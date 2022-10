Landrat und Bürgermeister ohne Maske in privatem Bus: Dürfen sie das überhaupt?

Sollten sich alle angesteckt haben, hat der Rems-Murr-Kreis bald ein Problem. Rund 30 Menschen, die in der Rems-Murr-Verwaltung, im Krisenstab, bei der Feuerwehr, in der Kommunalpolitik und in den Bürgermeisterämtern tragende Rollen spielen, saßen diesen Samstag längere Zeit zusammen in einem Bus und hernach noch beisammen. Ohne Maske.

Skandal? Nicht wirklich. Es liegt kein Verstoß gegen eine Corona-Verordnung vor. Maske tragen muss der Mensch nur in der S-Bahn, im Zug und im Linienbus. In einem für einen speziellen Zweck gecharterten Reisebus jedenfalls nicht. Das verstehe, wer will, doch darum geht’s hier gar nicht.

Der aus Rems-Murr-Sicht hochkarätig besetzte Bus war im Zuge einer groß angelegten Katastrophenschutzübung diesen Samstag in Sulzbach an der Murr und in weiteren Gemeinden unterwegs. Hunderte Einsatzkräfte übten, wie zu reagieren wäre im Falle heftigen Starkregens mit allen üblen Folgen. Jener Bus fuhr von Übungsstation zu Übungsstation, damit sich alle jeweils vor Ort ein Bild von der Lage machen konnten. Im Bus saßen: Landrat Dr. Richard Sigel. Kreisbrandmeister René Wauro. Dezernenten vom Haupt- und Personalamt. Zwei Ärzte aus den Rems-Murr-Kliniken und eine Mitarbeiterin vom Krisenstab dort. Bürgermeister. Kreisräte.

Zuvor auf Corona getestet

Es war von vornherein so geplant gewesen, berichtet Martina Keck, Pressesprecherin am Landratsamt: keine Maskenpflicht für die Übung. Wer mag, trägt eine Maske. Doch niemand muss. Man hatte sich zuvor beraten, und auch die beteiligten Ärzte hatten, berichtet Keck, die Auffassung vertreten: Die aktuelle Corona-Lage erfordert es nicht, dass die Beteiligten während der Übung oder alle Mitfahrenden im Bus Maske tragen müssten. Zumal man es an diesem Übungstag durchweg mit Menschen zu tun hatte, die schon von Berufs wegen ein hohes Verantwortungsgefühl mitbringen – also mit Symptomen nicht erscheinen werden und sich zuvor getestet haben dürften.

Noch 2021 gab es Übungen, bei welchen die Beteiligten sogar im Freien Maske zu tragen hatten: So ändern sich die Zeiten. Das ist gut so, und die Entscheidung der Landkreisverwaltung gegen eine generelle Aufforderung, bei der Übung und im Bus Masken zu tragen, darf man durchaus als Zeichen betrachten, bestätigt Martina Keck: „Wenn das Landratsamt wieder entspannt ist, das heißt ja auch was.“

An Maskenpflicht in Bussen und Bahnen halten sich gefühlt immer weniger Leute

Sehr entspannt feierten kürzlich sehr viele Menschen auf dem Cannstatter Wasen sehr nah beieinander maskenfrei ein fröhliches Fest – um kurz darauf in der U-Bahn einen Anschiss zu riskieren, sofern sie ihre Maske vergessen hatten. Wobei in Bussen und Bahnen gefühlt immer mehr Menschen regelwidrig ohne Maske sitzen – ohne dass dies noch groß zu Konflikten führen würde.

Rückfrage beim baden-württembergischen Sozialministerium: Was gilt eigentlich momentan im Detail in Sachen Maske?

„Für touristische Busreisen besteht derzeit keine Maskenpflicht“, informiert Sprecher Florian Mader. „Ebenso wenig besteht eine Maskenpflicht, wenn sich mehrere Personen zusammenschließen, einen Bus mieten und mit diesem eine Aus-/Rundfahrt durchführen“, heißt es in Maders Antwort auf eine Anfrage dieser Zeitung, sprich: Der Rems-Murr-Delegation ist formal nichts vorzuwerfen.

In Reisebussen gilt nur in einem Sonderfall momentan die Maskenpflicht: sofern sie eingesetzt werden, um den ÖPNV zu ersetzen oder zu ergänzen, etwa im Schienenersatzverkehr.

Art der Maske: Es hängt vom Alter ab

Im Fernbuslinienverkehr sieht’s wieder anders aus: Hier müssen Mitfahrende Maske tragen – aber nicht alle dieselbe Art von Maske. In Verkehrsmitteln des öffentlichen Personenfernverkehrs dürfen Fahrgäste ab 14 Jahren nur einsteigen, sofern sie eine FFP2-Maske tragen. Fahrgäste zwischen sechs und 13 Jahren müssen eine medizinische Maske tragen.

Im öffentlichen Personennahverkehr „verpflichtet die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg Fahrgäste ab sechs Jahren zum Tragen einer medizinischen Maske“, so Florian Mader weiter: „Diese Regelungen gelten auch für Busse, sofern sie unter den öffentlichen Personenverkehr fallen.“

Zumindest ministeriellen Rat hat die Rems-Murr-Verwaltung am Samstag missachtet, und wer bei Anlässen wie diesen auf die Vorbildfunktion pocht, dürfte enttäuscht gewesen sein: Das Sozialministerium empfiehlt ungeachtet geltender Regeln, „generell in Innenräumen eine Maske zu tragen, wenn mehrere Personen zusammenkommen“.