"Letzte Generation"-Protest zu radikal? Das sagt ein Waiblinger Klima-Bündnis

Sie werden als Klima-Kriminelle oder die Klima-RAF bezeichnet, ihre Aktionen sind vielen ein Dorn im Auge. Sie selbst bezeichnen sich als Menschen, die „entschlossen gewaltfrei Widerstand gegen den fossilen Wahnsinn“ leisten. So steht es auf der Website der Letzten Generation.

Mit einer Kartoffelbrei-Attacke auf ein Gemälde von Claude Monet in Potsdam oder Klebe-Aktionen auf Straßen in Berlin, München und Aalen sorgt die Letzte Generation in Teilen der Bevölkerung seit Wochen für Verärgerung und Unverständnis.

Wem nützen ihre Aktionen? Hilft der Aktivismus tatsächlich, die Menschen wachzurütteln? Oder schaden diese radikalen Handlungen dem eigentlichen Anliegen? Wir haben mit Marie-Luise Kruse-Zierer (Psychotherapeutin), Anselm Kick (Geografie-Student und Master of Sustainable Mobility) und Mark Adolphs (Jurist) darüber geredet. Alle drei sind Mitglieder von Waiblingen Klimaneutral und engagieren sich aktiv für den Klimaschutz.

Zu den Angriffen in den Museen äußerten sich zudem Doktor Anja Gerdemann, Leiterin der Galerie Stihl, und Armin Mößner, Bürgermeister der Stadt Murrhardt.

Wie stehen Sie zu den Aktionen der Letzten Generation?

„Wir verstehen die Frustration der Menschen, wir sind auch selber frustriert, sonst würden wir uns nicht engagieren“, sagt Marie-Luise Kruse-Zierer. „Aber über die Art und Weise des Protests sind wir hin und her gerissen.“ Menschen stehen das ganze Jahr über hundert Stunden im Stau. Das bisschen mehr, was die Klimaaktivisten verursachen, ändert nach Meinung von Anselm Kick nichts wesentlich. Er sieht das Problem eher bei der jetzigen Mobilitätssituation in Großstädten. Die Staus seien ein Zeichen dafür, dass dringend eine Mobilitätswende stattfinden muss. „Die einzige Lösung dafür sind eigentlich weniger Autos auf den Straßen.“

Zu Staus im Straßenverkehr kommt es tatsächlich regelmäßig, wie zuletzt auch auf der B 14 bei Waiblingen oder der B 29 in Weinstadt geschehen. Dafür braucht es keine Klimaaktivisten, sondern lediglich einen Unfall.

Markus Blume (CSU), bayrischer Wissenschafts- und Kunstminister, meinte jüngst, dass man zwischen einem normalen Stau und einem widerrechtlichen Eingriff in den Straßenverkehr unterscheiden müsse. Letzteres sei bei der Letzten Generation der Fall, wodurch auch Leben gefährdet würden. Dazu hat Marie-Luise Kruse-Zierer eine klare Meinung. Wenn Bauern mit ihren Traktoren die ganze Autobahn fast lahmlegen, würden die Leute ein Stück weit mehr Verständnis aufbringen – zumindest in ihrer Wahrnehmung. Was sie in diesem Kontext betroffen macht, ist die enorm aggressive Welle, die den Klimaaktivisten der Letzten Generation entgegenschlägt.

„Und wenn man sich den tragischen Unfall mit der Radfahrerin anschaut – die Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation schauen ja sogar danach, dass die Person, die in der Mitte der Straße sitzt, sich nicht festklebt“, sagt Anselm Kick. Damit bezieht sich der Student auf den Tod einer Radfahrerin in Berlin, für den die Klimaaktivisten von Teilen der Politik, Medien und Bevölkerung verantwortlich gemacht werden. Die Radfahrerin wurde von einem Betonmischer erfasst, darunter eingeklemmt und dabei lebensgefährlich verletzt. Kurz nach dem Unfall machten Nachrichten die Runde, dass Rettungskräfte die Unfallstelle nicht rechtzeitig erreichen konnten, weil sie im Stau standen – einem Stau, den die Klima-Aktivisten verursacht hätten. Die Süddeutsche Zeitung vermeldete später jedoch, dass nach Einschätzungen der zuständigen Notärztin der Stau die Rettungsarbeiten gar nicht beeinträchtigt habe.

Problematisch sieht Mark Adolphs die Art, wie die Öffentlichkeit, die Politik und auch die Medien sich mit der Thematik auseinandersetzen. „Die Diskussion wird ja gerade unglaublich polarisiert geführt.“ Einerseits gäbe es viele, die Verständnis für die Klimaaktivisten und deren Aktionen zeigen. Andererseits könne man fast schon von einer Hetzkampagne gegen die Aktivisten sprechen. Dass der CSU-Politiker Alexander Dobrindt von Klima-RAF spricht, hält er für ein falsches Signal. Natürlich könne man über die Art der Proteste streiten. Letztlich gehe es aber immer nur um den Klimaschutz und das müsse im Vordergrund diskutiert werden. „Wir sind auf dem Weg, die Klimaziele von Paris meilenweit zu verfehlen.“ Der Tod der Radfahrerin in Berlin ist eine Tragödie – die Berichterstattung einiger Medien sieht Adolphs aber kritisch. „Das haben die Klimaaktivisten weder gewollt, noch sind sie dafür verantwortlich.“ Die Letzte Generation habe einen Stau produziert. Die Rettungsgasse hätten aber andere nicht frei gehalten.

Was ist der Sinn hinter den Angriffen auf Kunstwerke?

Die Symbolkraft hinter den Straßenblockaden kann man nachvollziehen: weniger Autos auf den Straßen, damit der CO2-Ausstoß gesenkt wird. Aber welchen Sinn haben Angriffe auf Kunstwerke?

„Bei den Aktionen mit den Gemälden hat sich die Letzte Generation immer für solche entschieden, die hinter Glas waren“, sagt Anselm Kick. Die Gemälde selbst kamen gar nicht zu Schaden. Mark Adolphs findet: Solche Aktionen haben zwar „den Effekt, dass Aufmerksamkeit erregt wird“ – er selbst ist aber der Meinung, dass dadurch so viel Widerstand und Ärger in der Bevölkerung hervorgerufen wurden, dass es möglicherweise eher ein Schuss nach hinten ist.

Dass der Protest ausgerechnet in Museen stattfindet, „ist in meinen Augen Quatsch“, sagt Dr. Anja Gerdemann, Leiterin der Galerie Stihl in Waiblingen. Sie persönlich hat kein Verständnis für solche Aktionen.

Armin Mößner, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion und Bürgermeister von Murrhardt, sagt dazu: „Die Bilder aus den Nachrichten machen uns betroffen. Wir werden in der Städtischen Kunstsammlung dazu übergehen, die Besucher zu bitten, dass sie am Eingang Jacken und Taschen ablegen.“

In einem Interview, das Lilly Schuber von der Letzten Generation T-Online gab, erklärte sie, dass es bei den Aktionen nicht darum gehe, der Kunst die Daseinsberechtigung abzusprechen. Vielmehr wolle man darauf aufmerksam machen, dass viele Menschen sich offenbar mehr Gedanken darüber machen, ob die Idylle auf der Leinwand zerstört wird, als über die Gefahr für die reale Schönheit der Welt.

Was kommt nach der Letzten Generation?

Nun sind ja Klima-Proteste keine Neuerscheinung. Nicht erst seit Fridays for Future wird auf den Klimawandel aufmerksam gemacht. Mit der Letzten Generation haben wir nun Menschen, die zwar gewaltfrei, aber deutlich radikaler agieren. Wenn sich jetzt wieder nichts tut, womit müssen wir rechnen? Mit einer noch radikaleren Form des Protests? Mit Gewalt?

„Die Letzte Generation ist kein Haufen von Chaoten, die keine Ahnung haben – das sind gut informierte, engagierte Leute, die in der langen Tradition des gewaltfreien zivilen Widerstandes stehen“, sagt Marie-Luise Kruse-Zierer. Die Aktivisten schulen sich, um Frust auszuhalten. Personen gegenüber sind sie immer gewaltfrei. Der Bewegung geht es darum, die Politik auf ein Problem hinzuweisen.

„Man muss dazu auch sagen, dass Protest immer etwas Unangenehmes ist“, sagt Anselm Kick. Wenn die Bahn streikt, regen sich die Leute am Bahnhof zwar auf. Aber niemand komme auf die Idee, den Lokführerinnen und Lokführern zu sagen, sie sollen für weniger Geld fahren. Das sei das gleiche Prinzip bei den Klimaaktivisten: „Die Menschen streiken und setzen sich eben dahin, wo es wehtut.“

Daran, dass sich die Letzte Generation radikalisieren könnte, glaubt keiner der anwesenden Klimaschützer. Ein Faktor dafür sei, dass die Protestierenden sich ganz bewusst zur Gewaltfreiheit bekennen, dass sehr viele Frauen bei der Bewegung sind, weswegen die Gefahr der Radikalisierung wahrscheinlich geringer sein könnte.

„Sie nehmen unglaublich viele persönliche Opfer in Kauf und richten im Rahmen eines demokratischen Prozesses einen Appell an die Exekutive: Werdet tätig!“, sagt Mark Adolphs. Den Aktivisten gehe es darum, Lebensgrundlagen zu schützen. Terrorismus sei genau das Gegenteil.

Was muss die Politik tun?

Die Politiker müssen mit der Letzten Generation sprechen, sagt Marie-Luise Kruse-Zierer. Momentan finde keine Kommunikation statt. Zudem müssten bürokratische Hürden verringert werden. „Ich denke, dass diese ganze Situation mit der Klimakatastrophe nicht in den behördlichen, bürokratischen Rahmen passt, der dem tatsächlichen Tempo der Klimakatastrophe nicht gewachsen ist.“ Eigentlich müsse alles viel schneller vorangetrieben werden, weil die Klimakatastrophe viel schneller voranschreitet.

Dass man mit Gesprächen etwas erreicht, bezweifelt Anselm Kick. Dem Studenten geht es nicht darum, dass man gar nicht miteinander spricht. „Allerdings sind wir in so einer kritischen Phase, in der Reden uns nicht weiterbringt“. Das, was tatsächlich etwas bringt, ist, konkrete Projekte durchzuführen.

Nach Ansicht von Mark Adolphs muss die Politik viel mehr Aufklärungsarbeit leisten. Vielen sei gar nicht bewusst, dass sich das Zeitfenster, in dem man das Klima noch retten könne, schließt. Dabei reiche es nicht aus, dass Waiblingen bis 2035 klimaneutral wird. Das Problem ist ein globales. Dementsprechend müssen alle miteinander zusammenarbeiten.

Wichtig sei auch, das Problem nicht zu verdrängen, zu verneinen oder kleinzureden. „Das, was Alexander Dobrindt da macht, nämlich mit polarisierenden Äußerungen die Aufmerksamkeit auf ein komplett anderes Thema zu lenken, ist falsch.“ Man greife die negative Stimmungslage, die gegen die Klimaaktivisten gemacht wird, auf und versuche, daraus politisches Kapital zu schlagen.

Wie unterscheidet sich Waiblingen Klimaneutral von der Letzten Generation?

Die Gruppe Waiblingen Klimaneutral verfolgt ein deutlich anderes Konzept als die Letzte Generation. Die Gruppe Waiblingen Klimaneutral macht viele Aktionen, Vorträge, Veranstaltungen und arbeitet in den Arbeitsgruppen mit der Stadtverwaltung zusammen, um gemeinsam zu erreichen, dass Waiblingen bis 2035 klimaneutral wird. Auf die Straße kleben, da sind sich Marie-Luise Kruse-Zierer, Anselm Kick und Mark Adolphs einig, würde sich niemand von ihnen. „Als Radfahrer“, sagt Anselm Kick und lacht, „werde ich sowieso jeden Tag von Autofahrern angeschrien. Das reicht mir.“