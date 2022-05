Mehr Fälle von sexualisierter Gewalt im Rems-Murr-Kreis: Es geht um Macht

Sexualisierte Gewalt ist Alltag. Trauriger Alltag. Jeden Tag schlägt bei der Polizei im Rems-Murr-Kreis ein neuer Fall auf. Die Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt befürchtet, dass die Corona-Pandemie die geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen und Mädchen weiter verstärkt hat. Seit 25 Jahren ist diese Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt für Kinder und Jugendliche ein nicht mehr wegzudenkender Beratungsdienst des Kreisjugendamtes für Mädchen, Jungen und deren Familien, sagte Agnes Gallus vom Amt für Soziales und Teilhabe im Sozialausschuss des Kreistages über die Arbeit der Berater/-innen.

Die bundesweit veröffentlichen Daten zeigten, dass das Thema sexualisierte Gewalt und sexueller Missbrauch „bedauerlicherweise ein fester Bestandteil unserer Lebensrealität geworden ist“, heißt es in der Vorlage für die Kreisräte des Sozialausschusses. Die Arbeitsinhalte der Anlaufstelle gliedern sich in drei Bereiche: Beratung, Netzwerkarbeit und Prävention. Im Jahr 2021 wurden in der Anlaufstelle 313 Fälle bearbeitet, fast 600 Kinder und Jugendliche sowie mehr als 400 Erwachsene beraten.

Vereine oder Schulen fragen nach Schutzkonzepten

Auch die Anfragen zu Präventionsangeboten und zur Erarbeitung von Schutzkonzepten von Vereinen, Verbänden, Schulen, Kitas oder Jugendhilfeträgern haben bis 2020 stetig zugenommen. Aufgrund der pandemischen Lage seien die Angebote nur stark eingeschränkt durchgeführt worden.

Frauen und Männer sind von Gewalt unterschiedlich betroffen. Männer erleben körperliche und auch sexuelle Gewalt am häufigsten in öffentlichen Räumen, am ehesten in ihrer Jugend. Frauen erfahren körperliche Gewalt (32 Prozent) und sexuelle Gewalt (13 Prozent) am häufigsten in Beziehungen oder nach einer Trennung, heißt es in der Vorlage weiter. Des Weiteren treten Bedrohungen, Stalking und Nötigung auf, innerhalb sowie außerhalb der Beziehungen. Betroffen sind alle Altersgruppen. Fast zwei Drittel der betroffenen Frauen trugen mindestens einmal Verletzungen davon. Sowohl körperliche als auch gravierende sexuelle Gewalt erleben Frauen zu 70 Prozent in der eigenen Wohnung.

Frauenfreindliche Sprache, anzügliche Blicke

Unter „sexualisierter Gewalt“ wird jegliche Form von Gewalt verstanden, die sich in sexuellen Übergriffen ausdrückt. Bei diesen Formen der Gewaltausübung stehe nicht die sexuelle Befriedigung der Täter im Vordergrund, sondern die Übergriffe werden vielmehr eingesetzt, um Macht zu demonstrieren und andere zu erniedrigen. Sexualisierte Gewalt beginne bereits bei frauenfeindlicher Sprache, anzüglichen Blicken oder verbalen Belästigungen und geht über ungewollte sexuell mitschwingende Berührungen bis hin zur Vergewaltigung.

Zu den speziellen Beratungsangeboten im Rems-Murr-Kreis gehört das Angebot „Flügel“ von Pro Familia in Waiblingen. Es richtet sich seit 2010 an Frauen und seit 2017 auch an Männer, die aktuell oder in ihrer Geschichte sexualisierte Gewalt erfahren haben. Die Beratungsgespräche sind kostenlos und unabhängig davon, ob eine Strafverfolgung angestrebt wird. In 2020 stieg bedingt durch die „Lockdowns“ die Zahl der Beratungen deutlich an. Andere Beratungsangebote waren entweder geschlossen oder eingeschränkt.

Projekt "Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung"

Im November 2019 ist am Rems-Murr-Klinikum Winnenden das Projekt „Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung“ gestartet worden. Die Anlaufstelle beteiligte sich mit ihrer Fachexpertise an der Entwicklung und Umsetzung des Konzepts, bei dem betroffene Frauen in der Klinik medizinische Hilfe erhalten und auf Wunsch die Spuren der Gewalttat gerichtsverwertbar sichern lassen können. Nach der medizinischen Versorgung können sich die Betroffenen in der Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt (14-21 Jahre) oder bei Pro Familia (ab dem 21. Lebensjahr) beraten lassen. Im Jahr 2020 hatten 15 Personen, davon 14 Frauen, die Soforthilfe in Anspruch genommen; im Jahr 2021 insgesamt 13 Frauen.

Die seit Frühjahr 2020 grassierende Corona-Pandemie hat sich auf die Sicherheit von Frauen und Kindern im häuslichen Umfeld ausgewirkt. Laut Berichten von Frauenhäusern, Beratungsstellen und Hilfetelefonen nehme häusliche Gewalt seit der ersten Phase der coronabedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu. Vermutlich liege die Dunkelziffer deutlich höher als die Zahl der polizeibekannten Fälle. „So muss man davon ausgehen, dass durch die Corona-Krise Ungerechtigkeiten verstärkt und bereits vorhandene Missstände schlimmer werden.“

Hilfetelefon: Angebot war in der Corona-Pandemie besonders gefragt

Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ - 0800/116 016 - ist jeden Tag rund um die Uhr erreichbar. In der Corona-Pandemie sei die Zahl der Beratungen deutlich gestiegen - insbesondere zu häuslicher Gewalt.

Agnes Gallus wies im Sozialausschuss auch auf die Gefahren für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hin. Auf dem Weg drohten ihnen Gewalt und Menschenhandel. Auch in Deutschland. Die Hilfsbereitschaft sei groß. Doch Flüchtlingshelfer berichten auch von sexueller Gewalt gegenüber den geflüchteten Frauen und Mädchen, heißt es in der Vorlage weiter. Für den Schutz der Geflüchteten brauche es separate Räume für Frauen und ihre Kinder, Ermittlungen bei Verdachtsfällen seitens der Behörden sowie niedrigschwellige psychologische Hilfsangebote.