Mörderische 9mm-Pistolen: Erlaubt! Wann lernen wir aus Hamburg und Winnenden?

Ob nach dem Amoklauf 2009 in Winnenden oder nun nach der Bluttat von Hamburg: Jedes Mal kocht die Debatte übers Waffenrecht hoch. Eine entscheidende Frage aber bleibt wieder und wieder und wieder unbeantwortet: Warum sind großkalibrige Waffen mit hoher Schusskapazität, gezielt entwickelt für den polizeilichen Ernstfall oder militärische Spezialoperationen, immer noch für den privaten Sportgebrauch erlaubt?

Die Pistole P 30 von Heckler & Koch ist, so heißt es auf Wikipedia, „eine speziell für die Polizei konzipierte Selbstladepistole“, zum Einsatz komme sie unter anderem auch beim Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr: eine 9mm-Waffe – Experten reden da von Großkaliber –, mit der man 15 Schuss abgeben kann, ohne nachzuladen. Seine Webseite zu dieser Waffe aber überschreibt der Hersteller mit dem Slogan: „Die beste Technik – Heckler & Koch für Jagd und Sport“.

Jagd und Sport. Mit einer legalen P 30 erschoss am 9. März 2023 der Sportschütze Philipp F. in Hamburg sechs Erwachsene und sich selbst; das achte Opfer: ein ungeborenes Kind im Mutterleib. Der Mörder gab etwa 130 Schüsse ab, er musste dafür nur achtmal nachladen – warum gilt so eine Waffe, die für Militär und Polizei maßgeschneidert ist, als Sportgerät?

Eine 9mm-Pistole, Unmengen von Schüssen: All das erinnert niederschmetternd an den 11. März 2009. Auch Tim K. benutzte eine für den Sport zugelassene 9mm-Pistole, die Beretta seines Vaters, um 15 Menschen und sich selbst zu töten. Haben wir denn gar nichts daraus gelernt?

Nach dem Winnender Amoklauf ist einiges geschehen - nur das Entscheidende nicht

Am 21. März 2009 veröffentlichten die Familien Kleisch, Marx, Minasenko, Nalepa, Schober und Schweitzer, Eltern erschossener Kinder von Winnenden, einen offenen Brief auf der Titelseite unserer Zeitung. Sie formulierten darin Wünsche für ein besseres Waffenrecht. „Wir wollen“, schrieben sie unter anderem, „dass der Zugang junger Menschen zu Waffen eingeschränkt wird. Die derzeitige gesetzliche Regelung ermöglicht die Ausbildung an einer großkalibrigen Pistole bereits ab dem 14. Lebensjahr.“ Und: Ein Verstoß gegen die Aufbewahrungsvorschriften für Waffen dürfe nicht nur als „Ordnungswidrigkeit“ behandelt und damit „wie ein Kavaliersdelikt betrachtet“ werden.

Tatsächlich wurde nach dem Amoklauf das Mindestalter für das Training mit Großkalibern auf 18 Jahre angehoben: gut! Und schlampige Waffenaufbewahrung ist keine Ordnungswidrigkeit mehr, sondern eine Straftat, auf die bis zu drei Jahre Haft stehen: sinnvoll! Geändert hat sich also durchaus etwas.

Nur das Entscheidende nicht. „Grundsätzlich“, schrieben damals nämlich die Winnender Eltern, „muss die Frage erlaubt sein, ob der Schießsport nicht gänzlich auf großkalibrige Waffen verzichten kann.“ Denn „bis heute sind die olympischen Wettkämpfe auf Luftdruck- und Kleinkaliberwaffen beschränkt“. Müsste nicht wenigstens „die Schusskapazität verringert werden“? Bei der Jagd „sind die Magazine der automatischen Waffen auf maximal zwei Schuss begrenzt. Warum nicht auch beim Sport?“

Hochrangige Kriminalisten warnten vergeblich

Im Rückblick ist der Brief bewundernswert besonnen formuliert. Denn die Frage, ob großkalibrige Waffen mit vielen Schüssen im Sport sein müssen, ist gewiss nicht nur erlaubt – sie drängt sich mit Macht auf. Beantwortet hat die deutsche Politik sie bis heute nicht.

Bereits im April 2009 erklärte Klaus Jansen, Vorsitzender des Bundes deutscher Kriminalbeamter, im Interview mit unserer Zeitung: Der Amoklauf von Winnenden biete einen Anlass, „den Schießsport wieder auf den Schießsport zurückzuschneiden und nur die Waffen zuzulassen, die bei den großen internationalen Wettbewerben wie Olympischen Spielen zum Einsatz kommen“. Und Jansens Stellvertreter Bernd Carstensen ergänzte 2010 bei einer Veranstaltung in Remshalden: Großkaliber-Kurzwaffen sollten für privaten Besitz und private Nutzung verboten werden, sie seien nicht für den Sport entwickelt worden, sondern für militärische und polizeiliche Zwecke.

Die Worte verhallten. Beinahe möchte man sagen: Geschehen ist nichts. Aber das wäre grundfalsch. Geschehen ist vieles, viel zu vieles.

300 Sportwaffen-Todesopfer in Deutschland seit 1990

Seit dem Winnender Schulmassaker wurden in Deutschland mehr als 130 weitere Menschen mit Waffen von Sportschützen erschossen. Und Winnenden war ja nicht der Anfang: Schon von 1990 bis 2011 wurden in der Bundesrepublik rund 170 Menschen mit legalen Sportwaffen umgebracht. All diese Fälle, von Rostock bis Reichenhall, Bremerhaven bis Lörrach, Erfurt bis Winnenden, Hamburg bis Stuttgart, hat der Journalist Roman Grafe, Gründer der Initiative „Keine Mordwaffen als Sportwaffen“, penibel dokumentiert.

Ein Sport-Verbot für die P 30 & Co. würde nicht die Gewalt aus der Welt schaffen, klar. Morde sind immer möglich: mit Autos, Küchenmessern, bloßen Händen; mit illegal erworbenen Schusswaffen. Aber: Leicht zugängliche Legalwaffen mit hoher Feuerkraft erleichtern das Morden ungemein.

Und es wäre leicht, auf sie zu verzichten: Man bräuchte, hat Grafe einmal geschrieben, einfach nur „weniger gefährliche Druckluftwaffen zu verwenden oder Lasergeräte“. Die Sportler könnten weiterhin „Konzentration und Entspannung“ schulen, „Kameradschaftsgeist und Spaß“ genießen, selbst Knall und Rückstoß ließen sich technisch simulieren.

Bloß nichts verbieten! Die Debatte verläuft ritualisiert

Nun also diskutiert die Politik wieder. Innenministerin Nancy Faeser will, dass jeder, der eine Waffenerlaubnis beantragt, künftig ein psychologisches Gutachten vorlegen muss: einleuchtend! Aber reicht das? Damit niemand auf falsche Gedanken kommt, hat Wolfgang Kubicki, FDP, zur Sicherheit schon mal erklärt: „Jetzt alles verbieten zu wollen, verbietet sich.“

Prognose: Die Debatte wird auch diesmal wieder zu ein paar mehr oder weniger kosmetischen Änderungen am Waffengesetz führen; und danach versanden. Bis zum nächsten Massaker.