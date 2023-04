Mafia in Fellbach: Pizza-Pate Mario L., Oettingers Ex-Freund, hat Hausarrest

Dies ist „Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirtes Mario L.“, aber „unglaublich“ ist ein zu schales Wort – wer diese Story um den mutmaßlichen kalabrischen Star-Mafioso hört, schlackert mit den Ohren: Zu berichten ist von farbsatten Details aus dem Leben eines Mannes, der auch im Rems-Murr-Kreis legendären Ruf genoss. Was macht er eigentlich derzeit? Dazu gibt es spektakuläre Enthüllungen ...

Mario L. und der SWR-Podcast "Mafialand"

In der Alten Kelter Fellbach veranstaltete er rauschende kalabrische Feste, zu seinem Pizzerien-Imperium gehörte eine Gaststätte in Winnenden – im Januar 2018 aber wurde Mario L. in Italien verhaftet und 2019 zu zehn Jahren und acht Monaten verdonnert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Bestätigung der dritten Instanz steht aus; die Vorwürfe – Erpressung und Mitgliedschaft in einer mafiösen Organisation – hat er immer abgestritten.

Die Reporterinnen Helena Piontek und Birgit Tanner erzählen seine Geschichte nun in dem für den SWR produzierten Podcast „Mafialand“ - acht Folgen zu je etwa 40 Minuten - so süffig und detailstark, dass man beim Anhören abwechselnd ungläubig lacht und fassungslos schaudert.

Piontek/Tanner nennen ihr Format „Roadcast“; sie inszenieren ihre Recherchen als Reisebericht, unterwegs von Fellbach bis Kalabrien. Die beiden schlagen bisweilen einen harmlosen Plauderton an, fast klingen sie arglos – bis einem dämmert: Die haben's faustdick hinter den Ohren. Was sie beim immerfreundlichen Zuhören aus Experten, Ermittlern, Weggefährten von Mario L. herauskitzeln, verfugt sich zum investigativen Meisterstück.

Wahrheit eins: Mario L., ein Fall fürs Bundesverdienstkreuz?

Mario, ein Mafioso? Pah! Allenfalls zwei Schwächen könne Interpol ihm vorwerfen; erstens die „für Frauen“; zweitens, dass er zu gutmütig ist und immer „allen hilft, egal, ob gut, böse, hübsch oder hässlich“. Ansonsten? „Absolut unschuldig“. Dies erzählt den Reporterinnen eine Frau um die 60 in Mario L's kalabrischem Geburtsort Mandatoriccio ins Mikrofon. Die Dame entpuppt sich: als jüngere Schwester des großen Mannes. Wenn sie schwärmt, nimmt das Bild eines epochalen Wohltäters Gestalt an, man möchte ihm vor Rührung das Bundesverdienstkreuz umhängen.

Mario habe das erste italienische Restaurant in Deutschland eröffnet, habe „den Deutschen überhaupt erst gezeigt, was Spaghetti sind“. Der junge Mariuzzo sei unermüdlich zwischen Stuttgart und der alten Heimat gependelt, bei jeder Fahrt gen Norden den Wagen mit Kräutern, Salami und Schinken bepackt. Für die kalten deutschen Winter habe seine Mama ihm dicke Wollpullis gestrickt – und „als die kaputtgingen, hat er eine ganze Woche geweint, weil er nichts mehr zum Anziehen hatte.“

Es gibt viele solcher Geschichten. Ein Mann namens Carlo, früher Kellner bei Mario L., erzählt, der Chef habe „ohne Pause“ geackert, sieben Tage die Woche – um fünf im Morgengrauen ging er einkaufen, nachts stand er bis zwei Uhr in seinem Restaurant, immer „lustig und volle Pulle“.

Wahrheit zwei: Mario L., ein Fall für die Mafia-Champions-League?

Ist das die Wahrheit über Mario L.? Er hier sieht es etwas anders: Oberstaatsanwalt Nicola Gratteri ist Italiens berühmtester Mafia-Ermittler, wenn er aus dem Haus geht, schwebt über seinem Kopf ein Helikopter mit Personenschützern. Mario L., sagt Gratteri, sei „der Kopf“ der Ndrangheta, der kalabrischen Mafia, „in Deutschland“ gewesen, habe für die Organisation „das illegale Geschäftsmodell für Deutschland entwickelt“. Der Verdacht: Wurden hier kriminelle Gelder gewaschen, in Immobilien und Gaststätten investiert? Als Mafioso habe Mario L., glaubt ein anderer Ermittler, „Champions-League“ gespielt. In Akten ist von 146 Lokalen die Rede, die Mario L. kontrolliert haben soll, wenngleich offiziell meist andere als Inhaber firmierten.

Das „da Mario“ in Weilimdorf aber war sein Stammhaus. Hier bewirtete er selber. In den frühen 90er-Jahren gaben sich VfB-Stars die Klinke in die Hand, auch Ministerpräsident Lothar Späth, CDU, ließ es sich schmecken. Und einer war Stammgast: der damalige CDU-Landtagsfraktionschef Günther Oettinger. Kellner Carlo erzählt, er habe nachts, wenn Oettinger „ein bisschen getrunken“ habe, den Freund des Chefs öfter nach Hause chauffiert.

Günther Oettinger sagte: „Der Mario ist einer meiner besten Freunde“

Die Reporterinnen haben eine Filmaufnahme aus dem Jahr 1992 ausgegraben: Sommerfest der CDU-Landtagsfraktion; Hunderte von Wichtigen und Wichtigtuern; dazwischen, mit feschem Oberlippenbart, nach allen Seiten grüßend und lachend, in blütenweißer Kochuniform: Mario L.

Und Günther Oettinger sagt: „Der Mario ist einer meiner besten Freunde.“ Die CDU esse quasi auf seine Rechnung, „wir zahlen ihm nur das Material“, die ganze Arbeit leiste er „völlig kostenfrei“. Dabei waberte da der Mafia-Verdacht schon. Es gab Gerüchte, es gab polizeiliche Abhöraktionen.

Mario L., argumentiert der Podcast plausibel, dürfte Oettinger als „Türöffner“ genutzt haben: Über den gut vernetzten Freund, den kommenden ersten Mann der CDU im Ländle, bekam der Wirt interessante Leute ins Lokal, konnte Kontakte knüpfen, Beziehungen pflegen zu Behördenvertretern und Gemeinderäten, dürfte zu fortgeschrittener Stunde beim launigen Gespräch Wind von Bauprojekten bekommen haben, in die sich investieren ließe. Nebenbei mehrte Mario L., wenn er sich so im Glanz des Politikers sonnte, gewiss seinen Ruhm in der kalabrischen Community: Schaut hin, wenn der an solchen Drähten ziehen kann, sollte man es sich nicht mit ihm verderben.

Mario L. im Hausarrest: Wäsche bügeln gegen die Langeweile

Und heute? Sitzt er ein. Gewissermaßen. Wobei: Das Wort „Haft“ trifft es nicht ganz.

Zunächst brummte er in einem Gefängnis auf Sardinien; mit Meerblick, wie es heißt. Derzeit aber steht er nur unter Hausarrest, wohnt daheim in Kalabrien, empfängt Besuche. Kellner Carlo war „ein paarmal“ dort, die beiden chatten miteinander. Manchmal schickt Mario einen digitalen Morgengruß – Bildchen und Emojis, Regenbogen, Teddybär, Herzchen. Die Langeweile vertreibe Mario L. sich mit Wäschebügeln.

Einer aber hat den Kontakt längst abgebrochen. Als die Medien in den 1990er-Jahren den Mafia-Verdacht breit zu diskutieren begannen, erklärte Günther Oettinger schmallippig: „Mario L. ist kein enger Freund von mir.“