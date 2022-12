Medikamentenmangel im Rems-Murr-Kreis: Ist Abgelaufenes zur Not okay?

Der Präsident der Bundesärztekammer hat mächtig Prügel bekommen. Angesichts des großen Medikamentenmangels rief er dazu auf, sich auf „so was wie Flohmärkte(n)“ nachbarschaftlich auszuhelfen. Und auch Arzneimittel, deren Ablaufdatum überschritten sei, kämen dafür infrage. Das, so die einhellige Reaktion darauf, ist wohl indiskutabel. Aber warum eigentlich? Was wäre so schlimm daran, abgelaufene Arzneimittel zu nehmen? Und wie ist die Situation im Rems-Murr-Kreis?

Ein lebenswichtiges Medikament: Seit August nicht mehr zu bekommen

Seit 36 Jahren braucht die Schwaikheimerin ein Medikament. Täglich mehrfach. Ihre Leber arbeitet nicht, wie sie soll. Es ist eine sehr seltene Stoffwechselerkrankung. Ererbt. Der Bruder leidet auch darunter, muss ganz genauso behandelt werden. Die Medikamente aber waren nicht mehr zu haben. Seit August bekommt die Apotheke die Tabletten nicht.

Die Schwaikheimerin hatte zum Glück zwei Päckchen auf Vorrat. Die Tabletten des Bruders allerdings waren aufgebraucht. Klar, dass die Schwester dann ein Päckchen weitergab. Doch damit schrumpfte auch bei ihr die Zeitspanne, in der sie noch versorgt war. „Erst hieß es Ende September, dann Ende November“, sagt sie. Jetzt, Ende Dezember, ist das Medikament immer noch nicht lieferbar. Ihre Ärztin überlegte schon, die Therapie umzustellen. Es gibt eine Alternative. Doch diese alternative Behandlung ist viel komplizierter und die Umstellung wäre schwierig. „Das ist das Letzte, was man will“, sagt die Schwaikheimerin.

Zwischenzeitlich hatte ihr Bruder die Tabletten über seine Apotheke aus Frankreich bekommen. Zum Glück in üppiger Anzahl. Denn jetzt waren auch ihre Tabletten weg. Und Frankreich hatte plötzlich einen Exportstopp verhängt. Jetzt musste der Bruder teilen. Bis Februar sind die beiden noch versorgt. Wenn sich bis dahin nichts tut, wird’s schwierig.

Vom banalen Fiebersaft bis zur Tablette für seltene Erkrankungen – überall Mangel

Was die Schwaikheimerin und ihr Bruder augenblicklich erleben, ist beispielhaft für das, was sich aktuell in vielen Familien, in vielen Apotheken abspielt: Menschen brauchen dringend ein Medikament und können nicht versorgt werden. Und es betrifft sowohl die ganz banalen Fiebersäfte für kleine Kinder wie auch Medikamente, die nur wenige Menschen mit sehr seltenen Erkrankungen brauchen.

Die Geschwister haben, indem sie sich gegenseitig aushelfen, genau das gemacht, was Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer, Mitte Dezember dem Berliner Tagesspiegel sagte: Man müsse „vorrätige Arznei an Kranke abgeben“. Die Geschwister sind insofern in einer Sondersituation, als beide ganz genau wissen, dass das Medikament, das sie weitergegeben haben, genau das richtige und auch in der richtigen Dosierung ist. Dennoch können, wenn sich an der Versorgungslage nichts ändert, beide in die schreckliche Situation geraten, vor der die Waiblinger Kinderärztin Dr. Annette Weimann eindringlich warnt. „Himmel“, schreibt sie, „stellen Sie sich vor, Sie leihen sich ein Fiebermittel“. Und dann werde ein Kind in der Familie, die den Fiebersaft hergegeben hat, auch krank und hat nichts mehr. Und die ausleihende Familie könne nichts zurückgeben – ein Drama.

Der Sprecher der Kreisärzteschaft, Dr. Karl-Michael Hess aus Schorndorf, führt noch einen anderen Grund an, weshalb er nichts vom nachbarschaftlichen Aushelfen hält: Er warnt vor Verwechslungen. „Viele Menschen haben schon Schwierigkeiten, die Namen auszusprechen!“

Das falsche Medikament kann, im schlimmsten Fall, großen Schaden anrichten. Im letztlich auch völlig unerwünschten Fall hilft es nicht oder nicht ausreichend. Tatsächlich aber stecken Ärzte gerade in einer so dramatischen Notlage, dass sie mit genau solchen Fällen arbeiten müssen.

Annette Weimann kann ihre kleinen Patientinnen und Patienten zurzeit nicht nur nicht mit fiebersenkenden Mitteln versorgen – auch die gängigen Antibiotika sind nicht zu bekommen. Und so musste sie ein Mädchen „mit einem wirklich suboptimalen Antibiotikum“ behandeln, „weil das eigentlich gesuchte nicht zu kriegen war“. Ob der nicht passende Wirkstoff doch auch hilft? Noch weiß sie es nicht.

Dürfen abgelaufene Medikamente genommen werden? Und wenn nicht - aus welchen Gründen?

Und was ist jetzt mit den eingestaubten Medikamenten aus der Reserveschublade? Da findet sich ja noch so manche seit zwei Jahren geöffnete Fiebersaftflasche, der Rest eines nicht mehr benötigten Antibiotikums, womöglich ein uralter Hustensaft mit Codein oder ein Mittel mit Cortison – für was war das noch gleich?

Karl-Michael Hess ist rigoros: „Grundsätzlich können Medikamente nach Verstreichen des Verfallsdatums nicht mehr verabreicht werden.“ Natürlich lägen in den Angaben der Verfallsdaten mehr oder weniger große Sicherheitsreserven vor. „Trotzdem muss man sich aus meiner Sicht daran halten.“

Annette Weimann warnt ebenfalls: Die Wirksamkeit sei bei abgelaufenen Medikamenten „möglicherweise nicht mehr voll gegeben“. Beim aktuell so sehr gesuchten Fiebersaft schwankt sie ein bisschen: Zur Not könnte sie sich das vorstellen, immer im Wissen, dass der Saft „vielleicht das Fieber nicht so wirksam senkt oder die Wirkung nicht so lang anhält“. Antibiotika würde sie niemals nach dem Verfallsdatum verabreichen. „Da will ich volle Wirkung, um die Bakterien wirkungsvoll zu beseitigen.“

Die Pressestelle der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg weist außerdem darauf hin, dass – Arzneimittel seien „empfindliche Produkte“ – nicht nur das Verfallsdatum, sondern auch die Lagerung eine entscheidende Rolle bei der Wirksamkeit spielten. Arzneimittel sollten grundsätzlich nicht in feuchten Räumen und auch nicht bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen gelagert werden. Auch Licht könne die Wirksamkeit beeinträchtigen – auch schon vor Ablauf des Verfallsdatums.

Arzneimittel sind „empfindliche Produkte“, auch Lagerung spielt eine Rolle

Mit diesen Hinweisen auf die Bedeutung des Verfallsdatums ist das Problem des Mangels natürlich in keiner Weise gelöst. Ganz im Gegenteil – die sich womöglich wohltuend einstellende Erleichterung, die das im Schrank gefundene Fläschchen oder Tablettenschächtelchen ausgelöst hat, ist sofort perdu, wenn alles mit Blick aufs eingeprägte Datum im Abfalleimer landet. Der Schwaikheimerin und ihrem Bruder ist nur zu wünschen, dass bis Februar die notwendige Arznei wieder gekauft werden kann. Denn diese beiden haben ja nicht einmal Abgelaufenes zur Verfügung. Nur in seltenen Fällen können sich die Menschen auch anderweitig helfen. Annette Weimann berichtet, dass Eltern irgendwann frustriert aufhörten, Apotheken abzuklappern, um Fiebersaft zu finden. Sie senkten das Fieber der Kinder dann mit Wadenwickeln.