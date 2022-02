Das kann man im Grunde nur als dreiste Provokation verstehen: Ausgerechnet am 24. Februar, dem Tag, als Russland in die Ukraine einmarschierte und mitten in Europa einen Krieg anzettelte, schickte der russische Partnerlandkreis Dmitrow eine Zusage: Eine Delegation aus Russland werde im Sommer wie vereinbart den Rems-Murr-Kreis besuchen, hieß es dort, als ob nichts wäre.

Landrat Dr. Richard Sigel reagierte noch am selben Tag: „Schlicht als unpassend“ empfinde er die Zusage ausgerechnet