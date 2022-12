Letzte Generation: Warum Nora Nolle aus Schorndorf und ihr Vater sich festkleben

Nora Nolle aus Schorndorf und ihr Vater Jörg haben sich in Berlin auf der Straße festgeklebt: Sie gehören zur "Letzten Generation". Warum tun sie das, warum halten sie es für sinnvoll und notwendig? Hat die aufgeregte Debatte um eine verunglückte Radlerin sie ins Grübeln gebracht? Was sagen sie zum Vorwurf, sie seien die "Klima-RAF"? Ein Interview.

Offenlegung: Ich duze die beiden, weil ich sie seit langem kenne. Jörg, 67, war früher Kulturredakteur beim Zeitungsverlag Waiblingen und ein liebenswerter Kollege. Nora, 23, studiert Politik und Ethnologie in Halle/Saale.

Hallo Nora, hallo Jörg, mich hat es fast umgehauen, als ich neulich Fotos von euch im Mailfach hatte – ihr festgeklebt auf der Straße. Wie seid ihr bei der "Letzten Generation" gelandet?

Nora: Im September habe ich nach einem Erasmus-Semester in Athen zwischenzeitlich wieder in Schorndorf gewohnt und gehört, dass in der Manufaktur die "Letzte Generation" einen Vortrag hält. Schon vorher hatte ich viele Gespräche mit Jörg, dass es nicht auszuhalten ist, wie wir unsere Klimaziele verfehlen. Wir gingen zu dem Vortrag – ich kannte die "Letzte Generation" bis dahin nur aus den Nachrichten. Nach dem Abend haben wir nachgedacht, recherchiert und uns überzeugen lassen.

Was hat dich überzeugt?

Nora: Mir ist klar, dass das natürlich eine strittige Form der Aktion ist und sicher nicht so mehrheitsfähig wie Fridays-for-Future-Demos, bei denen ich als Schülerin mitgelaufen bin. Aber ich glaube, dass es nicht reicht, wenn man mit Plakaten durch die Stadt läuft – wobei das natürlich auch richtig ist, Fridays für Future hat viel für die Klimabewegung getan! Wir stehen mit all dem Schönen, was wir auf der Welt haben, und mit unserer Zukunft an Kipppunkten. Und leben hier ja noch in einer privilegierten Situation – die Klimakatastrophe spüren erst mal die Menschen im globalen Süden. Da möchte ich persönlich etwas geben. Zu einer konkreten Störung beitragen, um Druck auszuüben. Ich würde alles andere lieber machen, es ist kein Spaß, auf der Straße zu sitzen. Aber ich glaube, dass es diesen Druck einfach braucht.

Jörg: Wir sollten in dieser Sache keine Remstäler, Deutschen oder Europäer sein, sondern Weltbürger. Und der oberste Weltbürger, António Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, hat gesagt: Wir sind auf dem Highway Richtung Klimahölle und haben den Fuß weiter auf dem Gaspedal. Wir lesen das dauernd – aber verharren einfach in unserem Weiter-so.

Welche Reaktionen habt ihr geerntet, festgeklebt auf der Straße?

Nora: Das war sehr unterschiedlich. Man erfährt wahnsinnig viel Empörung: Menschen, die sich aufregen und das verbal, aber auch handgreiflich äußern, Leute, die auf einer persönlichen Ebene wüst werden. Bis zu einem gewissen Grad kann ich sie verstehen: die Frau, die ihr Kind zur Kita bringen muss, die Handwerker, die ihrer Arbeit nachgehen müssen.

Aber?

Nora: Es gibt auch Leute, die aktiv herkommen und sagen: „Wir finden das gut! Wir würden das selber nicht tun, wir können es nicht, aber wir sind dankbar dafür.“ Das stärkt einen. Aber was noch viel wichtiger ist: dass es wahnsinnig oft zu Gesprächen kommt. Erst wird man beschimpft, dann kommen andere Personen dazu und sagen: „Aber die haben doch einen Punkt!“ Das ist auch der Unterschied zu einem Demonstrationszug, bei dem niemand sich damit befassen muss: Der zieht vorbei und ist wieder weg. So entsteht ein Austausch.

Jörg: Wir werden angeschrien, wir werden als behindert, als verrückt bezeichnet, alles Mögliche. Aber es gab auch die Frau, die uns Kaffee brachte. Und die vielen Radfahrer in Berlin, die vorbeifuhren und den Daumen nach oben streckten.

Aber es gab in Berlin auch den Fall, als eine Radlerin verunglückte und die Frage aufkam, ob die "Letzte Generation" ein Rettungsfahrzeug behindert habe.

Nora: Der Unfall war schrecklich und hat bei uns große Verunsicherung und Trauer ausgelöst. Wir haben für solche Fälle Sicherheitsmaßnahmen: Wir lassen immer in der Mitte der Blockade eine Rettungsgasse – zwei bis drei Personen, die nicht kleben und schnell aufstehen können. Wenn ein Krankentransport naht, öffnen wir sofort die Rettungsgasse. Aber natürlich verursachen wir Staus – und damit ist ein Risiko verbunden, das wir tragen müssen.

Jörg: Mich hat dieser Vorfall schwer beschäftigt. Das ging so weit, dass ich persönlich mich derzeit nicht mehr selber anklebe, sondern eher als Supporter agiere. Eine Aussage eines Feuerwehrmanns in Berlin muss ich realisieren: Es gibt bei diesem Rettungsgassenmodell immer jemanden, der es nicht kapiert und quersteht. Aus dem Grunde ist es bei Stau keine letzte Versicherung, wenn wir von der "Letzten Generation" die Blockade schnell aufheben können. Nora: Ich habe mich danach erstmal gedanklich zurückgezogen und reflektiert. Ich war zunächst stark von der Medienreaktion beeinflusst: Minütlich kamen Nachrichten rein, extrem emotionalisiert ...

... Motto: „Die "Letzte Generation" hat einen Menschen auf dem Gewissen!“

Nora: Ich bin dann zu dem Ergebnis gekommen, dass ich weitermachen werde, weil ich einfach den Sinn und die Wichtigkeit dieses Protests sehe. Wir werden weiter darauf achten, dass zumindest von unserer Seite ein Fall, dass ein Rettungswagen nicht durchkommt, verhindert wird.

Man kann natürlich sagen: Jeden Tag gibt es Staus, weil hirnrissig viele Autos unterwegs sind, hakt es beim Bilden von Rettungsgassen, jeden Tag verunglücken Radler wegen der Rücksichtslosigkeit von Autofahrern und kranker Verkehrsführungen in total auf Vorfahrt fürs Auto fixierten Städten, aber das kratzt kaum jemanden – erst, wenn man Klimaschützern die Schuld geben kann, toben alle, das ist heuchlerisch. Nur: Wenn ihr so argumentieren würdet, klänge es schnell wie eine Ausrede. Ihr seid da in einer schwierigen Position.

Nora: Carla, eine von uns, hat das Argument angewendet direkt danach im Fernsehen und wurde dafür zerrissen. Drei Wochen später hat eine Zeit-Journalistin bei Anne Will dasselbe gesagt: dass nicht darüber gesprochen wird, wie oft Radfahrer/-innen sterben müssen. Es ist manchmal einfach eine Frage der Zeit.

Die anfängliche Behauptung, dass die "Letzte Generation" mit schuld sei am Unglück der Frau, ist dank genauerer Recherchen ja fragwürdig geworden ...

Nora: Laut der damals zuständigen Rettungssanitäterin haben wir den Einsatz nicht behindert. Die ersten Anschuldigungen waren erwiesenermaßen falsch.

... aber könntet ihr euch nicht trotzdem einfach woanders festkleben?

Jörg: Wir müssen auch über andere Demonstrationsformen nachdenken. Zum Beispiel ein Gebäude besetzen, das nicht mit Photovoltaik belegt ist. Gleichzeitig ist es schon wichtig, dass gerade im Verkehrsbereich weiter blockiert wird. Denn der Verkehrsminister ist es, der das Klimaschutzgesetz fortlaufend bricht, indem die festgelegten Klimaschutzziele wieder und wieder nicht eingehalten werden.

Nora: Wir haben zwei ganz klare Forderungen – Tempo 100 und Neun-Euro-Ticket. Sie stehen symbolisch dafür, wie schnell und einfach man was tun könnte fürs Klima. Für Tempo 100 gibt es sogar eine Mehrheit in der Gesellschaft. Nur die Regierung schafft es nicht, das umzusetzen. Natürlich sollte es damit nicht aufhören, es muss noch viel, viel mehr kommen – aber wenn diese beiden Forderungen umgesetzt werden, sind wir sofort von der Straße.

Viele sagen, ihr solltet vor den Bundestag ziehen und nicht den Verkehr stören.

Nora: Wir waren bei Verkehrsminister Volker Wissing - aber das erreicht nicht die gleiche Öffentlichkeitswirkung. Die "Letzte Generation" hat schon mehrfach Pipelines zugedreht und damit die systematischen Verursacher der Klimakrise adressiert – auch das bringt einfach nicht die gleiche mediale Aufmerksamkeit. Und wir haben schon öfters Habeck oder Lindner zu Gesprächen eingeladen – es ist niemand erschienen. Wir haben nicht das Gefühl, dass eine Bereitschaft vorhanden ist, im Sinne des Klimas zu handeln. Eher gibt es die Bereitschaft, uns zu kriminalisieren, uns als Verbrecher darzustellen, anstatt über die eigene Politik mal nachzudenken.

Aber Kartoffelbrei auf Gemälde – Jörg, du warst Kulturredakteur!

Jörg: Ich habe ungefähr 200 dieser jungen Menschen von der "Letzten Generation" kennengelernt. Sie kommen überwiegend aus bildungsbürgerlichen Haushalten. Sie würden niemals ernsthaft ein Kunstwerk schädigen. Außerdem hat schon Marcel Duchamps einen erweiterten Kunstbegriff entwickelt. Performances haben eine lange Tradition. Die Aktionen der "Letzten Generation" wirken auch als gezielte Störungen auf ein oft saturiertes Kunstpublikum, das sich einen schönen Schein erhält, aber in seinem Verhalten sicher nicht vorbildlich ist.

Nora: Man muss da einfach mal die Luft rauslassen: Am Ende sind es Glasscheiben, wo Kartoffelbrei dran ist. Es geht nicht darum, Kulturgüter zu zerstören! Es geht um ein Symbol: Wenn diese Regierung nichts ändert, wird die Welt, wie wir sie kennen, zugrundegehen. Vieles, was wichtig und schön ist, was unser Leben ausmacht, wird in Gefahr geraten, wenn wir nichts tun.

Und seid ihr nun die Klima-RAF?

Jörg: Ich zitiere Verfassungsschutzpräsident Haldenwang – die "Letzte Generation" signalisiere der Regierung: „Ihr habt so lange geschlafen, ihr müsst jetzt endlich was tun.“ Darin drücke sich aus, „wie sehr man dieses System eigentlich respektiert, wenn man die Funktionsträger zum Handeln auffordert“. Haldenwang glaubt nicht, „dass sich diese Gruppierung gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung richtet“.

Nora: Gewaltlosigkeit ist unser oberstes Gebot – darum geht es im ersten und letzten Satz bei jedem Vortrag. Gewaltlosigkeit wird intern gepredigt. Bevor man auf die Straße geht, absolviert man ein ausführliches Aktionstraining, in Rollenspielen wird durchgespielt, wie man sich nicht provozieren lässt: Wir werden nicht laut! Wir werden nicht handgreiflich! Wir sind gewaltlos!

Jörg, du warst nach einer Blockade in Berlin einen Tag in Polizeigewahrsam – wie war es in der Einzelzelle?

Jörg: Beim Training hatte man uns gesagt, zieht eine Hose an, die ohne Gürtel hält. Denn den muss man abgeben. Aber ich durfte ein Buch mitnehmen. Morgens gab es Tee mit Knäckebrot und Käsescheiben, mittags veganen Bratling mit Gemüse. Man hatte sich offenbar auf die Klientel eingestellt.

Wie fällt eure Zwischenbilanz aus nach drei Monaten?

Nora: Wie viel bringt es? Wie sinnvoll ist es? Gibt es andere Protestformen? Ich spreche darüber mit Freundinnen, das beschäftigt mich jeden Tag. Auch nach Aktionen auf der Straße reflektieren wir jedes Mal: Wie habe ich mich verhalten? Hätte ich mich anders verhalten können? Aber immer wieder komme ich zu dem Befund, dass diese Aktionsform momentan das Sinnvollste und Effektivste ist, um auf die Regierung Druck auszuüben und die Beschäftigung mit Klimafragen anzustoßen.

Noch ein Vorwurfsklassiker zum Schluss, Nora: Die jungen Leute predigen Verzicht und fliegen selber in Urlaub.

Nora: Ich versuche, mich in meinem Verhalten streng jeden Tag daran zu erinnern, dass man privat viel fürs Klima tun kann, fahre viel Fahrrad, ernähre mich vegetarisch, bin seit vier Jahren nicht geflogen, zum Semester in Athen in drei Tagen mit Zug und Fähre angereist, anstatt drei Stunden zu fliegen – aber ich muss klar sagen: Die Last darf nicht allein auf den Individuen liegen, es muss große systemische Veränderungen geben, Politik muss so gestaltet werden, dass es sich eher lohnt, sich klimafreundlich zu verhalten. Ich bin in einer privilegierten Situation: Ich kann es mir leisten, statt für 30 Euro mit Ryan-Air für 300 mit Zug und Fähre nach Athen zu reisen. Für viele ist das einfach nicht machbar.

Und was hast du für ein Auto?

Nora: Gar keines.