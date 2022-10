Lokaljournalistenpreisträger Alexander Roth: „Wir können etwas bewirken“

Alles nur Idioten: Donald Trump lässt kein gutes Haar an den Enthüllern des Watergate-Skandals, was nun wirklich nicht verwundert. Eine der vielen Geschichten, die sich um den amerikanischen Polit-Krimi namens Watergate-Affäre ranken, liest sich so: Zwei Reporter der Washington Post brachten in den 70er Jahren Präsident Richard Nixon zu Fall. Die beiden steckten ihre Nasen einfach viel zu tief in Dinge, die, wäre es nach Nixon gegangen, niemand hätte je erfahren sollen.

Gut, man kann die Washington Post nicht mit einer Lokalredaktion vergleichen. Der Watergate-Skandal schlug weltweit Wellen. Doch geht’s im Großen wie im Kleineren im Grunde um dasselbe: Es braucht Menschen, die graben. Die Archive aufspüren, Datenbanken durchforsten, tief eintauchen in Informationskanäle von Leuten, die alles Mögliche wollen, nur keine naseweisen Journalisten in ihren Reihen.

Trotz Drohungen und Anfeindungen am Ball geblieben

Alexander Roth vom Zeitungsverlag Waiblingen ist jetzt,für seine tiefgründigen Recherchen, seine hartnäckige Berichterstattung über die Querdenker-Szene im Rems-Murr-Kreis und in der Region Stuttgart, fürs Offenlegen der Zusammenhänge zwischen Querdenker- und rechter Szene mit dem Deutschen Lokaljournalistenpreis ausgezeichnet worden. Bei solchen Anlässen rückt normalerweise keine Polizei an, doch dieses Mal war’s anders: Der stellvertretende Leiter der ZVW-Online-Redaktion hatte es während all der Zeit mit derart üblen Drohungen und Anfeindungen zu tun, dass Polizisten am Montagabend vor dem Kärcher-Auditorium in Winnenden wachten, während man drinnen die Preise vergab.

Vor und nach der offiziellen Preisverleihung drehten sich nicht wenige Gespräche um dieses eine entscheidende Thema: Wie schafft man das, nachhaltig lokale Inhalte zu platzieren in einer Welt, die Snapchat und Tiktok und Instagram huldigt und in der ein Milliardär namens Elon Musk ein höchst einflussreiches Portal wie Twitter zu übernehmen wünscht, weil er’s kann?

Jana Klameth, erfahrene Journalistin und Sprecherin der Lokaljournalistenpreis-Jury, ist es um die Sache selbst nicht bang: Menschen wollen wissen, was um sie herum geschieht und ganz besonders, welche Folgen das hat für sie selbst, für ihren Alltag.

„Eine supersimple Lösung wird es nicht geben“, sagt Alexander Roth mit Blick auf sinkende Auflagen: Man muss auf verschiedene Kanäle setzen, den Spagat managen zwischen der tagtäglichen Produktion einer auf Papier gedruckten Zeitung und digitalen Ausspiel-Kanälen. Lokalberichterstattung muss fühlbar machen, weshalb ein Thema Relevanz hat.

Lokale Berichterstattung „kann wirklich etwas bewirken“

Die hohe Relevanz seiner Themen hat dem 32-Jährigen jetzt bei der Preisverleihung den ersten Platz beschert. Was ihn abgesehen von der Rückendeckung seitens des Verlags und der Chefredaktion am meisten stärke, sei das wertschätzende Feedback aus der Bürgerschaft und das Wissen, „dass wir wirklich etwas bewirken können“, so Roth am Rande der Veranstaltung.

Die Gesellschaft hat es mit Blick auf die Querdenker-Szene mit einer „radikalen Ich-Bewegung“ zu tun, sagte ZVW-Redaktionsleiter Frank Nipkau bei der Preisverleihung. Er sprach von einer „Verrohung der politischen Sprache“, die bereits vor Jahren im Zuge der Debatten um Stuttgart 21 zutage getreten sei.

Das Internet hat dem Mediensystem zwar eine „revolutionäre Veränderung der Rahmenbedingungen“ beschert, so Norbert Lammert, ehemals Bundestagspräsident, jetzt Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung, die den Deutschen Lokaljournalistenpreis vergibt. Was inmitten des Wandels geblieben ist, war bei der Preisverleihung deutlich zu spüren: die Liebe der Journalistinnen und Journalisten zu ihrem Beruf.

„Sei ein Fragensteller und kein Antwortgeber“: Diese Worte bezeichnete Dieter Golombek einmal als einen seiner Leitsätze. Der frühere Referatsleiter bei der Bundeszentrale für politische Bildung hat den Deutschen Lokaljournalistenpreis zu dem gemacht, was er ist.

Mit dem Rennrad einen Essenskurier begleitet

Die Redaktionen und alle weiteren Beteiligten machen jeden Tag ihre Zeitung zu dem, was sie ist. Hin und wieder mögen sie sich fühlen wie Nina Breher vom Tagesspiegel, die mit ihrem Rennrad einen Essenskurier in Berlin begleitete und dabei gehörig aus der Puste geriet: Der Fahrradkurier sauste mit dieser typischen Essensbox auf dem Rücken derart rasant durch Berlin, dass Nina Breher Mühe hatte, ihm zu folgen. Für ihre Reportage über den „Würfelspieler“ erhielt die 31-Jährige den Volontärspreis.

Mittlerweile hat Nina Breher einen Redakteursvertrag unterschrieben, obgleich weder sie noch sonst jemand absehen kann, wie der digitale Wandel die Branche künftig weiter verändern wird. Eine Zeitung kann nur ihren Nutzen als Basis für Meinungsbildung entfalten, wenn sie auch gelesen wird, sagte die Waiblinger CDU-Bundestagsabgeordnete Christina Stumpp in ihrem Grußwort – und gelesen wird eine Zeitung, wenn sie gut ist. Jury-Sprecherin Jana Klameth würde jedenfalls „die These wagen, dass die Qualität der Zeitungen in den letzten Jahren stark gestiegen ist“.

Nina Brehers Geschichte über den rasenden Essenskurier wirkt unterdessen wie ein Symbol. Der Fahrer kämpft gegen die Uhr und gegen den zermürbenden Verkehr, liebt dennoch, was er tut – und wünscht sich eins: Anerkennung. Und Respekt.