Es ist ein Erpel, der da am Schwaikheimer Ententeich das Herz erfreut. Er ist entzückend: klein und rundlich, mit einem wunderbar bunten Gefieder, einer bezaubernden Federhaube und keck nach oben geschwungenen Flügelfedern. Er ist ein Exot: Die Art heißt „Mandarinente“, die ursprüngliche Heimat ist das nordöstliche China. Im Rems-Murr-Kreis ist der Erpel was ganz Besonderes. Es gibt hier höchstens eine Handvoll dieser Schönheiten in Freiheit.

Mandarinenten sind keine Gefahr, auch