent der gesamten Kreisfläche aus, was in etwa 35.000 Hektar beziehungsweise 350 Quadratkilometer Wald entspricht. Richtig große zusammenhängende Waldflächen wie im Schwarzwald oder Bayerischen Wald gibt es in unserem Landkreis allerdings nicht. Am ehesten käme der Schwäbisch-Fränkische Wald für die Aufnahme eines Rudels infrage.

Was Nutztierhalter beachten müssen

Sollte der Wolf auch in den Rems-Murr-Kreis kommen, sei mit einem höheren Aufwand für Nutztierhalter zu rechnen, sagt Bek, „um Weidetiere und Gehege wolfssicher zu machen – einfach aus dem Grund, da es hier noch keine Wölfe gibt, man ist also nicht an ihre Gegenwart gewöhnt“.

Hier werde der Wolf mehr Aufsehen erregen als beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern, wo er schon seit 20 Jahren umherstreift. „Da macht es den Leuten weniger aus, denn sie sind damit aufgewachsen und kennen es nicht anders.“

Es sei nicht immer einfach, einen wolfssicheren Zaun zu entwickeln, aber wenn er erst mal errichtet ist und regelmäßig instand gehalten wird, dann könne eine 100-prozentige Sicherheit gewährleistet werden, sagt Hans-Joachim Bek.

Der Wolf ist ein Raubtier und macht grundsätzlich keinen Unterschied zwischen wildlebenden Tieren und Nutztieren. Vor allem für Schafe und Ziegen stellt er eine Gefahr dar. Ohne Schutzmaßnahmen sind sie im Ernstfall leichte Beute für Wölfe. Allerdings neigten laut DBBW vor allem junge, einzelgängerische Wölfe dazu, Nutztiere anzugreifen. Wölfe in Rudeln hingegen, die dank der Rudelstruktur erfolgreicher jagen können, bevorzugten Wildtiere. 2020 waren es deutschlandweit 942 Übergriffe, bei denen 3959 Tiere – darunter 3444 Schafe - Schaden genommen haben (Quelle: landwirtschaft.de).

Freuen sich die Förster auf die Rückkehr des Wolfes?

„Jein! Er ist eine Bereicherung für die Tierwelt und trägt zur Artenvielfalt bei, aber seine Anwesenheit ist mit Problemen verbunden“, sagt Bek. „Ein neues Konfliktfeld wird sich auftun, mit dem man umgehen muss. Allerdings gab es seit 20 Jahren keinen Überfall auf Menschen mehr, ebenso gehören Menschen nicht ins Beutespektrum. Das ist etwas Gutes und kann zur Beruhigung der Bevölkerung verhelfen. Leider kam es aus ungünstigen Umständen manchmal zu Angriffen auf Menschen. Aber diese Wölfe wurden angefüttert. Wölfe sind keine Hunde, sondern Raubtiere. Die Devise ist: Wölfe nicht mit Füttern anlocken.“

Die Anwesenheit des Wolfes kann nicht nur regulierende Auswirkungen auf den Wildbestand haben, sondern auch das Verhalten der Huftiere ändern, was Vorteile für den Wald hat. Dadurch, dass Rehe und Hirsche das Revier des Wolfes meiden, werden Setzlinge und Jungtriebe von Bäumen und Sträuchern nicht mehr gefressen - was zu einer natürlichen Verjüngung des Waldes beiträgt und somit auch einen positiven Einfluss auf die Erosion des Waldbodens haben kann. In der Nähe von Gewässern sorgt die neue Vegetation für die Stabilisierung von Wasserläufen und schafft Lebensräume für Amphibien, Reptilien und Fische.