Müllabfuhr vor Ostern: Termine verschieben sich wegen der Feiertage

Wegen der Osterfeiertage müssen einige Abfuhrtermine für Restmüll-, Bio- und Verpackungsmüll-Tonnen verschoben werden. Daran erinnert die Abfallwirtschaft Rems-Murr. Weil an den Feiertagen der Müll nicht abgeholt wird, wurden Entsorgungstermine in einigen Gebieten vorverlegt. Der Blick in den Entsorgungskalender lohnt sich, um den richtigen Termin nicht zu verpassen.

Abfall-App erinnert an die Abfuhrtermine

Die aktuellen Abfuhrtermine für den Rems-Murr-Kreis findet man auch in der kostenlosen App "Abfall-App Rems-Murr" der Abfallwirtschaft. Nutzer können hier nicht nur in den aktuellen Abfallkalender schauen. Es ist auch möglich, sich Erinnerungen für die eigenen Mülltonnen einzurichten.

Änderungen bei Öffnungszeiten der Grüngutplätze

Die vier Entsorgungszentren im Kreis sind am Ostersamstag regulär von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Änderungen gibt es jedoch bei den Grüngutplätzen. Die Plätze in Haubersbronn und Weiler sind wie üblich von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Alle anderen Grüngutplätze bleiben geschlossen.