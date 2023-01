Lichtverschmutzung im Kreis stark angestiegen: Folgen sind besorgniserregend

Wer nachts zum Himmel hinaufschaut, wird oft enttäuscht. Immer weniger Sterne sind am Himmel zu sehen. Grund dafür ist die Lichtverschmutzung durch die dauerhafte Beleuchtung an vielen Orten. Doch diese hat nicht nur zur Folge, dass wir immer weniger Sterne sehen können, auch unsere Gesundheit, sowie die Tier- und Pflanzenwelt sind davon betroffen.

Das Problem der Lichtverschmutzung entstand schon im 19. Jahrhundert im Zuge der Industrialisierung. „Vor allem in den letzten 20 Jahren hat sich die Lage aber dramatisch verschlechtert“, erklärt Prof. Dr. Hans-Ulrich Keller, der im Planetarium Stuttgart und der Sternwarte Welzheim arbeitet. In Europa nimmt die Himmelshelligkeit jährlich um 6,5 Prozent zu. Laut ARD-Alpha hat fast die Hälfte aller unter 30-Jährigen die Milchstraße noch nie gesehen. Auch der Rems-Murr-Kreis ist durch die vielen großen Städte in der Umgebung stark von der Lichtverschmutzung betroffen. Doch wie kommt es überhaupt dazu?

LEDs, Werbung und Gartenlichter: Es gibt viele Gründe für die Verschmutzung

Die mittlerweile sehr beliebten LED-Lampen tragen einen wesentlichen Teil zur Problematik bei. Sie leuchten viel heller als andere Lampen, weil in ihnen mehr blaues Licht enthalten ist. Da viele Straßenlampen mit LEDs ausgestattet werden, wird die Nacht also noch heller, als sie mit den ursprünglichen Lampen schon war. Dabei seien Straßenlampen oft unnötig, meint Keller. „In Nebenstraßen gehen nur wenige Menschen nachts spazieren. Da reicht es aus, wenn die Laterne mit einem Bewegungsmelder ausgestattet ist, der nur angeht, wenn jemand vorbeiläuft.“

Auch die ständige Beleuchtung von Industrieflächen und Werbung sind ein Problem. Nachts, wenn die Fabriken geschlossen sind, ist das Licht unnötig, und kaum jemand schaut sich um diese Uhrzeit Werbung an.

Auch auf privaten Grundstücken sieht es oft nicht besser aus: Viele Menschen beleuchten ihr Haus oder den Garten die ganze Nacht über. Neben der Lichtverschmutzung und den Stromkosten kann das noch zu einem weiteren Problem führen – Keller erklärt den Zusammenhang zwischen beleuchteten Häusern und Einbrüchen: „Einbrecher können besser erkennen, wie das Haus aussieht, an welcher Stelle sie gut einbrechen können und wo Fluchtwege sind.“

Die Lichtverschmutzung hat verschiedene Auswirkungen. Zunächst sind Sterne immer schlechter mit dem bloßen Auge zu sehen. „Heute kann man froh sein, wenn man einen Stern vierter Größe erkennen kann, manchmal sogar nur dritter Größe“, erzählt Keller. Die Einheiten stehen für die Helligkeit der einzelnen Sterne. Je niedriger die Sterngröße ist, desto heller ist der Stern.

Viele Lebewesen werden durch die Lichtverschmutzung geschädigt

Auch die Gesundheit der Menschen ist durch die zunehmende Lichtverschmutzung in Gefahr. Das Schlafhormon Melatonin wird nur in der Dunkelheit produziert. Helles Licht, etwa das von Handys und Fernsehern, aber auch Licht von draußen, das durch das Fenster hineinscheint, hemmt die Produktion des Hormons. So schläft der Betroffene schlechter ein.

Das kann auf Dauer zu Schlafstörungen oder Burn-outs führen. Langfristig erhöht eine verringerte Melatonin-Ausschüttung das Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Unter den helleren Nächten leiden nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und Pflanzen. Zugvögel beispielsweise richten sich beim Fliegen nachts nach den Sternen. Durch die künstlichen Lichter verlieren sie die Orientierung. Infolgedessen krachen sie gegen Gebäude oder fliegen lange Umwege zu ihrem Ziel. Frisch geschlüpfte Meeresschildkröten haben ein ähnliches Problem. Um ins Meer zu gelangen, orientieren sie sich an den Sternen. Die hellen Lichter am Strand verwirren sie. Die Tiere kriechen dann weiter ins Landesinnere, da sie dort das Meer vermuten.

Bei Bäumen, die in der Nähe von hellen Lichtern stehen, kann beobachtet werden, dass sie ihre Blätter später abwerfen als andere. Bäume richten sich nach der Länge der Tage. Im Herbst, wenn es früher dunkel wird, müssten sie ihre Blätter abwerfen – künstliches Licht hemmt diesen Prozess.

„Earth Night“ - weltweite Aktion gegen Lichtverschmutzung

Dass wir nicht komplett auf Lichter in der Nacht verzichten können, ist klar. Ein bisschen kann aber jeder tun, um die Lichtverschmutzung in Grenzen zu halten. Beleuchtung, die keinen Zweck hat, sollte nachts besser ausgeschaltet werden. Auch Bewegungsmelder vor der Haustüre, die jedes Mal angehen, wenn jemand vorbeiläuft, seien unnötig, so Keller. Jeder kenne den Weg zur Haustüre.

Beim Kauf von neuen Lichtern ist es besser, sich für gelb-orange-farbenes Licht als hellweißes zu entscheiden. Außerdem sagt eine niedrige Kelvinzahl aus, welches Licht wärmer, also gelblicher ist.

Eine weltweite Aktion gegen Lichtverschmutzung ist die „Earth Night“. Sie findet dieses Jahr am 15. September statt. Dann wird ab 22 Uhr das Licht für die ganze Nacht ausgeschaltet. „Das bringt zwar auf Dauer nicht viel“, findet Keller – es „schafft aber definitiv ein Bewusstsein“.