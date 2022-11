Leiche in Altkleidercontainer in Weinstadt gefunden: Tote Frau war Ukrainerin

Tragisches Unglück in Großheppach. Eine 26-jährige Ukrainerin ist am Samstagmorgen (5.11.) beim Versuch, Altkleider aus einem Container zu stehlen, tödlich verunglückt. Sie blieb mit dem Kopf zwischen Einwurffach und Einwurfschacht stecken. Beim Malteser-Hilfsdienst, der den Container betreibt, ist man erschüttert und traurig über den Vorfall, bestätigt der stellvertretende Diözesanleiter Florian Hambach aus Winnenden. Trotz expliziter Lebensgefahr-Warnhinweise auf den Containern versuchen leider regelmäßig Menschen, Altkleider aus den Containern zu fischen, ja lassen sogar Kinder hineinklettern.

Die Ukrainerin verließ laut Erkenntnissen der Polizei am Samstag gegen 7.30 Uhr ihre Wohnung. Ihr lebloser Körper, der kopfüber in dem Altkleidercontainer in Großheppach steckte, wurde gegen 8.40 Uhr von Passanten bemerkt, die sogleich den Notruf wählten. Neben Rettungsdienst und Polizei rückte auch die Feuerwehr an. „Uns wurde eine Person in Notlage gemeldet“, sagt Tim Maier, Sprecher der Weinstädter Feuerwehr. „Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Person mit dem Oberkörper voran im Einwurfschacht eines Altkleidercontainers feststeckte. Um sie zu befreien, wurde der Container an der Seite aufgebrochen. Der Rettungsdienst konnte aber leider nur noch den Tod der Frau feststellen.“

Wie die Frau in den hohen Container geklettert ist, sei unklar, so Polizeisprecher Robert Kauer. „Vielleicht ist sie mit dem Fuß auf das Schloss oder den Bügel an der Seite hochgestiegen. Jedenfalls steckte sie mit dem Hals in der Einwurfklappe fest, die Druck auf den Hals ausgeübt hat, und sie konnte sich offenbar nicht mehr befreien.“ Die Polizei ermittele noch in alle Richtungen, aber es gebe keinerlei Anzeichen für Fremdverschulden, sagt Kauer. Naheliegende Todesursache: unabsichtliche Selbststrangulierung und Ersticken.

Mitunter werden auch Kinder zum Stehlen in einen Container hineingehoben

„Auf jedem unserer Container sind mehrsprachige Warnhinweise drauf, dass Lebensgefahr besteht, wenn man hineinsteigt“, sagt ein mit den Altkleidersammlungen in Baden-Württemberg befasster Malteser-Funktionär, der namentlich nicht in der Zeitung erscheinen möchte. „Trotzdem gibt es immer wieder solche Fälle, dass Leute reinklettern, um Klamotten zu stehlen. In Sigmaringen hatten wir sogar den Fall, dass eine Familie ihr Kind in das Einwurffach hob und hineinfallen ließ und es kam nicht mehr raus.“

Die Internetrecherche offenbart:

Etwas Ähnliches passierte am 8. Juni 2022 in Grünberg (Gießen), wo laut hessenschau.de zwei Ukrainerinnen einen Zehnjährigen in einen Altkleidercontainer steigen ließen. Ein Augenzeuge rief die Polizei. Der Junge konnte unversehrt gerettet werden.

Am 5. Juli 2022 musste die Feuerwehr laur RP-online einen 12-jährigen ukrainischen Flüchtlingsjungen in Lohmar im Bergischen Land (Rhein-Sieg-Kreis) aus einem Altkleidercontainer retten. Sein 17-jähriger Bruder hatte ihn hineingehoben, um Altkleider zu stehlen.

„Im Einwurfmechanismus ist allenfalls Platz für ganz kleine Menschen, lebensgefährlich ist das trotzdem“, kommentiert der Malteser-Funktionär aus Baden-Württemberg. „Kopfüber sich hineinzuhangeln ist jedenfalls auch eine ganz schlechte Idee. Die Gefahr, stecken zu bleiben und sich selbst zu strangulieren, ist immens.“

Der Mechanismus funktioniere quasi rund. Man zieht den Hebel nach unten, dann dreht sich das Einwurffach nach vorne auf, dann drückt man den Hebel nach oben hinten, und das Einwurffach dreht sich und kippt nach hinten unten in den Container auf. „Dazwischen ist wirklich kein Platz. Das ist sehr gefährlich, den Kopf da reinzustecken oder auch nur die Hand“, sagt der Malteser-Funktionär.

Altkleider-Diebstähle mit allen möglichen Mitteln

Die Malteser haben im Rems-Murr-Kreis 68 und im gesamten Diözesangebiet Rottenburg-Stuttgart 471 Altkleidercontainer stehen, in ganz Baden-Württemberg rund 900. Pro Jahr werden laut Mitteilung des Malteser-Landesverbands in einem Container rund drei Tonnen Altkleider gesammelt.

„Die Malteser verwerten einen kleinen Teil der gesammelten Kleiderspenden selbst und geben gut erhaltene Kleidungsstücke nahezu kostenlos an Bedürftige ab“, so die Mitteilung weiter. „Der Großteil der gesammelten Kleiderspenden geht gegen Bezahlung an kommerzielle Verwerter. Sie sortieren überwiegend in Deutschland – zum Beispiel im baden-württembergischen Langenenslingen (Landkreis Biberach) – und verkaufen sie beispielsweise in Afrika und Osteuropa. Erlöse aus den Altkleidersammlungen verwenden die Malteser zur Finanzierung ehrenamtlicher Dienste wie beispielsweise Jugendarbeit, Begleit- und Besuchsdienste für ältere Menschen, Betreuung von Menschen mit Demenz etc.“,

... wenn die Kleiderspenden nicht vorher gestohlen werden. „Eigentlich wird mindestens einmal pro Woche irgendwo in Baden-Württemberg versucht, Kleidung aus einem Container zu klauen“, sagt der für Altkleidersammlungen zuständige Malteser-Funktionär. „Zum Beispiel mit langen Stöcken mit Haken daran oder das Schloss wird aufgebrochen oder einfach die Hinterseite aufgeflext wie bei einer Sardinendose.“

Tod im Altkleidercontainer: Eine erschreckende Chronologie

Tragische Unfälle beim Stehlen von Altkleidern aus Sammelcontainern kommen gar nicht so selten vor. Glück im Unglück hatte ein Mann in Karlsruhe, der in der Nacht zum Dienstag, 31. Mai, dieses Jahres kopfüber in einem Altkleider-Container feststeckte. Ein Passant konnte noch rechtzeitig Hilfe holen. „Der Mann hatte sich nicht selbst befreien können und starke Schmerzen in den durch die missliche Position abgeklemmten Beinen gehabt“, berichtete die Polizei.

Tödlich wie jetzt in Großheppach hingegen endeten eine Reihe von Altkleider-Diebstahlversuchen vergangenes Jahr:

Am 16. Juni 2021 starb ein Mann im westfälischen Hilchenbach (Kreis Siegen-Wittgenstein) in einem Altkleidercontainer auf einem Supermarktparkplatz. Eine Bäckerin des Ladens daneben sah am Morgen seinen leblosen Körper aus der Einwurfklappe des Containers ragen. Auch er steckte mit dem Hals fest. Warum der Elektriker kurz vor Arbeitsbeginn (circa 4.45 Uhr) es nötig hatte, nach Altkleidern zu fischen, bleibt unklar. Er war über eine Kiste hochgestiegen, hatte sich kopfüber in den Containerschacht gehangelt, war dann wahrscheinlich von der Kiste abgerutscht und mit dem Kopf hängen geblieben.

Nur etwas mehr als eine Woche später, am Donnerstag, 23. Juni 2021, strangulierte sich eine 25-jährige rumänische Erntehelferin bei einem Diebstahlversuch im Einwurfschacht eines Altkleidercontainers im unterfränkischen Großostheim.

Auch am Samstag, 26. Juni 2021, blieben alle Wiederbelebungsversuche bei einem 41-Jährigen in Düsseldorf ohne Erfolg. Die Feuerwehr hatte den leblosen Körper des Mannes zuvor aus dem Einwurfschacht eines Altkleidercontainers befreit. Auch er hatte seinen Kopf trotz Warnhinweises auf dem Container in den Einwurfschacht gesteckt.

Die Liste ließe sich fortführen, nicht zuletzt mit folgenden tragischen Vorfällen:

Ende Juni 2019 steckte ein 43-Jähriger in Braunschweig in einem Altkleidercontainer fest und musste befreit werden. Der Mann hatte wohl versehentlich seinen Wohnungsschlüssel mit einem Beutel von Klamotten hineingeworfen und versucht, den Schlüssel wieder herauszuholen. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus und verstarb dort.

Anfang Mai 2018 wurde einem 18-Jährigen in Landshut bei einem Altkleider-Diebstahlversuch der Kipp-/Schließmechanismus des Containers zum Verhängnis. Die Feuerwehr konnte den Mann nur noch tot befreien.